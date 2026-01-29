Rossz hírt kapott a Fradi az Európa-liga-meccs előtt, Varga Barnabás segíthet volt csapatán

Szerdán 18 mérkőzéssel befejeződött a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza. Az utolsó játéknap több szenzációt is okozott, elég csak a Benfica kapusa, Anatolij Trubin hajrágólját kiemelni a Real Madrid ellen, amely továbbjutást ért a portugál csapatnak. Magyar szempontból a tényt rögzíthetjük: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a harmadik helyen már a nyolcaddöntőbe is bejutott, míg a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a Manchester Citytől 2-0-ra kikapott, így a 20. helyen zárt, a playoffban pedig a Juventusszal vagy az Atlético Madriddal találkozik – sorsolás pénteken 13 órakor. S bármilyen furcsa, az Európa-ligában szereplő FTC-re is hatással vannak a szerdai BL-eredmények.

Az Olimpiakosz győzelme és továbbjutása a BL-ben nem jött jól az FTC-nek. Fotó: NurPhoto/Peter Lous

FTC: egyre nehezebb az azonnali BL-főtáblás hely megszerzése

Arról már decemberben írtunk, hogy a Ferencváros fantasztikus Európa-liga-szereplése – eddig hét mérkőzésen négy győzelem és három döntetlen – pénzügyileg is kedvező hatással van a klubra, akkor már 15 millió eurós bevételről lehetett beszélni, ez az összeg pedig tovább fog nőni az alapszakasz lezárultával, meg persze az egyenes kieséses szakaszon nyújtott teljesítménnyel.

Amennyiben a Fradi ismét bajnok lenne az NB I-ben – ez idén minden eddiginél nehezebbnek tűnik, legutóbb az ETO nyert a Groupama Arénában 3-1-re, s már négy ponttal vezet a Fradi előtt –, akkor akár az automatikus BL-főtábla is meglehetne.

Csakhogy ennek az esélye szerda este jócskán csökkent, miután a görög Olimpiakosz hatalmasat hajrázott, s továbbjutott az alapszakaszból.

Az adatok és hasonló számolgatások terén rendre megbízható Football Meets Data írta meg, hogy a görög Olimpiakosz az Ajax elleni 2-1-es sikerével és a 18. helyen történő továbbjutásával 3750 UEFA-koefficienspontot gyűjtött. A lentebbi táblázat jól mutatja, hogy a pireuszi együttes előnye így már közel 15 ezer pont a Fradival szemben. A két együttes között még a skót Rangers, a dán Köbenhavn és az ukrán Sahtar Donyeck áll.

Az oldal ezt írja a Fradi esélyeiről: „az Olimpiakoszt elméletileg még mindig megelőzheti a Sahtar, a Ferencváros és az alattuk lévő csapatok. De a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy ha az Olimpiakosz bajnok lesz Görögországban, akkor automatikusan kvalifikálja magát a BL-főtáblára.”