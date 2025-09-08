Ibrahima KonatéLiverpoolKylian MbappéReal Madrid

Mbappé a Liverpool megrövidítésén is dolgozik a francia válogatottnál

A Liverpoolnál jöttek-mentek a játékosok a nyáron, egy kiszemeltjéről viszont lemaradt az angol bajnok. Pedig egy poszton nem áll jól a Liverpool, és Kylian Mbappé azon dolgozik, hogy tovább gyengüljenek a Vörösök. A csatár válogatottbeli csapattársát a Real Madridhoz csábítja.

2025. 09. 08. 10:00
Kylian Mbappé jól érzi magát a franciák edzőtáborában, ahol Ibrahima Konaté is tartózkodik Fotó: AFP/Franck Fife
A Liverpool mindent megtett azért a nyáron, hogy egy középső védővel erősítse tovább a keretét, miután csak Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté és Joe Gomez áll Arne Slot vezetőedző rendelkezésére a tapasztalt játékosok között a poszton. A Premier League címvédője meg is egyezett a Crystal Palace-szal csapatkapitánya, Marc Guéhi átigazolásáról, ám az eladó az utolsó pillanatban visszatáncolt az üzlettől, mert az angol futballista pótlására vonatkozó tervei dugába dőltek, és emiatt a menedzser, Oliver Glasner azzal fenyegetőzött, hogy ő is lemond, ha Guéhi távozik.

Kylian Mbappé (balra) és Ibrahima Konaté a franciák edzésén (Fotó: AFP/Franck Fife)

A Liverpoolnak kevés opciója maradt

A Liverpool így tehát az egyik legfontosabb területen nem erősödött, sőt, valójában gyengült is a nyáron, mivel Jarrell Quansah a Bayer Leverkusenhez igazolt. A klubnál maradt játékosok közül Joe Gomez ritkán bevethető, folyamatosan sérülések gyötrik, Van Dijk és Konaté a bevett páros. A holland óriás kirobbanthatatlan a csapatból, és nyári szerződéshosszabbítása után egyelőre a jövője sem kérdés, ám Konaté körül nagy a bizonytalanság. Egyrészt nem kezdte jó formában az új idényt, az első két bajnokin a Liverpool talán leggyengébb láncszeme volt, másrészt az Arsenal ellen Szoboszlai Dominik bombagóljával 1-0-ra megnyert bajnokin sérülés miatt kellett lecserélni a franciát, bár Slot azonnal leszögezte nincs nagy baj. Ezt igazolja, hogy Konaté csatlakozott a gallok keretéhez, az ukránok elleni vb-selejtezőt (2-0) végigjátszotta, és meglepetést jelentene, ha kedden, Izland ellen nem lenne a pályán.

Alexander-Arnold után Konaté is Madridban köt ki?

A francia válogatottnál eltöltött időszaknak pedig nagy jelentősége lehet. A bizonytalanság fő oka a liverpooli körökben ugyanis az, hogy hiába próbálták a Vörösök meghosszabbítani Konaté 2026 nyarán lejáró szerződését, a tárgyalások kudarcba fulladtak. Egyes vélemények szerint azért, mert a 26 éves védő inkább a Real Madridnál folytatná a pályafutását, amely jövőre ingyen elvinné őt, mint azt idén a szintén liverpooli Trent Alexander-Arnolddal is tette.

Konaté jövője még tehát nem dőlt el, de azt maga a főszereplő is elismerte, hogy a Real Madrid megkörnyékezte őt, a klub egyik „ügynöke”, Kylian Mbappé próbálja megpuhítani őt. A spanyolok kiszemeltje a válogatottszünet adott interjút a Telefootnak, amely arról is kérdezte őt, a csatár győzködi-e a klubváltásról. Íme Konaté válasza:

– Kétóránként hívogat – mondta mosolyogva.

A Liverpool játékosa hozzátette, egy szót sem tud spanyolul. Ezzel Alexander-Arnoldra utalt, aki a Real Madridnál való bemutatásakor megcsillogtatta a nyelvtudását, bizonyítva, hogy már régóta készült a királyi gárdához való időkre.

 

 

