A Barcelona játékosai kifakadtak, Flicket hibáztatják a megalázó vereségért

A Barcelonánál továbbra is téma az Atlético Madridtól elszenvedett 4-0-s vereség a Király-kupa elődöntőjének első mérkőzésén. A múlt csütörtöki összecsapás után a játékosok és Hansi Flick vezetőedző több értekezletet is tartott a Barcelona edzőközpontjában. Belső források szerint a játékosok egy csoportja fel is szólalt Flick meccsterve ellen, amely szerintük egyenlő volt a biztos vereséggel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 10:42
A Barcelona a mostani idényben három nagy vereségbe szaladt bele: október elején a Sevilla a La Ligában 4-1-gyel, novemberben a Chelsea a Bajnokok Ligája alapszakaszában 3-0-val – igaz, itt a katalánok több mint egy félidőt emberhátrányban játszottak –, múlt hét csütörtökön pedig az Atlético Madrid a Király-kupa elődöntőjének első meccsén 4-0-val intézte el Hansi Flick csapatát, amely a sorozatban egyébként címvédő. A 2024 nyarán érkező német edző képességeit senki nem vitatja, ugyanakkor időről időre felmerül: a rendkívül intenzív, lescsapdára épülő játéknak mik a határai? Nos, a mostani idényben a már említett mérkőzéseken választ kaptunk erre a kérdésre.

Barcelona: összetűzés Flick és a játékosok között

A The Athletic barcelonai forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a Matracosok elleni 4-0-s vereség után többen is bírálták Flick fociját. A cikk szerzője szerint a kijózanító pofont követő napon a katalánok edzőközpontjában estek egymásnak a felek, majd a hétvégén is voltak még megbeszélések. 

Flick azonban nem tűrte ezt a játékosok szűk csoportjától – nevek nincsenek a cikkben –, a német szerint a csapat az első félidőben a Barcához méltatlan hozzáállást nyújtott, ez is vezetett a 4-0-s félidei álláshoz. 

A játékosok bírálták Flick meccstervét, ami nem nagyon tért el az eddigiektől: intenzív letámadás és hihetetlen magasra tolt védelmi vonal. A Barcánál azután szólaltak fel a labdarúgók, miután az idény során most érezték először, hogy Flick ötlete már a kezdés előtt rossz volt, írja a cikk. Aztán az első félidő erre rá is világított:

  • Az első Atlético-gólt egy hatalmas védelmi hiba előzte meg. Eric García hazatett labdáját nem tudta átvenni Joan García kapus. A védőt a meccs hajrájában ki is állították.
  • A harmadiknál mintaszerű kontrát vezetett a hazai gárda a Barca szöglete után.
  • A negyediknél is védelem mögé belőtt labdával indult.

Flick részéről sokatmondó volt, hogy már a 37. percben cserélt. Marc Casado helyére Robert Lewandowski jött – lehet a fiatal spanyol hozzáállásával volt a legkevésbé megelégedve a német?

Pedri és Raphinha hiánya már túl sok

A játékosok emellett azt is érezték, ez a Barcelona nem bírja el, hogy Lamine Yamal mellett talán a csapat két legjobbja, Pedri, illetve Raphinha hiányát – a Mundo Deportivo információja szerint a brazil hétfőn a Girona ellen visszatérhet. Mindketten combhajlító-sérüléssel küzdenek, ami ismét rávilágít: Flick intenzív fociját nem lehet egy idényen keresztül bírni. Megfigyelt trend, hogy az idény során mindig vannak olyan időszakok, amikor megnő a sérültek száma. A mostani idényben idáig jól vészelte ezt át a csapat, hiszen a La Ligát a forduló előtt egy ponttal vezette a Real Madrid előtt és a BL-ben az első nyolcban végzett.

A Barca játékosai azonban nem akarnak a német edző ellen fordulni. Csupán jelezni szeretnék neki, a fontosabb meccseken alkalmazkodjon az ellenfelekhez.

Érdekesség, hogy a csütörtökön hatalmas győzelmet arató Atlético hétvégén nagyon simán, 3-0-ra kikapott a Rayo Vallecano ellen idegenben, minden bizonnyal mosolyogva nézték ezt a Barca-szurkolók.

A katalánok hétfőn este 21 órától a Girona ellen játszanak idegenben. A Barcelonának igencsak fontos lenne a győzelem, miután a Real Madrid a Real Sociedad elleni 4-1-es sikerével ideiglenesen átvette az első helyet a tabellán.

A mérkőzés összefoglalója:

