vízilabdaVarga DénesSzivós MártonHonvéd vízilabda

Varga Dénes hibája magyar örömöt okozott, mire olimpiai bajnokunk ironikusan értékelt

Győzelemmel kezdte szereplését a Honvéd a férfivízilabda Konferenciakupa selejtezőjében. A magyar együttes a Montpellier-ben zajló minitorna csütörtöki nyitányán ötméteresek után 20-19-re nyert a georgiai A-Polo Sport Management ellen. Szivós Márton együttese Varga Dénes kihagyott ötméterese után biztosította be a sikerét.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 8:44
Varga Dénes, vízilabda
Varga Dénes Ciprusból igazolt Georgiába decemberben Fotó: MTI/Kovács Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Konferenciakupa az európai férfivízilabda új, harmadik számú sorozata, magyar csapatként a Honvéd sikerrel vette a novemberi első selejtezőkört. Tizennyolc csapat maradt versenyben, ők négy csoportban versengenek februárban, mindenhonnan az első két helyezett jut a negyeddöntőbe. A Honvéd ötfős csoportban szerepel Montpellier-ben, Szivós Márton együttesének első ellenfele pedig a georgiai A-Polo Sport Management volt. Az utolsó aktív olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, a 2008-ban Pekingben aranyérmes Varga Dénes december óta épp ennek a csapatnak a játékosa.

Szivós Márton csapata, a Honvéd Varga Dénes kihagyott ötméterese után biztosította be, hogy két ponttal kezdi a férfivízilabda Konferenciakupa második selejtezőkörét
Szivós Márton csapata, a Honvéd Varga Dénes kihagyott ötméterese után biztosította be, hogy két ponttal kezdi a férfivízilabda Konferenciakupa második selejtezőkörét. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Magyar győzelem a férfivízilabda Konferenciakupában

A georgiaiak a három gólt szerző 38 éves klasszis vezérletével szinte végig vezettek a találkozó során, majd 14-14 után, az ötméterespárbajban – miután az első körben betalált – csak ő hibázott: Csoma Kristóf védésével lezárult a 20-19-es Honvéd-sikert hozó mérkőzés.

– Nem játszottunk jól, ezt mondanom se kell. Valahogy nem kaptuk el a mérkőzés ritmusát, de nagyot küzdöttünk, és az, hogy rossz játékkal tudtunk végül ötméteresekkel nyerni, dicséretre méltó. Megjegyzem, az ellenfélnél volt egy ügyes kis magyar játékos... – értékelt Szivós Márton a találkozó után.

Varga Dénes a Honvéd elleni mérkőzés után

– Nagyon jól esett újra így, ilyen heves, szoros, színvonalas meccsen játszani, újra érezni azt az adrenalint, amit a játék tud adni. Az is külön pikantériája volt ennek a helyzetnek, hogy az ellenfélnél magyar szót hallottam. Amikor a közelmúltban meccseket játszottam, mindig idegen nyelven kommunikáltak az ellenfelek – nyilatkozta az „ügyes kis magyar játékos", Varga Dénes, aki Szivós szavait megerősítve úgy vélte, hogy a budapestiek nem játszottak csúcsformában. – Az ötméterespárbaj, ami az én kedvenc műfajom, mert az élet szeret ebbe a helyzetbe tenni, hát az meg úgy alakult, hogy a Honvédnak kedvezőbb volt. Ezt természetesen iróniával mondom, mert bár soha nem fogok meghátrálni ettől a kihívástól, de a legutóbbi idők statisztikái nem éppen rózsásak.

Varga Dénes arra is kitért, hogy hiába Szivós „állásajánlata", ő már aligha fog visszatérni topklubba: – Ismert, hogy nekem nincsen már olyan ambícióm, hogy a mindennapjaimat rááldozzam az edzésekre. 

Ez a grúz túra abszolút olyan középút, ami számomra vállalható volt, mert elég jó a színvonal, nem túl magas, de nem is túl alacsony, mert olyanba is belenéztem már.

Komoly ambíciók is vannak, és azt gondolják, hogy ezek megvalósításához hozzá tudom segíteni a klubot – mondta Varga, aki szerint jelenlegi csapatának a továbbjutás a célja, és a legnehezebb ellenfélnek gondolt Honvéd elleni pontszerzés után erre valóban reális lehet az esély.

A Honvéd pénteken a házigazda Montpellier ellen ugrik medencébe, majd szombaton a horvát Primorje Rijeka, vasárnap pedig az olasz Bologna lesz a magyar csapat ellenfele.

A Konferenciakupa őszi, első selejtezőköre:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „«A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni»”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu