  • Cadu volt csapata ellen bizonyíthat: Megy a zrika, de akkor is jobb a Fradi!
FerencvárosViktoria PlzenCaduEurópa-ligaalapszakasz

Cadu volt csapata ellen bizonyíthat: Megy a zrika, de akkor is jobb a Fradi!

Amikor februárban az Európa-liga nyolcaddöntőjéért összecsapott egymással a Ferencváros és a cseh Viktoria Plzen gárdája, a brazil szélső még az ellenfelet erősítette. Most eljött a visszavágás pillanata, és a csütörtök este kilenckor kezdődő találkozón Cadu már a Fradi mezében fut ki a pályára. A játékos nem csinál titkot abból, rengeteg barátja lesz ott az ellenfél csapatában a Groupama Aréna zöld gyepén, de egyértelműen a zöld-fehérek sikerére fogad Cadu.

Molnár László
2025. 09. 25. 7:34
Cadu akkor lenne a legboldogabb, ha góllal tudná segíteni a Fradit volt klubja ellen
Cadu akkor lenne a legboldogabb, ha góllal tudná segíteni a Fradit volt klubja ellen Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
A sors néha produkál egészen furcsa dolgokat, és a Ferencváros már rövid időn belül másodszor találkozik olyan csapattal a nemzetközi kupaszereplését illetően, ahova vagy távozott játékosa– ráadásul Kady Borges Qarabagba történő visszaigazolása nem is volt vitamentes –, illetve van olyan labdarúgó Cadu személyében, aki az Európa-liga előző kiírásában éppen a zöld-fehéreket szomorította el a most következő ellenfél, a Viktoria Plzen soraiban. A brazil szélső azóta már a Fradi játékosa, és megvan annak az esélye, hogy a csütörtökön 21 órától kezdődő Európa-liga alapszakasz nyitómeccsén újfent Cadu aktuális csapata, az FTC örüljön a plzeniekkel vívott párharc után.

Cadu már otthon érzi magát Budapesten, és a Fradi sikerére fogad a csütörtök esti meccsen
Cadu már otthon érzi magát Budapesten, és a Fradi sikerére fogad a csütörtök esti meccsen (Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám)

A Fradi hamar megkapta a visszavágás esélyét, Cadu szerint hinni kell a sikerben

A Ferencváros – amely zsinórban már hetedszer is ott van valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján – ezúttal a csapat lehetőségeihez talán legjobban illő Európa-liga alapszakaszában a Groupama Arénában a cseh Viktoria Plzen ellen lép pályára csütörtökön 21 órakor. A Fradi – sajnos – jól ismeri az ellenfelet, hiszen éppen a plzeniek voltak azok, akik még februárban megállították a csapat menetelését az El-ben, miután az itthoni 1-0-s győzelem után 3-0-ra legyőzték Robbie Keane együttesét. Egy biztos, a csütörtök esti meccsnek az FTC az esélyese, vélhetően most is kiegyezne a klubvezetés és a szurkolótábor a februári, hazai pályán elért egygólos győzelemmel.

A nyáron a zöld-fehérekhez igazoló Cadu akkor is a pályán volt mindkét meccsen, igaz, az ellenfél soraiban. Mint a Fradi Médiának adott interjújában elárulta, bizony megijedtek a budapesti odavágót követően, ám egy hét alatt sikerült kijavítaniuk az Üllői úton elkövetett hibákat.

Cadu ferencvárosi statisztikája (Transfermarkt adatai alapján)

  • NB I: 5 meccs, 1 gól
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 3 meccs
  • Magyar Kupa: 1 meccs, 1 gólpassz
  • összesen: 9 meccs, 1 gól, 1 gólpassz
  • játékidő: 531 perc
  • értéke: 1,2 millió euró

– Az a két meccs nagyon élénken él bennem. Tudtuk, hogy kemény párharc lesz, hiszen a Fradi egy Európában magasan jegyzett csapat, nagy tisztelettel álltunk hozzá, de 50-50 százalék esélyt adtunk a továbbjutásra. A budapesti mérkőzést elvesztettük 1-0-ra, emlékszem, hogy milyen brutális volt a hangulat a stadionban. A Fradinak több nagy helyzete is volt, de megúsztuk egy egygólos vereséggel. 

Rengeteget tanultunk a budapesti meccsből, alaposan meg kellett változtatnunk a hozzáállásunkat, el kellett hinni, hogy képesek vagyunk továbbjutni. Talán ez volt a legfontosabb, hogy minden egyes játékos elhiggye magáról, hogy képesek vagyunk erre. 

A kulcs az volt, hogy már az első félidőben sikerült a magunk javára fordítani a párharcot, aztán pedig a lendület végig ment az egész meccsen, és továbbjutottunk – elevenítette fel a februári párharcot Cadu.

Cadu a plzeniek játékosaként a szurkolók egyik nagy kedvence volt:

Megy a zrika, de a brazil játékos a pályán válaszol az őt szekáló egykori csapattársainak

Cadu nem titkolja, amióta elkészült az Európa-liga alapszakaszának a sorsolása, azóta csak a Plzen elleni meccs jár a fejében. 

Otthon a feleségével is ez a központi téma manapság, ami nem csoda, ugyanis a brazil családjának rengeteg barátja él a kis cseh városban. 

Elárulta, hogy ugyan nem nagy sörös, de Plzen nevezetességét azért megkóstolta, és ízlett is neki.

– Bevallom, nem vagyok egy nagy sörös, de persze megkóstoltam többet is, és valóban jó ízük volt. Plzen a maga módján egy remek kis város, de Budapest azért teljesen más szint. A feleségemmel is gyakran beszélünk erről és a csütörtöki meccsről otthon. Mindketten úgy gondoljuk, jó lesz újra látni a régi barátokat, és ellenük megmérkőzni. 

Sok remek barátom van a Plzennél, akikkel sokat beszélünk erről a meccsről, természetesen már megy a vérszívás, a poénkodás, hogy mit művelnek majd velem a pályán, de én állok elébe. Úgy gondolom, hogy a Fradi a meccs favoritja, le tudjuk győzni őket 

– állította Cadu.

Azt sem titkolta el a brazil játékos, hogy Robbie Keane-nek és szakmai stábjának igyekezett minden információt átadni az ellenfélről, hiszen jól ismeri a csehek gondolkodásmódját, tudja – vagy inkább sejti –, hogy csütörtök este mit akarnak játszani, és hogy mik lehetnek a gyenge pontjaik. Bevallása szerint mindent megtett, hogy a Fradi készen álljon a mérkőzésre.

Cadu bajnoki gólja a Puskás Akadémia ellen:

