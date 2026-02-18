James Webb: olyan galaktikus szörnyet fedezett fel az űrtávcső, aminek nem szabadna léteznie

A James Webb és a Chandra űrtávcső ismét történelmet ír egy felvétellel, amin olyan objektum látható, amelynek a kozmológiai modellek szerint nem is szabadna léteznie.

A James Webb űrteleszkóp művészi ábrája Fotó: NASA/ESA

A James Webb furcsa objektumot fedezett fel az univerzum fiatalkorából

A Földtől 12,7 milliárd fényévnyire található JADES-ID1 proto-galaxishalmaz a James Webb űrteleszkóp tudománytörténeti jelentőségű felvételén egy nagy kék felhőbe ágyazott izzó pontok és foltok csoportjaként jelenik meg. A csillagászok szerint a hatalmas kiterjedésű különös kozmikus szörny egy kialakulásának kezdeti stádiumában álló galaxishalmaz.

Az Abell 1689 galaxishalmaz asztrofotója. A galaxishalmazok az univerzum legnagyobb objektumai Fotó: NASA, N. Benitez (JHU)

Az újszülött galaxisok egy órási és forró gázfelhőben helyezkednek el amiket a gravitáció tart össze. A JADES-ID1 proto-galaxishalmaz fontos adalék lehet annak megfejtésében, hogy az univerzum korai történetében hogyan jöhettek létre és hogyan növekedhetnek ezek a hatalmas kozmikus struktúrák.

A Chandra Röntgen Obszervatórium művészi ábrája Fotó: NASA/CXC/NGST

A galaxisok csoportosulásai, a galaxishalmazok az univerzum legnagyobb és olyan gravitációsan kötött objektumai, amelyek akár tízezer galaxist is magukban foglalhatnak. Az átlagos galaxishalmazok jellemzően azonban csak 50–1000 galaxisból állnak és igen forró röntgenforrások, amelyek nagy mennyiségben tartalmazhatnak sötét anyagot is. A legújabb megfigyelések szerint a világegyetem ismert galaxisainak többsége valamelyik galaxishalmaz tagja. Térbeli elrendeződésük szerint szabályos vagy szabálytalan galaxishalmazokat különböztetünk meg. A szabályos halmazok gömbszerűek, amelyekben a központ felé haladva egyre sűrűbbé válik a galaxisok száma.

A protohalmazokban azonban a galaxisok nincsenek olyan szorosan egymáshoz kötve, mint az érett galaxishalmazokban. Ezenkívül a még csak a kialakulási fázisukban lévő halmazok szegények a forró gázokban – ami pedig általában megkönnyíti a halmazok észlelését –, és ezek a protohalmazok még nem elég fejlettek ahhoz, hogy kimutatható röntgensugárzást bocsássanak ki. Ezért a csillagászok számára a protohalmazok detektálása komoly kihívást jelent.

Igazi rejtély övezi ezt a felfedezést

A tudósok két nagy teljesítményű teleszkóp, a Chandra Röntgen Obszervatórium és a James Webb Űrteleszkóp (JWST) mélyűri megfigyeléseit felhasználva fedezték fel a JADES-ID1 galaxist. A JWST infravörös műszerei legalább 66, gravitáció által összetartott galaxist észleltek ebben a régióban. Mivel a JADES-ID1 elég nagy tömeggel rendelkezett ahhoz, hogy a környező gázt nagyon magas hőmérsékletre hevítse, a Chandra detektálta a galaxisokat tartalmazó hatalmas forró gázfelhő röntgensugárzását is

Ez további bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy ezek a galaxisok egyetlen entitás részét alkotják.

A felvétel jegyzetekkel ellátott változatán a JWST infravörös megfigyeléseivel azonosított egyes galaxisok közül néhányat bekarikáztak. A neonkék régió a Chandra által a röntgensugár-tartományban detektált forró gázt jelöli.