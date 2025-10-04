Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha a hazát védjük, a családunkat védjük + videó

Vészhelyzet alakult ki José Mourinho csapatánál a rangadó előtt

Vasárnap este rangadót rendeznek Portugáliában, a Porto a Benfica együttesét fogadja. José Mourinho lisszaboni csapata azonban nem várt nehézségekbe ütközött: vírusfertőzés támadta meg a csapatot, a betegséghullám pedig végig is szaladt a Benfica-játékosokon, illetve maga a portugál sztáredző is elkapta a nyavalyát.

Tóth Norbert
2025. 10. 04. 8:43
José Mourinho is beteg lett.
José Mourinho és a Benfica nem éppen kedvező helyzetből várhatja a Porto elleni rangadót. (Fotó: AFP/Miguel Lemos)
A Benfica kedden még a Bajnokok Ligájában szerepelt, méghozzá José Mourinho egykori csapata, a Chelsea ellen. A portugál gárda 1-0-ra kapott ki, két meccs után két vereséggel áll a BL-ben. Mint ismert, az első, Qarabag elleni zakó még Bruno Lage irányítása alatt történt, ami a tréner azonnali kirúgásához vezetett. Ezután vette át a gyeplőt Mourinho. A rivális Porto a második számú európai kupasorozatban, az Európa-ligában vitézkedik. A portóiak az első két meccsüket megnyerték a Salzburg és a Crvena zvezda ellen.

José Mourinho kikapott volt csapatától.
José Mourinho vereséggel debütált a BL-ben, a Benfica továbbra is pont nélkül áll (Fotó: NurPhoto/Miguel Lemos)

José Mourinho nagy visszatérése

Rendkívül különleges hete van José Mourinhónak: a portugál tréner két korábbi klubjával is farkasszemet nézhet. A Porto és a Chelsea is különleges helyet foglalhat el a 62 éves szakember szívében, hiszen mindkét csapattal történelmet írt, előbbivel Bajnokok Ligáját is nyert.

Mourinho több mint 20 évvel azután tér vissza a Portóhoz, hogy elhódította a BL-serleget.

Vírus ütötte fel a fejét a Benfica csapatánál

A BL-meccs óta fertőzés tizedel a Benficánál, és ennek a játékosok és José Mourinho is áldozatai lettek. Igen aggasztó előjelek ezek a Porto elleni rangadó előtt. Az A Bola információi szerint volt, aki már a Chelsea elleni BL-meccs előtt is lázra panaszkodott, de

azóta a helyzet csak rosszabb lett, még többen elkapták a vírusfertőzést.

A Porto hibátlan mérleggel az első, a Benfica a harmadik helyről, komoly gondokkal várhatja a vasárnap esti találkozót.

