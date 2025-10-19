Nagy pofon érte a Bundesligát, de Sallai társa és egy BL-győztes még rosszabbul járhat

A Transfermarkt pénteken frissítette a Premier League-játékosok piaci értékét , így többek között Szoboszlai Dominik elméleti ára is növekedett. A változások után a világon éppen száz olyan futballista van, akinek a neve mellett legalább ötvenöt millió euró szerepel a mértékadó portálon. A 100 legértékesebb labdarúgó három különböző földrészt, huszonhat különböző országot képvisel. A válogatottszünet után pedig azt is tisztábban látjuk, hogy közülük ki lehet ott a jövő évi világbajnokságon. Nos, jelen állás szerint mindössze Hvicsa Kvarachelia és Benjamin Sesko azok, akik még pótselejtezőt sem játszhatnának a csapatukkal a 2026-os futball-vb-re.

A vb-selejtezők eddigi eredményei alapján nem kizárt, hogy a szlovén válogatott és így Benjamin Sesko lemarad a világbajnokságról – a száz legértékesebb labdarúgó közül kevesen lesznek ilyenek (Fotó: AFP/Jure Makovec)

Hová valósi a 100 legértékesebb labdarúgó?

Földrészek szerint

Talán nem lep meg senkit, hogy Európa, mögötte pedig Dél-Amerika futballistái közül található a legtöbb az élmezőnyben. Az már meglepőbb lehet, hogy az első tíz helyezett között mindössze egy Európán kívüli játékos (a brazil Vinícius Júnior) szerepel, a százas listán pedig 73-an vannak Európából. Emellett 19 dél-amerikai, 7 afrikai és 1 észak-amerikai labdarúgó bukkan fel a rangsorban – utóbbi Christian Pulisic az Egyesült Államokból. Bizony, Ázsiából és Óceániából senki nincsen a top 100-ban: a legértékesebb ázsiai Abdukodir Huszanov (üzbég, Manchester City) 35 millió euróval, míg Óceániából Chris Wood (új-zélandi, Nottingham) lóg ki magasan a 10 millió eurós értékével.

Nemzetek szerint

Ami az országokat illeti, így is megtörténhetne, hogy Brazília vagy Argentína adja a legtöbb játékost az első száz közé.

Ám nem így van: angol, francia és spanyol játékosból egyaránt 13 szerepel a top százban, míg a braziloknál ez a szám kilenc, az argentinoknál pedig hat.

Szintén hat főt delegál a rangsorba Hollandia, Németország és Portugália, mögöttük pedig van egy nagyobb ugrás. Olaszország és Svédország következik három-három játékossal, majd öt különböző nemzet ad kettő-kettő futballistát: Ecuador, Ghána, Kamerun, Norvégia és Törökország. A további tizenkét labdarúgón tizenkét ország osztozik: az Egyesült Államok mellett Kolumbia, Uruguay, Egyiptom, Marokkó, Nigéria, Belgium, Georgia, Horvátország, Magyarország, Szlovénia és Ukrajna.