magyar válogatottPriskin Tamásvb-selejtezőSzoboszlai Dominik

Befolyásolhatja Szoboszlai teljesítményét a Liverpool veresége? – A korábbi hős erre is felelt

Kulcsfontosságú selejtezők várnak a magyar labdarúgó-válogatottra. Az örmények és az írek elleni találkozók előtt a nemzeti csapat korábbi tagja, Priskin Tamás mondta el véleményét a kapushelyzetről, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szerepéről, valamint a csütörtöki, jereváni mérkőzésről.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 9:49
Szoboszlai Dominikre kulcsszerep vár a válogatott idei utolsó vb-selejtezőin. Priskin Tamás is sokat vár tőle. Fotó: Csudai Sándor
Hatvanhárom válogatottság, egy Európa-bajnoki részvétel és a feledhetetlen gól a 2016-os kontinenstornára vezető pótselejtező visszavágóján, amellyel a párharc egyik hőse lett. Priskin Tamás évekig volt a nemzeti csapat tagja, így természetes, hogy manapság is követi a csapat szereplését. A válogatott ezen a héten két fontos mérkőzést is vív: előbb csütörtökön, Örményország vendégeként, majd vasárnap, Írország ellen a Puskás Arénában. A tét a pótselejtezőt érő második hely megtartása a kvalifikációs csoportban.

Priskin Tamás (19) korábban sok nagy csatát megélt a magyar válogatott mezében
Priskin Tamás (19) korábban sok nagy csatát megélt a magyar válogatott mezében. Fotó: MTI/EPA/Oliver Weiken

– Mindig pozitívan állok a dolgokhoz, és úgy gondolom, hogy a magyar válogatottnak minden esélye megvan arra, hogy mindkét győzelmet begyűjtse – nyilatkozta a Borsnak a 39 éves Priskin, aki több témában is elmondta véleményét.

 

„Kapusposzton a magyar válogatott rendben van”

A szövetségi kapitány, Marco Rossi októberben érdekes helyzetben találta magát. Miután Gulácsi Péter lemondta a válogatottságot, egyértelműnek tűnt, hogy az őt korábban többször is méltóképpen helyettesítő Dibusz Dénes veszi át az első számú kapus szerepét, csakhogy a múlt hónapban Dibusz megsérült, az őt helyettesítő Tóth Balázs pedig szintén jó teljesítményt nyújtott. Újra napirendre került a kapuskérdés, amely most mégsem aktuális, miután a keret kihirdetése után ezúttal Tóth sérült meg.

– Sajnos Tóth Balázs megsérült, rá most nem számíthat a kapitány, de ott van Dibusz Dénes, és én mindig azt mondom, hogy kapusposzton a magyar válogatott rendben van. Az elmúlt mérkőzéseken Tóth Balázs nagyon jó teljesítményt nyújtott, de biztos vagyok benne, hogy Dibusz Dénes is kiválóan fog védeni – vélekedett Priskin.

Dibusz Dénes válogatott szinten is rutinos kapus, Priskin Tamás is bízik benne
Dibusz Dénes válogatott szinten is rutinos kapus, Priskin Tamás is bízik benne. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos teljesítménye is fontos lesz

A nemzeti tizenegy kulcsemberének számító Szoboszlai Dominik az őszi idényben az angol bajnok Liverpool egyik legjobbja, csapata mégis több váratlan vereséget szenvedett már – legutóbb vasárnap, a Manchester City elleni bajnoki rangadón kapott ki 3-0-ra. Kérdés, ez mennyiben befolyásolja Szoboszlai teljesítményét.

Nagyszerű játékosról beszélünk, aki a Liverpoolban is meghatározó, profi futballista. Nem tudom elképzelni, hogy a hétvégi vereség bármilyen módon befolyásolná Dominikot. A válogatottnál teljesen más célok vannak, mint a klubcsapatánál, és biztos vagyok benne, hogy mindkét közelgő mérkőzésen nagy segítségére lesz a csapatnak

– jelentette ki Priskin Tamás, aki a Liverpool másik magyarjáról, Kerkez Milosról is beszélt.

– Milos bizonyította, hogy nagyszerű játékos, pedig még nagyon fiatal. Nem véletlenül került a Liverpoolhoz. A magyar válogatottban is fontos szerepe van, és biztos vagyok benne, hogy a maximumot fogja nyújtani. A következő két mérkőzésen is szükség lesz az erősségeire.

 

Nehéz meccs vár a csapatra Jerevánban

A selejtezőcsoportban négy forduló után így áll:

  1. Portugália        4    3    1    0    11-4    10 pont
  2. Magyarország    4    1    2    1    8-7    5
  3. Írország        4    1    1    2    4-5    4
  4. Örményország    4    1    0    3    2-9    3

Ebből is látszik, hogy a csütörtök esti, örményországi találkozó kulcsfontosságúnak ígérkezik, egy jereváni győzelem – és a szintén csütörtöki ír–portugál számunkra kedvező eredménye – ugyanis biztossá teheti a válogatott csoportmásodik, pótselejtezős pozícióját.

– Nehéz mérkőzés lesz a jereváni, láttuk a hazai összecsapáson is, hogy nem egyszerű az örmények ellen játszani. Az örmény csapat bizonyította, hogy képes nagy eredményekre, odahaza legyőzte az íreket. Szóval biztosan nem vár ránk könnyű meccs. Ahhoz, hogy a magyar válogatott a csoportjában a második helyen végezzen, nagyon fontos lenne a győzelem. Bízom benne, hogy sikerül – mondta el Priskin Tamás.

Az Origo Szpíker korner című adása a vb-selejtezők előtt:

