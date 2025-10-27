Dárdai Pálszabics imreLőw ZsoltSzalai ÁdámBundesliga

Miért tűnnek el a magyarok a Bundesligából?

Az elmúlt évtizedben megszokhattuk, hogy magyar edzők és játékosok színesítik a német labdarúgást: Dárdaiék, Gulácsi, Orbán, Szoboszlai, Lőw és Szalai neve egyaránt fogalom volt a Bundesligában. Miközben Gulácsi Péter és Willi Orbán továbbra is Bundesligában játszanak, a többi magyar szinte teljesen kikopott mellőlük – a legendás Dárdai család is már csak egyetlen taggal képviselteti magát a német labdarúgó-bajnokságban. Cikkünkben annak jártunk utána, hogy miért tűntek el a magyar játékosok a Bundesligából.

C. Kovács Attila
2025. 10. 27.
Gulácsi Péter és Willi Orbán (középen és jobbra). Forrás: JAN WOITAS/DPA
Az elmúlt egy évtizedben megszokhattuk, hogy tele van magyar játékosokkal és edzőkkel a Bundesliga. Azonban ez a tendencia megfordult az utóbbi években, és több magyar is elhagyta a Bundesligát. Szalai Ádám visszavonult, Sallai Roland és Szalai Attila is Törökországba szerződött és Petry Zsolt is a Samsunspornál dolgozik már. Dárdai Márton a kapusedzővel ellentétben ugyan maradt a Hertha BSC-nél, azonban a berlini klub 2023-ban visszaesett a másodosztályba, ahonnan azóta sem sikerült visszajutnia. Márton édesapja, Dárdai Pál még mindig a Hertha alkalmazásában áll, azonban már nem vezetőedzőként, hanem a kelet-európai részleg játékosmegfigyelőjeként dolgozik. Úgy néz ki, a magyar nevek szépen lassan kikoptak a Bundesligából.

Véget ért a magyar edzők korszaka Németországban? Petry Zsolt, Dárdai Pál és Lőw Zsolt távozása után az utolsó magyar vezetőedző, Szabics Imre is távozott a Bundesligából.
Véget ért a magyar edzők korszaka Németországban? Petry Zsolt, Dárdai Pál és Lőw Zsolt távozása után az utolsó magyar vezetőedző, Szabics Imre is távozott a Bundesligából
Fotó: HARRY LANGER/DPA

Már csak egy Dárdai maradt talpon

Dárdai Pál kétségtelenül klublegendának számít a Herthánál: 373 alkalommal játszott a berlini alakulatban, 286 bajnokijával pedig klubrekorder is egyben. Vezetőedzőként is visszatért a csapathoz, mégpedig három ízben is: 2015 februárja és 2019 júniusa között 172, 2021 januárja és novembere között 31, 2023 áprilisa és 2024 nyara között pedig 44 mérkőzésen irányított a kispadról.

Első turnusában egészen a Bundesliga hatodik helyéig és Európa Liga-csoportkörig vezette a csapatot. 

Második berlini időszakának viszonylag hamar vége lett, ebben egészen biztosan szerepet játszott, hogy Fredi Bobic sportigazgató nem volt túlságosan nagy rajongója a magyar edzőnek. A német sportvezető azóta sincs jó véleménnyel Dárdai Pál edzői kvalitásairól.

Harmadik megbízatása alkalmával pedig már Dárdai sem tudta megmenteni a csapatot a kieséstől, az együttes 2023 májusában visszazuhant a Bundesliga 2-be, 2023/24-ben pedig nem sikerült a visszajutás az élvonalba. Ezt követően Dárdai Pál lejáró szerződését nem hosszabbította meg a Hertha, azonban a pécsi születésű tréner nem távozott a klub kötelékéből, jelenleg játékosmegfigyelőként tevékenykedik. 

Dárdai Pál mindhárom fia megjárta a Hertha utánpótláscsapatait, de mára már csak Dárdai Márton az egyetlen, aki a fővárosi csapatot erősíti a másodosztályban. 

Dárdai Palkó 2025 augusztusában ismét visszatért Magyarországra, a Puskás Akadémia igazolta le, ami azt jelenti, hogy már csak egyetlen Dárdai maradt a Bundesligában, a legkisebb testvér, Dárdai Bence. 

Dárdai Pál fia, Bence játékát figyeli a Wolfsburg-Augsburg bajnokin 2024 november másodikán.
Dárdai Pál fia, Bence játékát figyeli a Wolfsburg–Augsburg bajnokin 2024. november másodikán
Fotó: SWEN PFORTNER/DPA

A 19 éves középpályás az előző idényben szó szerint berobbant a német élvonalban, 21 mérkőzést játszott a VfL Wolfsburg színeiben, azonban a 2025/26-os idényben a kispadra szorult, eddig mindössze egy bajnokin lépett pályára, a Hamburg SV ellen kapott 35 percet csereként, illetve a Német Kupában játszott még 20 percet az ötödosztályú Hemelingen ellen.

 

Dárdai Bence súlyos árat fizetett a padozásért, hiszen kimaradt Marco Rossi októberi válogatott keretéből, pedig szeptemberben még számított rá a magyar szövetségi kapitány. Egy biztos, a legkisebb Dárdai nagy döntés előtt áll majd januárban: vagy elhagyja a farkasokat az állandó játéklehetőség érdekében, vagy nem adja fel, és megpróbálja magát beverekedni a kezdőcsapatba. 

Ebben a korban ugyanis az a legfontosabb, hogy egy focista minél több játékperchez jusson, pláne, ha az idény végén világbajnokságot rendeznek. Bárhogy is dönt Dárdai Bence, az kétségtelenül benne van a pakliban, hogy az utolsó Dárdai is elhagyja a Bundesligát.

Szalai Ádám hatalmas űrt hagyott maga után

2022-ben a tízes évek egyik legelismertebb magyar játékosa távozott a Bundesligából, ugyanis februárban Szalai Ádám elhagyta az 1. FSV Mainz csapatát, és a svájci FC Baselhez igazolt. A magyar csatár 12 évig játszott a német élvonalban, ez idő alatt 274 mérkőzésen lépett pályára a Bundesligában, és összesen 54 gólt szerzett. A 34 éves támadó pályafutása során több német csapatban is megfordult, a Mainzon kívül megjárta a Schalkét, a Hoffenheimet és a Hannovert is. 

Szalai még ebben az évben visszavonult a válogatottól, 2023-ban pedig végleg szögre akasztotta a cipőjét. 

Petry Zsolt egyik pillanatról a másikra veszítette el az állását

Petry Zsolt 2009 és 2015 között a Hoffenheim, 2015 és 2021 között pedig a Hertha BSC kapusedzőjeként dolgozott. A berlini klub 2021 áprilisában  menesztette a  magyar szakembert, amiért lapunknak adott interjújában ragaszkodott a konzervatív értékeihez, nem támogatta a bevándorláspolitikát és a szivárványcsaládokat. Petry azóta a török Samsunspornál vállalt munkát. 

Lőw Zsolt a XXI. század legsikeresebb magyar edzője

Lőw Zsolt pályafutása során kilenc évig futballozott Németországban, megjárta a Cottbus, a Hanza Rostock, a Hoffenheim és a Mainz csapatát is, mielőtt 2011-ben visszavonult volna.

Lőw ezt követően edzőként végigjárta a ranglétrát a Red Bullnál, először FC Lieferingnél, azaz a Salzburg második csapatánál volt pályaedző, majd folyamatosan lépkedett előre a házi rangsorban, egészen az RB Leip­zig pályaedzőségéig. 2018-ban búcsút intett a Red Bullnak, és Thomas Tuchel segítőjeként dolgozott a Paris Saint-Germainnél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is. Lőw Zsolt sikeres éveket tudhat maga mögött a német vezetőedzővel, hiszen osztrák és francia bajnoknak, valamint BL-győztesnek mondhatja magát. 

Valószínűleg ezek a sikerek adták meg az alapját annak, hogy 2024 nyarán visszatérhetett a Red Bull-csoporthoz, ahol az RB Global futballfejlesztési vezetőjének nevezték ki. Lőw Zsolt jelenleg olyan nagyágyúkkal dolgozik együtt, mint Jürgen Klopp vagy Mario Gómez.

Ráadásul az energiaitalosoknak köszönhetően idén tavasszal először életében egy rövid időre az is kipróbálhatta, milyen vezetőedzőnek lenni, hiszen ő ugrott be a menesztett Marco Rose helyére március végén, több-kevesebb sikerrel.

Már a kinevezése után tudni lehetett, hogy Lőw csak beugró lesz a Lipcsénél, és a 2024/25-ös idény végén visszatér az eredeti munkájához a Red Bull Globalhoz, ez 2025 májusában meg is történt, vagyis a 46 éves tréner ismét elhagyta a Bundesligát. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy munkájával továbbra is segíti a Lipcsét, ahogy a másik hat Red Bull-os csapatot is.

Az utolsó magyar edző is elhagyta a Bundesligát

Dárdai Pál, Petry Zsolt és Lőw Zsolt után Szabics Imre is elhagyta a Bundesligát, ugyanis a 44 éves tréner az egyiptomi al-Ahlihoz szerződött október közepén.

Szabics 2024 nyarán csatlakozott az Augsburg csapatához, ahol Jess Thorup mellett másodedzőként dolgozott. A dán vezetőedző azonban az előző idény végén távozott az augsburgiaktól, és pár héttel ezelőtt pont az egyiptomi rekordbajnok kispadjára ült le. Valószínűleg Thorup hívó szava lehetett az oka, hogy Szabics ilyen hirtelen együttest váltott. 

Szabics távozása azt is jelenti, hogy jelenleg nincs magyar edző a Bundesligában.

Több magyar játékos is megégett a német bajnokságban

Szalai Attila 2023 júliusában nagy reményekkel érkezett a Hoffenheimhez, azonban nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. Szalai másfél évet töltött Németországban, összesen hét bajnokin lépett pályára, talán ez mindent elmond arról, mennyire is volt sikeres a magyar védő németországi pályafutása. A Hoffenheim először a Freiburgnak, majd a belga Standard Liege-nek passzolta le kölcsönbe Szalait, de a magyar védőnek sehol nem szavaztak bizalmat. 

Szalai kálváriája idén nyáron, csaknem két év után ért véget, amikor is kölcsönbe a török első osztályban szereplő Kasimpasához szerződött. A magyar válogatott védő bő két hónap alatt már kétszer annyi bajnokin lépett pályára új csapatában, mint a Hoffenheimben összesen.

Ifj. Lisztes Krisztián 2024 júliusában szerződött az Eintracht Frankfurthoz, ám a 2024/25-ös idényben nem tudott meghatározó szereplővé válni új csapatában. A háttérben azonban nem csak szakmai okok húzódnak: a fiatal támadó több sérüléssel is bajlódott, ami jelentősen hátráltatta a beilleszkedését és kibontakozását az első frankfurti évében. A német klub idén nyáron úgy gondolta, hogy a játékos fejlődésének érdekében az lesz a legjobb, ha egy évre kölcsönbe hazatér. Lisztes így egy jól ismert környezetben, a Ferencvárosnál építheti újra fel magát

Sallai Roland nem bánta meg, hogy eligazolt a Bundesligából

Sallai Roland 2024 szeptemberében kisebb meglepetésre az SC Freiburgból a Galatasarayhoz szerződött. A 28 éves támadó hat évig erősítette a német csapatot, 163 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, ezeken összesen 27 gólt szerzett, de tavaly ősszel úgy érezte, hogy elérkezett az ideje a váltásnak. 

Sallai az elmúlt bő egy évben többször is elmondta, hogy egyáltalán nem bánta meg, hogy Törökországot választotta, nagyon boldog Isztambulban, még úgy is, hogy sokszor nem eredeti posztjá, támadóként, hanem jobbhátvédként számítanak rá. 

Három magyar a Lipcsében!

Willi Orbán és Gulácsi Péter is 2015 júliusában csatlakozott az akkor még Bundesliga 2-es RB Leipzighoz. Egy évvel később a klub feljutott a Bundesligába, és ezzel kezdetét vette a lipcseiek aranykora, amelyben mindkét magyar kulcsszerepet játszik a mai napig. 

Gulácsi az elmúlt évtizedben többször is kiérdemelte az év kapusának járó elismerést a német bajokságban, nem kisebb kapust, mint Manuer Neuert megelőzve, de Orbán is rendszeresen tagja az idény álomcsapatainak.

2022-ben pedig valami egészen különleges indult el az egykori keletnémet városkában. Ki ne emlékezne arra a két évre, amikor hétről hétre három magyar lépett pályára a Lipcse színeiben. Ráadásul kezdőként! Azonban Szoboszlai Dominik mindössze bő két évet játszott a Leipzig színeiben, így 2024 után minden visszatért a régi kerékvágásba. Gulácsi Péter szerződése ráadásul a 2025/26-os idény végén lejár, így könnyen lehet, hogy hamarosan újabb magyar játékostól kell elbúcsúznia a Lipcse szurkolóinak.

Dárdai Bencén, Gulácsi Péteren és Willi Orbánon kívül Schäfer András a negyedik magyar játékos, aki a megfogyatkozott magyar Bundesliga-kontingenst erősíti. Azonban a 26 éves középpályás ebben az évadban ki-bejár az Union Berlin kezdőcsapatából, szeptemberben izomsérüléssel, októberben betegséggel küszködött, de a válogatott szünet utáni első, Borussia Mönchengladbach elleni bajnokit is ki kellett hagynia, szintén sérülés miatt. De kétségtelen, ha Schäfer egészséges, akkor szinte mindig számít rá Steffen Baumgart vezetőedző.
 

