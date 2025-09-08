Mbappé a Liverpool megrövidítésén is dolgozik a francia válogatottnál

A Liverpool mindent megtett azért a nyáron, hogy egy középső védővel erősítse tovább a keretét, miután csak Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté és Joe Gomez áll Arne Slot vezetőedző rendelkezésére a tapasztalt játékosok között a poszton. A Premier League címvédője meg is egyezett a Crystal Palace-szal csapatkapitánya, Marc Guéhi átigazolásáról, ám az eladó az utolsó pillanatban visszatáncolt az üzlettől, mert az angol futballista pótlására vonatkozó tervei dugába dőltek, és emiatt a menedzser, Oliver Glasner azzal fenyegetőzött, hogy ő is lemond, ha Guéhi távozik.

Kylian Mbappé (balra) és Ibrahima Konaté a franciák edzésén (Fotó: AFP/Franck Fife)

A Liverpoolnak kevés opciója maradt

A Liverpool így tehát az egyik legfontosabb területen nem erősödött, sőt, valójában gyengült is a nyáron, mivel Jarrell Quansah a Bayer Leverkusenhez igazolt. A klubnál maradt játékosok közül Joe Gomez ritkán bevethető, folyamatosan sérülések gyötrik, Van Dijk és Konaté a bevett páros. A holland óriás kirobbanthatatlan a csapatból, és nyári szerződéshosszabbítása után egyelőre a jövője sem kérdés, ám Konaté körül nagy a bizonytalanság. Egyrészt nem kezdte jó formában az új idényt, az első két bajnokin a Liverpool talán leggyengébb láncszeme volt, másrészt az Arsenal ellen Szoboszlai Dominik bombagóljával 1-0-ra megnyert bajnokin sérülés miatt kellett lecserélni a franciát, bár Slot azonnal leszögezte nincs nagy baj. Ezt igazolja, hogy Konaté csatlakozott a gallok keretéhez, az ukránok elleni vb-selejtezőt (2-0) végigjátszotta, és meglepetést jelentene, ha kedden, Izland ellen nem lenne a pályán.

Alexander-Arnold után Konaté is Madridban köt ki?

A francia válogatottnál eltöltött időszaknak pedig nagy jelentősége lehet. A bizonytalanság fő oka a liverpooli körökben ugyanis az, hogy hiába próbálták a Vörösök meghosszabbítani Konaté 2026 nyarán lejáró szerződését, a tárgyalások kudarcba fulladtak. Egyes vélemények szerint azért, mert a 26 éves védő inkább a Real Madridnál folytatná a pályafutását, amely jövőre ingyen elvinné őt, mint azt idén a szintén liverpooli Trent Alexander-Arnolddal is tette.