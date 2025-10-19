Transfermarktpiaci értékVictor OsimhenHvicsa KvaracheliaSeskolegértékesebb csapattop 100

Nagy pofon érte a Bundesligát, de Sallai társa és egy BL-győztes még rosszabbul járhat

A futballisták értékbecslésével foglalkozó Transfermarkt pénteken frissítette több éljátékos elméleti piaci értékét. Ezek után megvizsgáltuk, hogy a jelenlegi 100 legértékesebb labdarúgó a földrészek, a nemzetek, a bajnokságok és a klubcsapatok tekintetében milyen eloszlásban van. Mint kiderült, jelen állás szerint mindössze ketten – Hvicsa Kvarachelia és Benjamin Sesko – nem játszhatnának még pótselejtezőt sem a 2026-os világbajnokságra, ahol alighanem a listából legalább kilencvenen ott lesznek.

Wiszt Péter
2025. 10. 19. 6:23
Nápolyban Hvicsa Kvarachelia és Victor Osimhen még csapattársak voltak – a 100 legértékesebb labdarúgó közül talán csak ők ketten nem lesznek ott a 2026-os vb-n (Fotó: NurPhoto/Ciro De Luca)
A Transfermarkt pénteken frissítette a Premier League-játékosok piaci értékét , így többek között Szoboszlai Dominik elméleti ára is növekedett. A változások után a világon éppen száz olyan futballista van, akinek a neve mellett legalább ötvenöt millió euró szerepel a mértékadó portálon. A 100 legértékesebb labdarúgó három különböző földrészt, huszonhat különböző országot képvisel. A válogatottszünet után pedig azt is tisztábban látjuk, hogy közülük ki lehet ott a jövő évi világbajnokságon. Nos, jelen állás szerint mindössze Hvicsa Kvarachelia és Benjamin Sesko azok, akik még pótselejtezőt sem játszhatnának a csapatukkal a 2026-os futball-vb-re.

A vb-selejtezők eddigi eredményei alapján nem kizárt, hogy a szlovén válogatott Benjamin Sesko lemarad a világbajnokságról – a 100 legértékesebb labdarúgó közül kevesen lesznek ilyenek
A vb-selejtezők eddigi eredményei alapján nem kizárt, hogy a szlovén válogatott és így Benjamin Sesko lemarad a világbajnokságról – a száz legértékesebb labdarúgó közül kevesen lesznek ilyenek (Fotó: AFP/Jure Makovec)

Hová valósi a 100 legértékesebb labdarúgó?

Földrészek szerint

Talán nem lep meg senkit, hogy Európa, mögötte pedig Dél-Amerika futballistái közül található a legtöbb az élmezőnyben. Az már meglepőbb lehet, hogy az első tíz helyezett között mindössze egy Európán kívüli játékos (a brazil Vinícius Júnior) szerepel, a százas listán pedig 73-an vannak Európából. Emellett 19 dél-amerikai, 7 afrikai és 1 észak-amerikai labdarúgó bukkan fel a rangsorban – utóbbi Christian Pulisic az Egyesült Államokból. Bizony, Ázsiából és Óceániából senki nincsen a top 100-ban: a legértékesebb ázsiai Abdukodir Huszanov (üzbég, Manchester City) 35 millió euróval, míg Óceániából Chris Wood (új-zélandi, Nottingham) lóg ki magasan a 10 millió eurós értékével.

Nemzetek szerint

Ami az országokat illeti, így is megtörténhetne, hogy Brazília vagy Argentína adja a legtöbb játékost az első száz közé. 

Ám nem így van: angol, francia és spanyol játékosból egyaránt 13 szerepel a top százban, míg a braziloknál ez a szám kilenc, az argentinoknál pedig hat.

Szintén hat főt delegál a rangsorba Hollandia, Németország és Portugália, mögöttük pedig van egy nagyobb ugrás. Olaszország és Svédország következik három-három játékossal, majd öt különböző nemzet ad kettő-kettő futballistát: Ecuador, Ghána, Kamerun, Norvégia és Törökország. A további tizenkét labdarúgón tizenkét ország osztozik: az Egyesült Államok mellett Kolumbia, Uruguay, Egyiptom, Marokkó, Nigéria, Belgium, Georgia, Horvátország, Magyarország, Szlovénia és Ukrajna.

Ez 26 különböző ország, és ezek közül tíznek a válogatottja már biztosította a helyét a 2026-os világbajnokságon. További nyolc jelenleg kijutást érő helyen áll, négy pedig legalább pótselejtezőt játszhat majd – ám utóbbi szám alighanem hat vagy hét lesz. 

Szinte bizonyosra vehető, hogy a száz legértékesebb labdarúgó közül legalább kilencven ott lesz a jövő évi vb-n. 

Azt már most tudni, hogy Victor Osimhen (Galatasaray), Bryan Mbeumo (Manchester United) és Carlos Baleba (Brighton) közül mindhárman nem lehetnek ott, hiszen Nigéria és Kamerun közül legfeljebb az egyik jut ki a tornára. Szintén erősen kérdéses, hogy az ukrán Illja Zabarnij, illetve a svéd vagy az olasz különítmény ott lehet-e jövőre Amerikában. Az viszont a novemberi selejtezőcsoport-zárás előtt esélytelennek tűnik, hogy a PSG-vel BL-győztes Hvicsa Kvarachelia (Georgia) és a Lipcsétől a nyáron Manchesterbe igazolt Benjamin Sesko (Szlovénia) ott legyen. 

Erling Haaland háromszor talált be Izrael ellen, de a norvégok Palesztína melletti politikai kiállására a FIFA és az UEFA reagálhat
Ha nem lesz tragikus novemberük, Haaland és a többi norvég vb-kvalifikációnak örülhet majd (Fotó: NTB/Fredrik Varfjell)

Összegezve tehát: a játékosok színvonalát magas színvonalú vb elé nézünk, hiszen a top százas listából alighanem 92–97 futballista válogatottja szerepelni fog a tornán. A 97-es szám esetén ebbe Osimhen, Kvarachelia és Sesko nem férne bele.

A top 10 legértékesebb futballista a Transfermarkt szerint

  1. Lamine Yamal (spanyol, Barcelona) 200 millió euró
  2. Jude Bellingham (angol, Real Madrid) 180
  3. Erling Haaland (norvég, Manchester City) 180
  4. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) 180
  5. Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid) 150
  6. Pedri (spanyol, Barcelona) 140
  7. Jamal Musiala (német, Bayern München) 140
  8. Bukayo Saka (angol, Arsenal) 140
  9. Alexander Isak (svéd, Liverpool) 140
  10. Florian Wirtz (német, Liverpool) 140

Bajnokságok szerint

Ha az nem meglepő, hogy Európa adja a legtöbb játékost a listára, akkor az sem, hogy a bajnokságok közül pedig az angol Premier League. 

Még úgy is hatalmas fölényben (a százból 52) vannak a PL-futballisták, hogy az első öt között csupán Haaland képviseli a ligát. 

A spanyol La Liga mégis jócskán le van maradva a maga 22 labdarúgójával, majd következik a francia Ligue 1 (10), az olasz Serie A (8), a német Bundesliga (7) és a török Süper Lig (1).

Klubcsapatok szerint

A török bajnokságból épp a már említett Osimhen van egyedüliként a rangsorban, aki a Galatasaraynál Sallai Roland csapattársa. A franciáknál pedig mind a tíz játékost ugyanaz a klub, a bajnok PSG adja. 

A párizsiak ezzel az élen állnak a delegáció méretét illetően, mellettük csupán az Arsenal tud szintén tíz futballistát adni a listára. 

Mögöttük a Real Madrid (9), majd a Barcelona (8), Liverpool (8) és a Manchester City (8) triója áll. A Chelsea-ből heten, a Bayern Münchenből hatan, a Newcastle Unitedból pedig öten szerepelnek a top százban.

Négy játékost a BL-döntős Inter, valamint a tavalyi Európa-liga-finálét vívó Manchester United és Tottenham adnak. Három labdarúgó egyedül az Atlético Madridból szerepel, kettő pedig az Athletic Bilbao, a Milan és a Nottingham együtteséből van a százas listán. Egy-egy játékost delegál a Galatasaray mellett az Aston Villa, a Brighton, a Bournemouth, a Como, a Crystal Palace, a Dortmund és a Juventus.

Még ha a Transfermarkt értékbecslései nem is kőbe vésettek, ezeket az adatokat látva érthető, hogy miért azokat nevezzük topválogatottaknak, topligáknak és topcsapatoknak, amelyeket...

 

