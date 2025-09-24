Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Ferencváros FTCviktoria plzeneurópa-liga

A Fradi ellenfele választ kapott a hivatalos panaszára

A héten elkezdődik a labdarúgó Európa-liga alapszakasza, a ligafázist a Ferencváros a Viktoria Plzen ellen nyitja meg csütörtök este. A csehek az elmúlt napokban még a Sparta Praha ellen elveszített meccs és az ottani játékvezetői ítéletek miatt dohogtak. A Plzen hivatalos panaszt is tett a bíráskodásra, a cseh szövetség végrehajtó bizottságának válaszával azonban nem lehet igazán elégedett az FTC elleni mérkőzés előtt.

2025. 09. 24. 10:50
Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a februári, Viktoria Plzen elleni Európa-liga-meccsen (Fotó: Mirkó István)
Csütörtökön a Ferencváros éppen a Viktoria Plzen ellen kezdi meg főtáblás szereplését az Európa-liga 2025/26-os kiírásában, épp a cseh csapat búcsúztatta az előző idényben Robbie Keane csapatát a sorozattól. A Viktoria a prágai Sparta ellen 2-1-re elveszített rangadóval hangolt az FTC ellen, a mérkőzés után pedig hivatalos panaszt nyújtott be a játékvezetővel szemben. Bár a felügyelő bizottság egy esetben elismerte, hogy a bíró a Plzen kárára tévedett, igazán elégedettek mégsem lehetnek az FTC ellenfelénél.

Matej Vydra februárban is játszott az FTC ellen, a mostani El-meccsre piros lappal hangolt a Viktoria Plzen labdarúgója
Matej Vydra februárban is játszott az FTC ellen, a mostani El-meccsre piros lappal hangolt a Viktoria Plzen labdarúgója (Fotó: AFP/Michal Cizek)

A Viktoria több ítéletet is kifogásolt: a plzeniek úgy érezték, hogy Matej Vydra túl szigorú ítélettel kapott piros lapot – ráadásul a dupla büntetés esete állt fenn, hiszen a Sparta tizenegyeshez is jutott –, míg addigra már az ellenfél két játékosát is ki kellett volna állítani.

A cseh szövetség végrehajtó bizottsága a vizsgálata után közleményt adott ki a vitás ítéletekről, s csupán egy esetért marasztalta el a játékvezetőt, egy elmaradt Sparta-sárga miatt. Vydra VAR-vizsgálat után kapott piros lapját jogosnak tartotta a testület, amely sérülésveszélyesként jellemezte a játékos furcsa mozdulatát.

FTC–Viktoria Plzen: Varga Barnabás rossz emléke

A Plzennek most már túl kell lépnie az elveszített bajnokin, Vydra minden bizonnyal játszik is majd a Ferencváros otthonában, ahogy kezdett a két csapat februári párharcának mindkét találkozóján is.

Bár a Viktoria rendszeresen panaszkodik a játékvezetőkre, a Fradi elleni párharcban nem élhettek kifogással: a februári budapesti meccsen például egyetlen játékos, Varga Barnabás kapott sárga lapot, ő viszont annak következtében eltiltás miatt kihagyta a visszavágót.

 

