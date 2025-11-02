„Nagyon fáj” – az aranylabdásról előkerült egy felvétel, hatalmas az aggodalom

Az aranylabdás Ousmane Dembélé továbbra sem teljesen egészséges. A 28 éves francia combhajlítóizom-sérülés miatt szeptemberben négy, míg október első felében három meccset hagyott ki. A Bayer Leverkusen elleni Bajnokok Ligája-gála során (7-2-es győzelem) tért vissza csereként, ráadásul góllal. Luis Enrique vezetőedző azóta is óvatos Dembélé játszatása kapcsán, egy hete a Lorient otthonában kezdett, de a 62. percben lejött, míg szombaton a Nice ellen csereként állt be a 72. percben. A ráadásban szerzett góllal a PSG 1-0-ra megnyerte a bajnokit, a lefújás utáni ünneplésnél azonban Dembélé a csapattársának, Asraf Hakiminek panaszkodott.

A PSG aranylabdása, Ousmane Dembélé nem épült fel teljesen a szeptemberi sérüléséből (Fotó: AFP/Franck Fife)

Ousmane Dembélé ismét megsérült?

A lentebbi felvételen jól látható, hogy Dembélé visszafelé sétálva Hakiminek ezt mondja:

Megint érzem a combhajlító izmom. Nagyon fáj!

– az utolsó mondat sok jót aligha jelenthet. Főleg, hogy a PSG kedd este a Bayern München ellen játszik rangadót a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

« J’ai mal à l’ischio » 😣



Nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé lors du match contre Nice ? 👀#PSGOGCN pic.twitter.com/Xy6s8jx4WD — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2025

A lefújás után a csapat edzőjét, Luis Enriquét is kérdezték Dembélé állapotáról, a spanyol igyekezett megnyugtatni a szurkolókat, amennyire csak lehet: – Ousmane más játékos, csodálatos őt a pályán látni, de türelmesnek kell vele kapcsolatban lennünk. Már az is nagyszerű hír, hogy 10-20 perceket tud játszani, elégedettek vagyunk a visszatérésével, nincs okunk az aggodalomra – mondta a tréner.

A francia Le Figaro hozzátette, hogy Dembélé már hétköznap is fájlalta a combját, ezért kezdett csak a kispadon a Nice elleni bajnokin.

Dembélé még a szeptember eleji, ukránok elleni vb-selejtezőn szenvedett sérülést. Akkor ez nagy port kavart a sajtóban, hiszen a francia válogatott és a PSG egymásra mutogatott. A klub úgy érzi, hogy a válogatott orvosi stábja figyelmen kívül hagyja a csapat által jelzett kockázatokat, és túlterheli a játékosokat. A PSG szerint ez történt Ousmane Dembélével is, majd az októberi válogatott összetartáson Bradley Barcola kapcsán hozták fel ezt a klubnál, de ő végül nem sérült meg Didier Deschamps irányítása alatt.

Nehéz helyzetben a BL-címvédő PSG

A bajnokságot a papírformának megfelelően vezető PSG helyzete közel sem egyszerű. Ha Dembélé ismét kidől a sorból, akkor a támadók közül Désiré Doué után újabb fontos láncszemet kell valahogy pótolnia Enriquének. A BL-döntős egyik hősét, Douét a Lorient ellen zokogva, hordágyon vitték le a pályáról. Francia sajtóhírek szerint a jobb combjában történt szakadás, ezért ebben a naptári évben már aligha lesz bevethető.