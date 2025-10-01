Carragher fordulata, a tizenegyest összehozó Szoboszlai helyett másokat ekéz

Jamie Carragher Szoboszlai Dominik első két liverpooli idényében a magyar futballista fő kritikusának számított. A Galatasaray elleni BL-meccs kínálta volna, hogy a Liverpool korábbi védője újra beleálljon Szoboszlaiba, hiszen a jobbhátvédként szereplő játékos szabálytalansága eredményezte a tizenegyest, amellyel aztán 1-0-ra meg is nyerte a meccset a Galatasaray. Carragher mégsem Szoboszlai szabálytalanságára hegyezte ki a kritikáját, Florian Wirtz viszont kapott tőle, s a korábbi védő a Liverpool általános csapatjátékával is nagyon elégedetlen.
Carragher a korábbi két Galatasaray–Liverpool BL-meccsen játszott, ő sem volt győztes csapat tagja, ahogy most az utódoknak sem sikerült az isztambuli győzelem.
Szoboszlai helyett Wirtz kapott kritikát
A mérkőzés után Arne Slot megvédte Szoboszlait a tizenegyes kapcsán, s némi meglepetésre Carragher sem a magyar futballistát vette elő, hanem a hatalmas összegért és nagy várakozásokkal igazolt, de egyelőre Liverpoolban még a helyét kereső Florian Wirtz.
Jelenleg nincsen egyensúlyban a csapat, és aki egyértelműen lefelé lóg ki, az Florian Wirtz. Egyáltalán nem versenyképes.
Fiatalon jött egy új bajnokságba, sok ideje van még, de most ki kell őt rakni a kezdőcsapatból, mert a Liverpool vele hátrafelé közlekedik – idézi az Origo Carraghert.
Carragher: A Liverpool játéka alapján nem topcsapat
A szakértő Arne Slotot és a Liverpool játékát is kritizálta, bár a holland edzővel kapcsolatban hozzátette: biztosan megtalálja majd a megoldást.
Én nem egy topcsapat meccsét látom. A Liverpool mostanában nem focizik, hanem az a fejetlen előre-hátra játék jobban hasonlít a kosárlabdára.
A legutóbbi idényben látott munkabírásból most semmi nem látszik, ami részben a rengeteg átigazolás miatt van. Azoknak előrefelé egyelőre semmilyen hatása nincsen, a védekezés viszont sokat visszaesett. A legutóbbi idény túl simán alakult Slotnak, de most meg kell dolgoznia a pénzéért. Teljes káosz van, és nem csupán a vereségek miatt, hanem már az első naptól kezdve – állt bele kíméletlenül szeretett csapatába Carragher, miután a Liverpool egymás után két vereséget szenvedett el, előbb a Crystal Palace, majd a Galatasaray ellen.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!