Rossz hírt kapott a Fradi az Európa-liga-meccs előtt, Varga Barnabás segíthet volt csapatán

A Ferencváros csütörtökön 21 órától a Nottingham Forest otthonában lép pályára a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában. Az FTC-re a szerdai BL-eredmények is hatással lehetnek, amennyiben idén is megnyeri az NB I-et – bár ez az eddigiek alapján minden eddiginél nehezebb lehet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 11:51
Az FTC csütörtökön Angliában zárja az Európa-liga alapszakaszát
Az FTC csütörtökön Angliában zárja az Európa-liga alapszakaszát Fotó: Polyák Attila
Szerdán 18 mérkőzéssel befejeződött a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza. Az utolsó játéknap több szenzációt is okozott, elég csak a Benfica kapusa, Anatolij Trubin hajrágólját kiemelni a Real Madrid ellen, amely továbbjutást ért a portugál csapatnak. Magyar szempontból a tényt rögzíthetjük: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a harmadik helyen már a nyolcaddöntőbe is bejutott, míg a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a Manchester Citytől 2-0-ra kikapott, így a 20. helyen zárt, a playoffban pedig a Juventusszal vagy az Atlético Madriddal találkozik – sorsolás pénteken 13 órakor. S bármilyen furcsa, az Európa-ligában szereplő FTC-re is hatással vannak a szerdai BL-eredmények.

Az Olimpiakosz győzelme és továbbjutása a BL-ben nem jött jól az FTC-nek
Az Olimpiakosz győzelme és továbbjutása a BL-ben nem jött jól az FTC-nek. Fotó: NurPhoto/Peter Lous

FTC: egyre nehezebb az azonnali BL-főtáblás hely megszerzése

Arról már decemberben írtunk, hogy a Ferencváros fantasztikus Európa-liga-szereplése – eddig hét mérkőzésen négy győzelem és három döntetlen – pénzügyileg is kedvező hatással van a klubra, akkor már 15 millió eurós bevételről lehetett beszélni, ez az összeg pedig tovább fog nőni az alapszakasz lezárultával, meg persze az egyenes kieséses szakaszon nyújtott teljesítménnyel. 

Amennyiben a Fradi ismét bajnok lenne az NB I-ben – ez idén minden eddiginél nehezebbnek tűnik, legutóbb az ETO nyert a Groupama Arénában 3-1-re, s már négy ponttal vezet a Fradi előtt –, akkor akár az automatikus BL-főtábla is meglehetne. 

Csakhogy ennek az esélye szerda este jócskán csökkent, miután a görög Olimpiakosz hatalmasat hajrázott, s továbbjutott az alapszakaszból.

Az adatok és hasonló számolgatások terén rendre megbízható Football Meets Data írta meg, hogy a görög Olimpiakosz az Ajax elleni 2-1-es sikerével és a 18. helyen történő továbbjutásával 3750 UEFA-koefficienspontot gyűjtött. A lentebbi táblázat jól mutatja, hogy a pireuszi együttes előnye így már közel 15 ezer pont a Fradival szemben. A két együttes között még a skót Rangers, a dán Köbenhavn és az ukrán Sahtar Donyeck áll. 

Az oldal ezt írja a Fradi esélyeiről: „az Olimpiakoszt elméletileg még mindig megelőzheti a Sahtar, a Ferencváros és az alattuk lévő csapatok. De a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy ha az Olimpiakosz bajnok lesz Görögországban, akkor automatikusan kvalifikálja magát a BL-főtáblára.”

Hatalmasat hajrázott az Olimpiakosz

A görög csapat azután, hogy az ötödik fordulóban 4-3-ra kikapott a Real Madrid ellen hazai pályán, megrázta magát, s az utolsó három mérkőzését megnyerte a BL-ben.

  • Kajrat Almati–Olimpiakosz 0-1
  • Olimpiakosz–Bayer Leverkusen 2-0
  • Ajax–Olimpiakosz 1-2

Mindeközben José Luis Mendilibar együttese a görög bajnokságban csak a második, az éllovas AEK Athéntól két pontra van lemaradva. Így Varga Barnabás csapata tudna borsot törni a nagy rivális orra alá, ugyanis ha az Olimpiakosz nem lesz bajnok, akkor az automatikus BL-indulás sem lehetséges.

Nagy tétje van az FTC esti El-meccsének is

A magyar bajnok 21 órától az angol Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában lép pályára. Bármennyire fura, de Robbie Keane együttesének a veretlen mérleg sem feltétlenül lesz elég az első nyolcban végzéshez, amely automatikus nyolcaddöntős szereplést jelentene. 

Ha a Fradi nyerne Nottinghamben, az biztos top 8-as eredményt jelent, ha viszont döntetlen vagy vereség lesz a találkozó kimenetele, akkor indul a számolgatás. Az FTC jelenleg 15 pontjával a hetedik, a nyolcadik Betisnek és a kilencedik Portónak is 14 pontja van, ezután a Crvena zvezda és a PAOK is 12 egységgel áll. Ebben a cikkben részletesen összeszedtük, hogy milyen eredmények kedvezőek még a zöld-fehéreknek.

Ahogy a BL-ben, úgy az El-ben is egyszerre rendezik az összes mérkőzést az utolsó fordulóban.

