Újabb magyar sokk Romániában, Varga is reagált a kapott büntetésre

Tíz forduló telt el a tizenhat csapatos román bajnokság 2025–26-os idényéből, és az UTA Arad a 7., míg az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott CFR Cluj a 12. helyen áll a tabellán – vasárnap épp egymás ellen játszottak 1-1-es döntetlent Kolozsváron. A hétvégén folytatódnak a Liga I küzdelmei, előtte viszont a Puskás-díjas Zsóri Dánielt is foglalkoztató aradiak és a több romániai magyar játékost foglalkoztató kolozsváriak is rossz hírt kaptak: mindkét együttest azzal büntették, hogy a folytatásban nem igazolhatnak új játékosokat. Az UTA a következő három transzferidőszak végéig (2027 nyaráig), az Európa-liga-selejtezőben a Paksot búcsúztató CFR pedig határozatlan ideig szóló eltiltást kapott.

Az UTA Arad és a CFR Cluj is rossz hírt kapott a román bajnokságban vasárnap lejátszott egymás elleni mérkőzés után (Fotó: NurPhoto/Flaviu Buboi)

Román átigazolási tilalom az UTA Arad és a CFR Cluj kárára

A román sportlapok csütörtökön leginkább a Románia–Magyarország futsal Európa-bajnoki selejtezőn történt botránnyal foglalkoztak, de miután szerda este kiderült az UTA tilalma, a CFR csütörtökön kapott rossz híre a címlapokra repítette ezt a témát. A több játékosának is tartozó Arad után a kolozsvári együttes is pórul járt, amiért az olasz Fiorentina állítólag nem kapta meg a megfelelő összeget a román válogatott Louis Munteanuért.

Amíg ki nem fizeti az adósságait, a Konferencialiga-főtábláról lemaradó CFR csak szabadon igazolható játékosokat tud szerződtetni.

– Az átigazolások tiltva vannak, de ez nem komoly ügy abban az értelemben, hogy már megegyeztünk arról a Fiorentinával, hogy a jövő héten kifizetjük a még szükséges 400 ezer eurót. Az olaszok elmagyarázták, hogy nem a CFR iránti rosszindulatból vagy türelmetlenségből indíttattak vizsgálatot, hanem azért, mert nekik is el kell végezniük a helyes könyvelést – nyilatkozta a kolozsváriakat 2017 óta tulajdonosként irányító Ioan Varga, aki biztos abban, hogy a tilalom már a következő, téli transzferidőszakban sem lesz érvényes.

Az UTA Arad szombaton a Csíkszeredát fogadja, míg a CFR Cluj hétfőn a városi rivális Universitatea vendége lesz a román bajnokság következő fordulójában.