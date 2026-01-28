A svéd kézilabdázók pofonja semmi ahhoz képest, amit egy másik házigazda élt át kedden

Rendkívüli

Nem csupán Európában rendeznek férfikézilabda-kontinenstornát januárban. Közép- és Dél-Amerikában már véget ért a viadal, de Ázsiában és Afrikában is előrébb járnak a csapatok, mint Európában. Az Ázsia-bajnokságon a hatszoros címvédő Katar kézilabda-válogatottja közel járt az elődöntős búcsúhoz, de ritkán látható fordítással, a házigazda Kuvait szurkolóit elhallgattatva versenyben maradt.

2026. 01. 28. 12:34
Ahmad Madadi és katari társai a hajrában állva hagyták a kuvaiti kézilabdázókat Fotó: DPA/Jan Woitas
A dán–norvég–svéd közös rendezésű férfikézilabda Európa-bajnokságon szerdán zárulnak a középdöntők, azt követően pedig vasárnap be is fejeződik az Eb – jelen állás szerint a svédeknek társházigazdaként a Magyarország elleni döntetlen után nem a saját kezükben van a sorsuk a továbbjutást illetően. Ami a többi kontinenst illeti, Közép- és Dél-Amerikában Paraguay adott otthont a hatnapos viadalnak, a hatcsapatos torna körmérkőzéses rendszerben zajlott, és végül Argentína százszázalékos mérleggel szerezte meg az aranyérmet a kétszeres címvédő Brazília előtt. Afrikában az elmúlt három kontinenstorna győzteseként Egyiptom abszolút favoritként utazott Ruandába, ahol az eddigi öt mérkőzésén 221-116-os gólkülönbséggel (vagyis átlagosan 44 gólt szerezve), hibátlan mérleggel jutott el a csütörtöki elődöntőig – ott a Zöld-foki-szigetek lesz az ellenfele, míg a másik ágon a rekordgyőztes Tunézia Algériával vív meg a fináléba kerülésért. Ázsiában kedden már lejátszották az elődöntőket, a Katar–Kuvait találkozó pedig nem akárhogyan alakult.

Katar és a házigazda sokáig emlékezetes mérkőzést vívott a férfikézilabda Ázsia-kupa kuvaiti elődöntőjében
Katar és a házigazda emlékezetes mérkőzést vívott a férfikézilabda Ázsia-kupa kuvaiti elődöntőjében Forrás: instagram.com/ahf__official

Katar úgy kezdte meg a kuvaiti Ázsia-bajnokságot, hogy a 2012-es ezüstérmes szereplés óta egyetlen mérkőzést sem veszített el a tornán: a legutóbbi hat kontinensviadalt egyaránt veretlenül nyerte meg. Ez a sorozat múlt kedden szakadt meg, amikor a katariak egy góllal kikaptak a rekordbajnok Dél-Koreától. Így is továbbjutottak, majd a középdöntős csoportjukból is első helyen kerültek a legjobb négy közé annak ellenére, hogy ott Bahrein is felülmúlta őket. A keddi elődöntőben Kuvait volt az ellenfél.

Katar óriási fordítása a kézilabda Ázsia-kupa elődöntőjében

A házigazda hamar többgólos előnybe került, a félidőben 13-8 volt az állás, és nyolc perccel a rendes játékidő vége előtt is még 22-16-ra vezetett. A hazai szurkolók lelkesedése azonban ezután fokozatosan apadt, ugyanis Kuvait nem szerzett gólt a hátralévő időben, Katar pedig szinte minden támadásából betalált, így aztán a dudaszó előtt a címvédő kiegyenlített – jöhetett a hosszabbítás. A Valero Rivera vezette katariak a 39 százalékos kapusteljesítmény és a kilencgólos Ahmad Madadi vezérletével a kétszer öt perc alatt ki is használták lelki fölényüket, és végül 27-26-os győzelemmel ők jutottak döntőbe.

A csütörtöki fináléban az első Ázsia-kupa-trófeájáért harcoló, korábban ötszörös második Bahrein lesz Katar ellenfele.

A katari kézilabda az elmúlt két évtizedben lett világszerte is ismert, a csapat legnagyobb sikere a 2015-ös hazai világbajnokságon szerzett ezüstérem – igaz, azt úgy szerezte meg, hogy a tizenhét fős keretből mindössze négy volt katari származású, a többi leginkább Dél-Európából érkezett honosított légiós. Azóta olimpiai és világbajnoki nyolcadik hely volt a katari válogatott csúcspontja, de a tavalyi vb-n például Magyarország ellen is vereséget szenvedve már csak a 21. pozícióban zárt. Ebben közrejátszhat az is, hogy mostanra már csak a keret mintegy fele honosított játékos.

Katar a fináléban visszavághat Bahreinnek a középdöntős vereségért:

 

