Elég üvölteni? Bognár György fura jelenség miatt hallatja a hangját

A DVSC a 100. NB I-es mérkőzését játszó Bárány Donát góljával múlta felül Bognár György csapatát, amely egymás után a második bajnokiját bukta el, így visszaszorult a negyedik helyre, s már négypontos lemaradással követi az első két helyen álló Ferencváros, ETO duót.

Bognár György csapata alulmaradt a DVSC-vel szemben (Fotó: paksifc.hu)

Bognár György nem fogta vissza magát

A mérkőzést követő értékelések során Bognár György elmondta, a közepes játék ellenére nem volt rossz az összecsapás, amelynek első félidejében jobbak voltak, ám azt elismerte, hogy a fordulást követően a Debrecen jobban futballozott.

Mérges vagyok a játékosainkra, mert bután fociztunk. Az ellenfél rúgott 25-30 szabadrúgást, mi ötöt. Aki üvöltött egyet és elesett, az szabadrúgást kapott, aki jobban üvöltött, az többet kapott

– értékelt az M4 Sportnak Bognár, aki utóbbi okát abban látta, hogy túlságosan őszintén próbáltak játszani, a rafinéria kimaradt a repertoárból.

Az egyetlen gólnál főszerepbe került a VAR: az 50. percben szögletet végzett el a Debrecen, Dzsudzsák Balázs adta be a labdát, Bárány válláról lepattant a játékszer, éppen Josua Mejías elé. A Loki játékosa gyenge lövést küldött kapura, Lenzsér Bence nem tudott tisztázni, majd érkezett Bárány, aki a kapuba lőtt. Ezek után hosszas vizsgálat következett, a videóbíró azt nézte, nem volt-e leshelyzet, de a nézelődést követően – miközben a debreceni közönség kórusban szidta az MLSZ-t – megadták a gólt.

– Nagyon hosszú volt a VAR-vizsgálat, de tudtam, ha a kezezésemet nézik, az váll volt, bíztam benne, így fogják látni. Az első félidőben nem nagyon tudtuk megtartani a labdákat, de nem is voltak elég közel a társak. A második játékrészben ezen változtattunk, több helyzetünk is volt – mondta Bárány.

A Paksra a következő héten ugyanaz a csapat vár kétszer is: szerdán a Magyar Kupában, míg három nappal később a bajnokságban fogadja a DVTK-t. A DVSC a kupától már búcsúzott, az NB következő fordulójában az Újpest vendége lesz.