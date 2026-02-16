A Barcelona játékosai kifakadtak, Flicket hibáztatják a megalázó vereségért

A Barcelona a mostani idényben három nagy vereségbe szaladt bele: október elején a Sevilla a La Ligában 4-1-gyel, novemberben a Chelsea a Bajnokok Ligája alapszakaszában 3-0-val – igaz, itt a katalánok több mint egy félidőt emberhátrányban játszottak –, múlt hét csütörtökön pedig az Atlético Madrid a Király-kupa elődöntőjének első meccsén 4-0-val intézte el Hansi Flick csapatát, amely a sorozatban egyébként címvédő. A 2024 nyarán érkező német edző képességeit senki nem vitatja, ugyanakkor időről időre felmerül: a rendkívül intenzív, lescsapdára épülő játéknak mik a határai? Nos, a mostani idényben a már említett mérkőzéseken választ kaptunk erre a kérdésre.

Julian Álvarez gólöröme a Barcelona ellen, kiütés lett a meccs vége. Fotó: AFP/Oscar del Pozo

Barcelona: összetűzés Flick és a játékosok között

A The Athletic barcelonai forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a Matracosok elleni 4-0-s vereség után többen is bírálták Flick fociját. A cikk szerzője szerint a kijózanító pofont követő napon a katalánok edzőközpontjában estek egymásnak a felek, majd a hétvégén is voltak még megbeszélések.

Flick azonban nem tűrte ezt a játékosok szűk csoportjától – nevek nincsenek a cikkben –, a német szerint a csapat az első félidőben a Barcához méltatlan hozzáállást nyújtott, ez is vezetett a 4-0-s félidei álláshoz.

A játékosok bírálták Flick meccstervét, ami nem nagyon tért el az eddigiektől: intenzív letámadás és hihetetlen magasra tolt védelmi vonal. A Barcánál azután szólaltak fel a labdarúgók, miután az idény során most érezték először, hogy Flick ötlete már a kezdés előtt rossz volt, írja a cikk. Aztán az első félidő erre rá is világított:

Az első Atlético-gólt egy hatalmas védelmi hiba előzte meg. Eric García hazatett labdáját nem tudta átvenni Joan García kapus. A védőt a meccs hajrájában ki is állították.

A harmadiknál mintaszerű kontrát vezetett a hazai gárda a Barca szöglete után.

A negyediknél is védelem mögé belőtt labdával indult.

Flick részéről sokatmondó volt, hogy már a 37. percben cserélt. Marc Casado helyére Robert Lewandowski jött – lehet a fiatal spanyol hozzáállásával volt a legkevésbé megelégedve a német?