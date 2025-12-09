Kardkapitányunk elismerte, Szilágyi Áron nem a régi, de megvan az utódja

A hétfőn már a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kiadásában megjelent Sport 2025 évkönyv bemutatóján szereplő Rabb Krisztián kiemelt volt az orléans-i kard Grand Prix-n, ám a párizsi olimpiai ezüstérmes vívók közül Szilágyi Áron és a szintén egyéni és csapatvilágbajnok Szatmári András nem, mivel előbbi sérülése és műtétje miatt az előző idény háromnegyedét kihagyta, és utóbbi is később kezdett akkor versenyezni. A 191 induló közül Tóth Bertalan és Bíró Huba mellett a csoportkörből ők hárman is feljutottak a 64-es főtáblára, ahol Szatmári egy győzelem után 15-14-re kikapott a csapatban olimpiai aranyérmes dél-koreai Do Gjongdongtól, Szilágyit pedig ugyancsak a második körben a francia Benjamin Ducerf állította meg 15-12-vel. Tóth az első fordulóban esett ki, Bírót pedig a nyolcaddöntőben az a Rabb búcsúztatta, aki végigrobogott a mezőnyön és aranyérmes lett.

Rabb Krisztián nyerte az orléans-i kard Grand Prix-t, amelyen Szilágyi Áron a legjobb 32 között kiesett (Fotó: Csudai Sándor)

Rabb Krisztián Szilágyi Áron helyére lépett?

A 28. helyen végzett Szilágyi és a győztes Rabb teljesítményét Nemcsik Zsolt, a kardozók kapitánya értékelte: – Áron helyezéséből nem kell messzemenő következtetéseket levonni, egy, számára ismeretlen franciától kapott ki, ráadásul az új idényben először szerepelt nemzetközi viadalon.

Sebessége még nem a régi, Rabb viszont úton van afelé, hogy a világ legjobbjai között jegyezzék

– nyilatkozta a vívóként olimpiai ezüstérmes Nemcsik a Metropolnak.

A kardkapitány mellett Rabb Krisztián is összegzett a lapnak: – Májusban nyertem életem első vk-versenyét, francia páston hat győztes asszóval megismételtem ugyanazt. Utóbbi értékét erősen emeli, hogy kiemeltként még sohasem kezdtem, tudniillik a főtáblára jutás előtti csoportküzdelmek során bemelegedhet a vívó, de az egyenes kiesésben elszenvedett vereség máris végállomás.

Ezúttal egészen jól elviseltem ennek lelki terhét

– mondta a 24 éves Rabb, aki azt is megemlítette, hogy formajavulásában jelentős szerepet játszott klubedzője, Somlai Béla néhány jótanácsa, melyeket megszívlelt.

Rabb Krisztián hozzátette, december 20-án magyar bajnoki aranyéremmel kívánja zárni az óesztendőt.