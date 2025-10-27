Miért tűnnek el a magyarok a Bundesligából?

Az elmúlt egy évtizedben megszokhattuk, hogy tele van magyar játékosokkal és edzőkkel a Bundesliga. Azonban ez a tendencia megfordult az utóbbi években, és több magyar is elhagyta a Bundesligát. Szalai Ádám visszavonult, Sallai Roland és Szalai Attila is Törökországba szerződött és Petry Zsolt is a Samsunspornál dolgozik már. Dárdai Márton a kapusedzővel ellentétben ugyan maradt a Hertha BSC-nél, azonban a berlini klub 2023-ban visszaesett a másodosztályba, ahonnan azóta sem sikerült visszajutnia. Márton édesapja, Dárdai Pál még mindig a Hertha alkalmazásában áll, azonban már nem vezetőedzőként, hanem a kelet-európai részleg játékosmegfigyelőjeként dolgozik. Úgy néz ki, a magyar nevek szépen lassan kikoptak a Bundesligából.

Véget ért a magyar edzők korszaka Németországban? Petry Zsolt, Dárdai Pál és Lőw Zsolt távozása után az utolsó magyar vezetőedző, Szabics Imre is távozott a Bundesligából

Már csak egy Dárdai maradt talpon

Dárdai Pál kétségtelenül klublegendának számít a Herthánál: 373 alkalommal játszott a berlini alakulatban, 286 bajnokijával pedig klubrekorder is egyben. Vezetőedzőként is visszatért a csapathoz, mégpedig három ízben is: 2015 februárja és 2019 júniusa között 172, 2021 januárja és novembere között 31, 2023 áprilisa és 2024 nyara között pedig 44 mérkőzésen irányított a kispadról.

Első turnusában egészen a Bundesliga hatodik helyéig és Európa Liga-csoportkörig vezette a csapatot.

Második berlini időszakának viszonylag hamar vége lett, ebben egészen biztosan szerepet játszott, hogy Fredi Bobic sportigazgató nem volt túlságosan nagy rajongója a magyar edzőnek. A német sportvezető azóta sincs jó véleménnyel Dárdai Pál edzői kvalitásairól.