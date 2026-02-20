Varga Dénes hibája magyar örömöt okozott, mire olimpiai bajnokunk ironikusan értékelt

A Konferenciakupa az európai férfivízilabda új, harmadik számú sorozata, magyar csapatként a Honvéd sikerrel vette a novemberi első selejtezőkört. Tizennyolc csapat maradt versenyben, ők négy csoportban versengenek februárban, mindenhonnan az első két helyezett jut a negyeddöntőbe. A Honvéd ötfős csoportban szerepel Montpellier-ben, Szivós Márton együttesének első ellenfele pedig a georgiai A-Polo Sport Management volt. Az utolsó aktív olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, a 2008-ban Pekingben aranyérmes Varga Dénes december óta épp ennek a csapatnak a játékosa.

Szivós Márton csapata, a Honvéd Varga Dénes kihagyott ötméterese után biztosította be, hogy két ponttal kezdi a férfivízilabda Konferenciakupa második selejtezőkörét. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Magyar győzelem a férfivízilabda Konferenciakupában

A georgiaiak a három gólt szerző 38 éves klasszis vezérletével szinte végig vezettek a találkozó során, majd 14-14 után, az ötméterespárbajban – miután az első körben betalált – csak ő hibázott: Csoma Kristóf védésével lezárult a 20-19-es Honvéd-sikert hozó mérkőzés.

– Nem játszottunk jól, ezt mondanom se kell. Valahogy nem kaptuk el a mérkőzés ritmusát, de nagyot küzdöttünk, és az, hogy rossz játékkal tudtunk végül ötméteresekkel nyerni, dicséretre méltó. Megjegyzem, az ellenfélnél volt egy ügyes kis magyar játékos... – értékelt Szivós Márton a találkozó után.

Varga Dénes a Honvéd elleni mérkőzés után

– Nagyon jól esett újra így, ilyen heves, szoros, színvonalas meccsen játszani, újra érezni azt az adrenalint, amit a játék tud adni. Az is külön pikantériája volt ennek a helyzetnek, hogy az ellenfélnél magyar szót hallottam. Amikor a közelmúltban meccseket játszottam, mindig idegen nyelven kommunikáltak az ellenfelek – nyilatkozta az „ügyes kis magyar játékos", Varga Dénes, aki Szivós szavait megerősítve úgy vélte, hogy a budapestiek nem játszottak csúcsformában. – Az ötméterespárbaj, ami az én kedvenc műfajom, mert az élet szeret ebbe a helyzetbe tenni, hát az meg úgy alakult, hogy a Honvédnak kedvezőbb volt. Ezt természetesen iróniával mondom, mert bár soha nem fogok meghátrálni ettől a kihívástól, de a legutóbbi idők statisztikái nem éppen rózsásak.

Varga Dénes arra is kitért, hogy hiába Szivós „állásajánlata", ő már aligha fog visszatérni topklubba: – Ismert, hogy nekem nincsen már olyan ambícióm, hogy a mindennapjaimat rááldozzam az edzésekre.

Ez a grúz túra abszolút olyan középút, ami számomra vállalható volt, mert elég jó a színvonal, nem túl magas, de nem is túl alacsony, mert olyanba is belenéztem már.

Komoly ambíciók is vannak, és azt gondolják, hogy ezek megvalósításához hozzá tudom segíteni a klubot – mondta Varga, aki szerint jelenlegi csapatának a továbbjutás a célja, és a legnehezebb ellenfélnek gondolt Honvéd elleni pontszerzés után erre valóban reális lehet az esély.