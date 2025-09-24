A Fradi ellenfele választ kapott a hivatalos panaszára

Csütörtökön a Ferencváros éppen a Viktoria Plzen ellen kezdi meg főtáblás szereplését az Európa-liga 2025/26-os kiírásában, épp a cseh csapat búcsúztatta az előző idényben Robbie Keane csapatát a sorozattól. A Viktoria a prágai Sparta ellen 2-1-re elveszített rangadóval hangolt az FTC ellen, a mérkőzés után pedig hivatalos panaszt nyújtott be a játékvezetővel szemben. Bár a felügyelő bizottság egy esetben elismerte, hogy a bíró a Plzen kárára tévedett, igazán elégedettek mégsem lehetnek az FTC ellenfelénél.

Matej Vydra februárban is játszott az FTC ellen, a mostani El-meccsre piros lappal hangolt a Viktoria Plzen labdarúgója (Fotó: AFP/Michal Cizek)

A Viktoria több ítéletet is kifogásolt: a plzeniek úgy érezték, hogy Matej Vydra túl szigorú ítélettel kapott piros lapot – ráadásul a dupla büntetés esete állt fenn, hiszen a Sparta tizenegyeshez is jutott –, míg addigra már az ellenfél két játékosát is ki kellett volna állítani.