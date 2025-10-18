Százmilliókat adtak értük nyáron, a többség hatalmas csalódást okozott új csapatánál a Premier League-ben

A csatárok uralták a nyári átigazolási időszakot, miközben világ legerősebb bajnokságának a csapatai néha egészen elképesztő összegeket fizettek ki azért, hogy megerősítsék a támadósorukat. Azt már megszokhattuk, hogyha egy Premier League-csapat kinéz magának egy játékost, annak ellenére képes őt megszerezni, ha a másik négy nagy bajnokság élcsapatai kívánságlistáján is szerepel. Ugyanis anyagilag nagyon kevés klub képes felvenni a versenyt a PL mezőnyével. Repkedtek a fontszázmilliók, aztán elkezdődött a bajnokság, valamint a nemzetközi kupaszereplés, és az újonnan vásárolt klasszisok bemutatkozhattak új klubjukban. A BBC segítségével most azt vizsgáljuk meg, vajon megérte-e az a rengeteg pénz, amit az angol csapatok a csatárokért kifizettek.

A Premier League rekordigazolása, Alexander Isak eddig egy gólt ünnepelhetett a Liverpool színeiben Fotó: Paul Ellis / AFP

A Premier League rekordigazolása, Alexander Isak eddig csalódás

A nyári átigazolási szezon legtöbbet emlegetett „teleregénye” Alexander Isak Liverpoolba való szerződése volt. A svéd csatár odáig ment el a klubváltás érdekében, hogy megzsarolta csapatát, a Newcastle Unitedet, nem volt hajlandó részt venni a Szarkák felkészülésében, és a végén átigazolási rekordot érő 125 millió fontért a Vörösök játékosa lett.

Isak statisztikája

2024/25-ös szezon

Premier League: 34 meccs, 23 gól, 6 gólpassz

Ligakupa: 6 meccs, 3 gól

FA-Kupa: 2 meccs, 1 gól

válogatott: 6 meccs, 5 gól, 2 gólpassz

összesen: 48 meccs, 32 gól, 8 gólpassz

2025/26-os szezon

Premier League: 3 meccs, 0 gól, 1 gólpassz

Ligakupa: 1 meccs, 1 gól

Bajnokok Ligája-alapszakasz: 2 meccs, 0 gól

válogatott: 3 meccs, 0 gól

összesen: 9 meccs, 1 gól, 1 gólpassz

Isak eddigi mutatói a jelenleg futó idényben szinte értékelhetetlenek, ám azt is figyelembe kell nála venni, hogy utol kell magát érnie. Egyelőre nagy csalódás a teljesítménye, főleg a 125 millió fontos vételár szempontjából.

Gyökeres Viktor sem igazolta eddig félelmetes hírét

A svéd válogatott másik csatára a mostani idényben bátran kezet foghat honfitársával, Isakkal, hiszen ő is csak úgy kerülhetett az Arsenal gárdájához, hogy megzsarolta a klubját, a Sportingnál ezt nem is felejtették el. Sőt, abban is hatalmas a hasonlóság, hogy a válogatottban egymás mellett mondtak csődöt a vb-selejtezőkön, illetve az előző szezonban nyújtott teljesítménye – 52 meccsen 54 gól klubszinten – Gyökeresnek sincs köszönőviszonyban a jelenlegivel.