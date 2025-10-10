Mourinho gyűlöletcunamit indított a Pesten majdnem megvert bíró ellen, akinek a családi élete is tönkrement

Noha már több mint két év telt el a budapesti Európa-liga-döntő óta, de az ott, vagyis a lefújás után történtek még mindig mély nyomot hagynak Anthony Taylor játékvezetőben. Ismeretes, hogy a 2023-as finálét a spanyol Sevilla nyerte meg büntetőkkel a José Mourinho vezette AS Roma ellen. A portugál edző nehezen fogadta el a vereséget, az ezüstérmét az egyik szurkolónak oda is adta, míg a meccs utáni sajtótájékoztatón erős kritikával illette Anthony Taylor ténykedését, később a Puskás Aréna parkolójában pedig káromkodva ment oda hozzá, és „kib…szott szégyennek” nevezte.

Anthony Taylor, angol játékvezető még a mai napig felemlegeti a budapesti El-döntőn történteket Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Az igazi botrány azonban a budapesti repülőtéren történt a finálé másnapján. Taylort és családját megtámadták az olasz drukkerek Ferihegyen, a rendőröknek kellett közbelépniük.

Volt olyan szurkoló, aki sört öntött, míg egy másik széket hajított az angol felé. Az már csak a jelenlévő magyar rendőrökön múlt, hogy a játékvezető és családja nem sérült meg.

Videón az eset:

Anthony Taylor Mourinho miatt a mai napig szenved

A BBC Sport a minap interjút készített a 46 éves játékvezetővel, aki Premier League-meccseken és a Bajnokok Ligájában továbbra is dirigál. A bajnokságban például a Liverpool és a Bournemouth találkozóját fújta augusztusban, amikor egy ponton félbe is kellett szakítani az összecsapást. Taylort először a budapesti incidensről kérdezték.

„Az volt a legrosszabb helyzet, amivel valaha bántalmazás szempontjából szembesültem. Nemcsak azért, mert akkoriban a családommal utaztam, hanem azért is, mert ez rávilágít arra, hogy az emberek viselkedése milyen hatással van másokra. Még egy ilyen mérkőzésen is, ahol valójában nem voltak nagyobb hibák a játékban – kezdte az angol, és a végén Mourinhóra utalt, aki a fentebbi módokon elkezdte a hergelést a lefújás után.

Azóta a családom egy meccsemre sem mert kijönni

– mondta őszintén Taylor, aki hozzátette, nem figyeli a meccsei után a kommenteket, mert egy idő után ez már káros az embernek. A sok negatív vélemény után a játékvezetők már elbizonytalanodnak, hogy tényleg jól döntenek-e. Taylor azt is elmondta, hogy amikor egy-egy döntés miatt úgy háborognak a szurkolók, hogy az az egész idényüket befolyásolja, akkor nem érti őket.

Az az érv, hogy egy döntés valakinek az egész szezonját tönkretette, egyszerűen nem igaz, mert egy mérkőzésen vagy egy szezon során rengeteg más eset is előfordul, amely befolyásolja a mérkőzés eredményét.

Azt akarom mondani, hogy lehet kritizálni és lehet vizsgálódni, de ez nagyon ritkán történik kiegyensúlyozottan. Manapság senki sem beszél a dolgok pozitív oldaláról.”