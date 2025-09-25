Cadu volt csapata ellen bizonyíthat: Megy a zrika, de akkor is jobb a Fradi!

A sors néha produkál egészen furcsa dolgokat, és a Ferencváros már rövid időn belül másodszor találkozik olyan csapattal a nemzetközi kupaszereplését illetően, ahova vagy távozott játékosa– ráadásul Kady Borges Qarabagba történő visszaigazolása nem is volt vitamentes –, illetve van olyan labdarúgó Cadu személyében, aki az Európa-liga előző kiírásában éppen a zöld-fehéreket szomorította el a most következő ellenfél, a Viktoria Plzen soraiban. A brazil szélső azóta már a Fradi játékosa, és megvan annak az esélye, hogy a csütörtökön 21 órától kezdődő Európa-liga alapszakasz nyitómeccsén újfent Cadu aktuális csapata, az FTC örüljön a plzeniekkel vívott párharc után.

Cadu már otthon érzi magát Budapesten, és a Fradi sikerére fogad a csütörtök esti meccsen (Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám)

A Fradi hamar megkapta a visszavágás esélyét, Cadu szerint hinni kell a sikerben

A Ferencváros – amely zsinórban már hetedszer is ott van valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján – ezúttal a csapat lehetőségeihez talán legjobban illő Európa-liga alapszakaszában a Groupama Arénában a cseh Viktoria Plzen ellen lép pályára csütörtökön 21 órakor. A Fradi – sajnos – jól ismeri az ellenfelet, hiszen éppen a plzeniek voltak azok, akik még februárban megállították a csapat menetelését az El-ben, miután az itthoni 1-0-s győzelem után 3-0-ra legyőzték Robbie Keane együttesét. Egy biztos, a csütörtök esti meccsnek az FTC az esélyese, vélhetően most is kiegyezne a klubvezetés és a szurkolótábor a februári, hazai pályán elért egygólos győzelemmel.

A nyáron a zöld-fehérekhez igazoló Cadu akkor is a pályán volt mindkét meccsen, igaz, az ellenfél soraiban. Mint a Fradi Médiának adott interjújában elárulta, bizony megijedtek a budapesti odavágót követően, ám egy hét alatt sikerült kijavítaniuk az Üllői úton elkövetett hibákat.

Cadu ferencvárosi statisztikája (Transfermarkt adatai alapján) NB I: 5 meccs, 1 gól

Bajnokok Ligája-selejtező: 3 meccs

Magyar Kupa: 1 meccs, 1 gólpassz

összesen: 9 meccs, 1 gól, 1 gólpassz

játékidő: 531 perc

értéke: 1,2 millió euró

– Az a két meccs nagyon élénken él bennem. Tudtuk, hogy kemény párharc lesz, hiszen a Fradi egy Európában magasan jegyzett csapat, nagy tisztelettel álltunk hozzá, de 50-50 százalék esélyt adtunk a továbbjutásra. A budapesti mérkőzést elvesztettük 1-0-ra, emlékszem, hogy milyen brutális volt a hangulat a stadionban. A Fradinak több nagy helyzete is volt, de megúsztuk egy egygólos vereséggel.

Rengeteget tanultunk a budapesti meccsből, alaposan meg kellett változtatnunk a hozzáállásunkat, el kellett hinni, hogy képesek vagyunk továbbjutni. Talán ez volt a legfontosabb, hogy minden egyes játékos elhiggye magáról, hogy képesek vagyunk erre.

A kulcs az volt, hogy már az első félidőben sikerült a magunk javára fordítani a párharcot, aztán pedig a lendület végig ment az egész meccsen, és továbbjutottunk – elevenítette fel a februári párharcot Cadu.