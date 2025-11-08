Nem tudtak átlépni egy határt, de bravúrral jutottak el a határig

– Kicsit meglepett, hogy készségesen azonnal igent mondott erre a beszélgetésre, hiszen a lemondása óta eltelt másfél évben teljesen a háttérbe vonult.

– Nem érzem úgy, hogy ekkora idő távlatából ne beszélgethetnénk bármiről is – felelte Székely Norbert. – Nyilván kellett némi idő feldolgozni a történteket, hiszen nem sokan kerülnek olyan helyzetbe, mint én kerültem 2024 februárjában. Húsz-huszonöt éven át reflektorfényben dolgoztam, most más szakasza zajlik az életemnek, de nem akartam kivonulni a világból és remeteként tölteni az időmet.

Székely Norbert ma már megemésztette a női kosárlabda olimpiai selejtező elbukását (Fotó: Mirkó István)

– Vágjunk is a közepébe: amikor a spanyolok elleni mindent eldöntő olimpiai selejtezőn a csapat huszonkét ponttal vezetett a második félidő elején, megfordult a fejében, hogy ezt a meccset még el lehet veszíteni?

– Egy edző nem meccselhet úgy ilyen esetben, hogy a mérkőzés már zsebben van. Jó, ha egy perc van hátra és húsz pont az előny, akkor igen, de itt nem erről volt szó. A kosárlabda annyira gyors, hogy a legmagasabb szinten sem biztosíték a nagyobb különbség a győzelemre, azt hamar le lehet dolgozni. Sajnos a mi esetünkben is ez történt.

Székely Norbert egy percig sem volt nyugodt

– Mikor észlelte, hogy baj van? Volt olyan játékos, aki az első félidőben ragyogott, tizenhat pontot dobott, majd a fordulás után szemlátomást az sem tudta, merre van a palánk.

– Az egész meccsen. Amikor jól játszottunk, akkor is ott motoszkált a fejemben, hogy ez a periódus meddig tart ki, meddig lehet ilyen szinten jól kosárlabdázni, mikor érkezik a törvényszerű visszaesés, és az milyen hosszú lesz. Az ön által említett játékos például valóban hihetetlen teljesítményt nyújtott a szünetig, de erre bárki is csak ritkán képes negyven percen keresztül. Ő és mások is hullámvölgybe kerültek, emiatt a csapat is szétesett. Ráadásul mindenki megérezte a tétet, azt, hogy olyan helyzetbe kerültek, amilyenben magyar kosárlabdázó nem volt negyven éve, azaz kézzelfogható közelségbe került az olimpia. És ez igaz mindannyiunkra, a játékosokra és a kispadra is.

– Sokat gondolkodott azon, hogy mit kellett volna másként csinálnia?

– Nyilván vannak tanulságai annak a mérkőzésnek. Mondhatnám, hogy én is lehettem volna agresszívabb, amitől a csapat is agresszívabbá válhatott volna, de ez egyrészt feltételes mód, másrészt aligha lett volna hiteles. Az nem az én habitusom, az nem én lettem volna, az azt megelőző hét évet sem erre a mentalitásra építettük fel.