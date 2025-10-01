Carragher fordulata, a tizenegyest összehozó Szoboszlai helyett másokat ekéz

Jamie Carragher Szoboszlai Dominik első két liverpooli idényében a magyar futballista fő kritikusának számított. A Galatasaray elleni BL-meccs kínálta volna, hogy a Liverpool korábbi védője újra beleálljon Szoboszlaiba, hiszen a jobbhátvédként szereplő játékos szabálytalansága eredményezte a tizenegyest, amellyel aztán 1-0-ra meg is nyerte a meccset a Galatasaray. Carragher mégsem Szoboszlai szabálytalanságára hegyezte ki a kritikáját, Florian Wirtz viszont kapott tőle, s a korábbi védő a Liverpool általános csapatjátékával is nagyon elégedetlen.

Florian Wirtz frusztrált, egyelőre a Liverpool nagy igazolásának nem megy a játék Szoboszlai Dominik csapattársaként (Fotó: Anadolu via AFP/Hakan Akgun)

Carragher a korábbi két Galatasaray–Liverpool BL-meccsen játszott, ő sem volt győztes csapat tagja, ahogy most az utódoknak sem sikerült az isztambuli győzelem.

Szoboszlai helyett Wirtz kapott kritikát

A mérkőzés után Arne Slot megvédte Szoboszlait a tizenegyes kapcsán, s némi meglepetésre Carragher sem a magyar futballistát vette elő, hanem a hatalmas összegért és nagy várakozásokkal igazolt, de egyelőre Liverpoolban még a helyét kereső Florian Wirtz.

Jelenleg nincsen egyensúlyban a csapat, és aki egyértelműen lefelé lóg ki, az Florian Wirtz. Egyáltalán nem versenyképes.

Fiatalon jött egy új bajnokságba, sok ideje van még, de most ki kell őt rakni a kezdőcsapatból, mert a Liverpool vele hátrafelé közlekedik – idézi az Origo Carraghert.

Carragher: A Liverpool játéka alapján nem topcsapat

A szakértő Arne Slotot és a Liverpool játékát is kritizálta, bár a holland edzővel kapcsolatban hozzátette: biztosan megtalálja majd a megoldást.

Én nem egy topcsapat meccsét látom. A Liverpool mostanában nem focizik, hanem az a fejetlen előre-hátra játék jobban hasonlít a kosárlabdára.

A legutóbbi idényben látott munkabírásból most semmi nem látszik, ami részben a rengeteg átigazolás miatt van. Azoknak előrefelé egyelőre semmilyen hatása nincsen, a védekezés viszont sokat visszaesett. A legutóbbi idény túl simán alakult Slotnak, de most meg kell dolgoznia a pénzéért. Teljes káosz van, és nem csupán a vereségek miatt, hanem már az első naptól kezdve – állt bele kíméletlenül szeretett csapatába Carragher, miután a Liverpool egymás után két vereséget szenvedett el, előbb a Crystal Palace, majd a Galatasaray ellen.