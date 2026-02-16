Hajnal Tamás újabb részleteket árult el – a játékvezető nem is látta a ZTE–Fradin megítélt tizenegyest?

Nagy port kavart a szombati Zalaegerszeg–Ferencváros NB I-es mérkőzés a 22. fordulóban, amelyet a hazai csapat 3-1-re megnyert . Noha a címvédő Ötvös Bence góljával megszerezte a vezetést az első félidőben, még a szünet előtt piros lapot kapott Ibrahim Cissé egy durva belépőjéért. A szünet után a ZTE fordított, a vezetést a 88. percben szerezte meg Skribek Alen góljával. Ez váltott ki nagy vitát, ugyanis a csereként beálló Júlio Romao kezét eltalálta a labda. Nyugodtan kimondható: Káprály Mihály játékvezető könnyű síppal fújta be a „szabálytalanságot”, a videóbíró ki sem hívta őt. A lefújás után Robbie Keane sem az M4 Sportnak, sem az újságíróknak nem válaszolt, helyette Leandro, a Fradi másodedzője nyilatkozott. A brazil kritizálta a teljes magyar játékvezetői kart („Nem tudom, nézem a Bajnokok Ligája- és Európa-liga-meccseket, keresem a magyar játékvezetőket, de nem találom őket. Lehet, nem véletlenül.”), és nevetségesnek nevezte az ítéletet.

Ibrahim Cissé már az első félidőben piros lapot kapott a ZTE–FTC mérkőzésen Káprály Mihály játékvezetőtől. Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

ZTE–FTC: már az első félidőben súlyos bírói hiba történhetett

A Blikknek Hajnal Tamás sportigazgató nyilatkozott az eset kapcsán, aki kiemelte, nem csak a megítélt büntető volt súlyos bírói hiba:

– Az első pillanattól kezdve kontrolláltuk a mérkőzést, vezetést szereztünk, a ZTE nem volt veszélyes támadásban. Aztán következett a piros lap. Ezt egy olyan támadás előzte meg, amely során Abu Fani Kanikovszkit szöktette, majd az egerszegi játékos becsúszva szögletre mentett.

A játékvezetői csapat azonban lest ítélt tévesen, így a ZTE indíthatott támadást, és ez vezetett a kiállításos szituációhoz. Erről kevesebbet beszélnek, de ez volt az első óriási hiba.

A játékvezető nem is látta, ami az FTC tizenhatosán belül történt?

Hajnal a megítélt büntetőről beszélt ezután, amelyről újabb részletek derültek ki.

– Aztán jött az ominózus szituáció, ami számomra teljesen felfoghatatlan volt. Romao próbált felszabadítani, az ellenfél blokkolta a kifelé tartó labdát, és az felpattant a játékosunk természetes testtartásban lévő alkarjára… Erre tizenegyest ítélni teljesen elfogadhatatlan.

A csapatkapitányunk ráadásul közölte, a bíró azt mondta, nem látta tisztán az esetet, de megítélte a büntetőt, mert a VAR úgyis megnézi…

Ez a második, a mérkőzést nagyban befolyásoló, óriá­si hiba volt – tette hozzá Hajnal Tamás. Mindezt megismerve, még inkább érthetetlen döntés, hogy a VAR miért nem segítette Káprály munkáját azzal, hogy kihívja.