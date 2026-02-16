Rendkívüli

Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

FTCNB IFradiHajnal TamásZTE FC

Hajnal Tamás újabb részleteket árult el – a játékvezető nem is látta a ZTE–Fradin megítélt tizenegyest?

Továbbra is téma, ami szombaton a ZTE–Fradi NB I-es mérkőzésen történt. A zöld-fehérek emberhátrányban nagyot küzdöttek, de végül pont nélkül maradtak. A Zalaegerszeg a hajrában büntetőt kapott Káprály Mihály játékvezetőtől. Az eseten a Fradi edzői stábja teljesen kiakadt, Robbie Keane nem is nyilatkozott, most pedig Hajnal Tamás sportigazgató árult el újabb részleteket az ügyben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 9:55
Gabriel Kanikovszki és az FTC az idény során másodszor is kikapott a Zalaegerszegtől
Gabriel Kanikovszki és az FTC az idény során másodszor is kikapott a Zalaegerszegtől Forrás: Fradi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy port kavart a szombati Zalaegerszeg–Ferencváros NB I-es mérkőzés a 22. fordulóban, amelyet a hazai csapat 3-1-re megnyert . Noha a címvédő Ötvös Bence góljával megszerezte a vezetést az első félidőben, még a szünet előtt piros lapot kapott Ibrahim Cissé egy durva belépőjéért. A szünet után a ZTE fordított, a vezetést a 88. percben szerezte meg Skribek Alen góljával. Ez váltott ki nagy vitát, ugyanis a csereként beálló Júlio Romao kezét eltalálta a labda. Nyugodtan kimondható: Káprály Mihály játékvezető könnyű síppal fújta be a „szabálytalanságot”, a videóbíró ki sem hívta őt. A lefújás után Robbie Keane sem az M4 Sportnak, sem az újságíróknak nem válaszolt, helyette Leandro, a Fradi másodedzője nyilatkozott. A brazil kritizálta a teljes magyar játékvezetői kart („Nem tudom, nézem a Bajnokok Ligája- és Európa-liga-meccseket, keresem a magyar játékvezetőket, de nem találom őket. Lehet, nem véletlenül.”), és nevetségesnek nevezte az ítéletet.

Ibrahim Cissé már az első félidőben piros lapot kapott a ZTE–FTC mérkőzésen Káprály Mihály játékvezetőtől
Ibrahim Cissé már az első félidőben piros lapot kapott a ZTE–FTC mérkőzésen Káprály Mihály játékvezetőtől. Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter 

ZTE–FTC: már az első félidőben súlyos bírói hiba történhetett

A Blikknek Hajnal Tamás sportigazgató nyilatkozott az eset kapcsán, aki kiemelte, nem csak a megítélt büntető volt súlyos bírói hiba:

– Az első pillanattól kezdve kontrolláltuk a mérkőzést, vezetést szereztünk, a ZTE nem volt veszélyes támadásban. Aztán következett a piros lap. Ezt egy olyan támadás előzte meg, amely során Abu Fani Kanikovszkit szöktette, majd az egerszegi játékos becsúszva szögletre mentett. 

A játékvezetői csapat azonban lest ítélt tévesen, így a ZTE indíthatott támadást, és ez vezetett a kiállításos szituációhoz. Erről kevesebbet beszélnek, de ez volt az első óriási hiba.

A játékvezető nem is látta, ami az FTC tizenhatosán belül történt?

Hajnal a megítélt büntetőről beszélt ezután, amelyről újabb részletek derültek ki.

– Aztán jött az ominózus szituáció, ami számomra teljesen felfoghatatlan volt. Romao próbált felszabadítani, az ellenfél blokkolta a kifelé tartó labdát, és az felpattant a játékosunk természetes testtartásban lévő alkarjára… Erre tizenegyest ítélni teljesen elfogadhatatlan. 

A csapatkapitányunk ráadásul közölte, a bíró azt mondta, nem látta tisztán az esetet, de megítélte a büntetőt, mert a VAR úgyis megnézi…

Ez a második, a mérkőzést nagyban befolyásoló, óriá­si hiba volt – tette hozzá Hajnal Tamás. Mindezt megismerve, még inkább érthetetlen döntés, hogy a VAR miért nem segítette Káprály munkáját azzal, hogy kihívja.

A tizenegyes eset:

Káprály és az FTC nem először találkozott

Hajnal Tamás azt nehezményezi igazán, több bajnokságban – például a Premier League-ben – megoldható, hogy a játékvezető a nézőknek és a futballban dolgozóknak elmagyarázza a döntését, ez az NB I-ben viszont nem történik meg. Hajnal zárásként elmondta, Káprály az őszi Kazinbarcika–FTC mérkőzésen (amelyet a Fradi 3-1-re megnyert) a videóbíró szobában dolgozott. – Azon a meccsen a játékosunk a kapu felé csúsztatott, majd a labda az ellenfél játékosának a kezéhez ért, a feje fölött kinyújtott állapotban. Akkor a VAR-szobában munkálkodó Káprály ott nem látta szükségesnek, hogy beavatkozzon a VAR – magyarázta Hajnal.

A bajnokságban a Győr sikerével a második helyre visszacsúszó Fradi csütörtökön már az Európa-ligában játszik, a playoff első mérkőzésén a bolgár Ludogorec otthonában lép pályára. A magyar bajnok ellenfele győzelemmel hangolt az újabb párharcukra. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu