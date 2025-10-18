Premier Leagueelemzésnyári átigazoláscsatárvételár

Százmilliókat adtak értük nyáron, a többség hatalmas csalódást okozott új csapatánál a Premier League-ben

A nyári átigazolási időszakban csak kapkodták a fejüket a szurkolók, hogy az angol bajnokságban szereplő csapatok milyen őrült összegeket voltak hajlandóak kiadni egy-egy támadóért. A Premier League persze anyagilag is más kávéház, mint a többi európai pontvadászat, így egy-egy játékosért az angol klubok képesek akkora összeget kifizetni, ami máshol egy teljes csapat költségvetését meghaladja. Ám az egy dolog, hogy mennyit adnak egy csatárért, a lényeg, hogy megszolgálja-e az árát.

Molnár László
2025. 10. 18. 6:29
Eddig a legnagyobb csalódást a svéd válogatottban is betliző Gyökeres és Isak játéka okozta a Premier League-ben a nyári nagy bevásárlást követően
Eddig a legnagyobb csalódást a svéd válogatottban is betliző Gyökeres és Isak játéka okozta a Premier League-ben a nyári nagy bevásárlást követően Fotó: JONAS EKSTROMER/AFP Forrás: TT NEWS AGENCY
A csatárok uralták a nyári átigazolási időszakot, miközben világ legerősebb bajnokságának a csapatai néha egészen elképesztő összegeket fizettek ki azért, hogy megerősítsék a támadósorukat. Azt már megszokhattuk, hogyha egy Premier League-csapat kinéz magának egy játékost, annak ellenére képes őt megszerezni, ha a másik négy nagy bajnokság élcsapatai kívánságlistáján is szerepel. Ugyanis anyagilag nagyon kevés klub képes felvenni a versenyt a PL mezőnyével. Repkedtek a fontszázmilliók, aztán elkezdődött a bajnokság, valamint a nemzetközi kupaszereplés, és az újonnan vásárolt klasszisok bemutatkozhattak új klubjukban. A BBC segítségével most azt vizsgáljuk meg, vajon megérte-e az a rengeteg pénz, amit az angol csapatok a csatárokért kifizettek.

A Premier League rekordigazolása, Alexander Isak eddig egy gólt ünnepelhetett a Liverpool színeiben
A Premier League rekordigazolása, Alexander Isak eddig egy gólt ünnepelhetett a Liverpool színeiben    Fotó: Paul Ellis / AFP

A Premier League rekordigazolása, Alexander Isak eddig csalódás

A nyári átigazolási szezon legtöbbet emlegetett „teleregénye” Alexander Isak Liverpoolba való szerződése volt. A svéd csatár odáig ment el a klubváltás érdekében, hogy megzsarolta csapatát, a Newcastle Unitedet, nem volt hajlandó részt venni a Szarkák felkészülésében, és a végén átigazolási rekordot érő 125 millió fontért a Vörösök játékosa lett.

Isak statisztikája

2024/25-ös szezon

  • Premier League: 34 meccs, 23 gól, 6 gólpassz
  • Ligakupa: 6 meccs, 3 gól
  • FA-Kupa: 2 meccs, 1 gól
  • válogatott: 6 meccs, 5 gól, 2 gólpassz
  • összesen: 48 meccs, 32 gól, 8 gólpassz

2025/26-os szezon

  • Premier League: 3 meccs, 0 gól, 1 gólpassz
  • Ligakupa: 1 meccs, 1 gól
  • Bajnokok Ligája-alapszakasz: 2 meccs, 0 gól
  • válogatott: 3 meccs, 0 gól
  • összesen: 9 meccs, 1 gól, 1 gólpassz

Isak eddigi mutatói a jelenleg futó idényben szinte értékelhetetlenek, ám azt is figyelembe kell nála venni, hogy utol kell magát érnie. Egyelőre nagy csalódás a teljesítménye, főleg a 125 millió fontos vételár szempontjából.

Gyökeres Viktor sem igazolta eddig félelmetes hírét

A svéd válogatott másik csatára a mostani idényben bátran kezet foghat honfitársával, Isakkal, hiszen ő is csak úgy kerülhetett az Arsenal gárdájához, hogy megzsarolta a klubját, a Sportingnál ezt nem is felejtették el. Sőt, abban is hatalmas a hasonlóság, hogy a válogatottban egymás mellett mondtak csődöt a vb-selejtezőkön, illetve az előző szezonban nyújtott teljesítménye – 52 meccsen 54 gól klubszinten – Gyökeresnek sincs köszönőviszonyban a jelenlegivel. 

Gyökeres statisztikája

2024/25-ös szezon

  • Portugál bajnokság: 33 meccs, 39 gól, 8 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 8 meccs, 6 gól
  • Portugál Kupa: 7 meccs, 5 gól, 3 gólpassz
  • Allianz Kupa: 3 meccs, 4 gól
  • Portugál Szuperkupa: 1 meccs, 2 gólpassz
  • válogatott: 6 meccs, 9 gól, 4 gólpassz
  • összesen: 58 meccs, 63 gól, 17 gólpassz

2025/26-os szezon

  • Premier League: 7 meccs, 3 gól
  • Ligakupa: 1 meccs, 0 gól
  • Bajnokok Ligája-alapszakasz: 2 meccs, 0 gól
  • válogatott: 4 meccs, 0 gól, 1 gólpassz
  • összesen: 14 meccs, 3 gól, 1 gólpassz

Az Ágyúsok végül 56,6 millió fontért szerezték meg a csatárt, aki a felkészülés végén csatlakozott új csapatához. Noha a bajnokságban legalább már betalált, ám a tavalyi teljesítményétől akkor is fényévekre van, ha tudjuk, hogy az angol és a portugál bajnokságot nem lehet egy lapon emlegetni.

Benjamin Sesko sem igazolja azt, hogy megérte az érte kifizetett fonttízmilliókat

A szlovén csatár leigazolását nem követte olyan botrány, mint az előző két támadóét, és a 22 éves centert messiásként várták az Old Traffordon. Sesko miatt a Manchester United megszabadult Rasmus Höjlundtól is – a dán azóta az olasz bajnok Napoli színeiben ontja a gólokat –, ám az RB Leipzigben látott gólerős játékát egyelőre képtelen a Unitednél bemutatni, holott a lehetőséget bőven megkapja Rúben Amorimtól.

Sesko statisztikája

2024/25-ös szezon

  • Bundesliga: 33 meccs, 13 gól, 5 gólpassz
  • Bajnokok Ligája-alapszakasz: 8 meccs, 4 gól
  • Német Kupa: 4 meccs, 4 gól, 1 gólpassz
  • válogatott: 8 meccs, 5 gól
  • összesen: 53 meccs, 26 gól, 6 gólpassz

2025/26-os szezon

  • Premier League: 7 meccs, 2 gól
  • Ligakupa: 1 meccs, 0 gól
  • válogatott: 4 meccs, 0 gól
  • összesen: 12 meccs, 2 gól

Sesko a mostani idényben bizony beilleszkedési gondokkal küzd a vele és nélküle is szenvedő Manchester Unitedben, ráadásul nála azt is figyelembe kellene venni, hogy 22 évesen szerződött a világ egyik legismertebb klubjába 66,6 millió fontért. Ha nem javul a teljesítménye, utóbbi könnyen az ablakon kidobott pénz kategóriáját erősítheti.

Joao Pedro eddig erőssége a Chelsea-nek

Ha valaki, hát a brazil csatár megérte a pénzét. A Chelsea 60 millió fontért vásárolta meg a játékjogát a Brightontól, és a csatárral nyolcéves szerződést kötöttek a Kékek. Joao Pedro már a klubvilágbajnokságon elkezdte törleszteni a vételárát, hiszen az elődöntőben duplázott nevelőegyesülete, a Fluminense ellen, majd betalált fináléban is a BL-győztes Paris Saint-Germain hálójába. Azóta sem lassít a brazil…

Joao Pedro statisztikája

2024/25-ös szezon

  • Premier League: 27 meccs, 10 gól, 6 gólpassz
  • FA Kupa: 3 meccs, 1 gólpassz
  • összesen: 30 meccs, 10 gól,  gólpassz

2025/26-os szezon

  • Premier League: 7 meccs, 2 gól, 3 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs, 0 gól
  • Klubvilágbajnokság: 3 meccs, 3 gól
  • összesen: 12 meccs, 5 gól, 3 gólpassz

A 24 éves brazil eddig tehát bevált, azonban nagy kérdés, mi lesz a sorsa, ha Cole Palmer, és a nyáron az Ipswich Towntól 30 millió fontért leigazolt Liam Delap felépül. De ez legyen Enzo Maresca problémája...

Nick Woltemade lassan elfeledteti a Szarkáknál Isakot

A nyári U21-es Európa-bajnokság gólkirálya azután került képbe a Newcastle gárdájánál, hogy Alexander Isak elhagyta a csapatot. Eddie Howe leigazolta a 23 éves német csatárt, Nick Woltemadét, és a 198 centiméter magas centerért 69 millió fontot fizettek a Stuttgart csapatának. Noha voltak olyan szirénhangok, hogy Woltemade nem éri meg a befektetést, a Szarkák szurkolói a nyár legjobb vételének tartják a csatárt.

Woltemade statisztikája

2024/25-ös szezon

  • Bundesliga: 28 meccs, 12 gól, 2 gólpassz
  • Német Kupa: 5 meccs, 5 gól, 1 gólpassz
  • U21-es Eb: 5 meccs, 6 gól, 3 gólpassz
  • válogatott: 4 meccs, 1 gólpassz
  • összesen: 42 meccs, 23 gól,  gólpassz

2025/26-os szezon

  • Premier League: 4 meccs, 3 gól
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs, 1 gól
  • Ligakupa: 1 meccs, 0 gól
  • válogatott: 2 meccs, 1 gól
  • összesen: 9 meccs, 5 gól

A Newcastle fiatal német csatára pazarul mutatkozott be új klubjában, ráadásul a szurkolók is hamar a szívükbe fogadták. Persze ehhez kellett a gólerős játéka, amivel máris feledteti Isak elvesztését. Ráadásul a német válogatottban is megszerezte első gólját.

