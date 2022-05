A nemzetegyesítés elnöke

De ugyanez volt a mérce, amikor érvényt kívánt szerezni annak az alaptörvényi rendelkezésnek is, mely szerint a köztársasági elnök őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Legutóbb épp a parlament alakuló ülésén a mesterségesen és rosszindulattal kreált hisztéria helyett a tényekre alapozva jelentette ki, hogy az Orszá­ggyűlés és a kormány legitimitása a törvényes és demokratikus választásokat követően vitán felül áll. Áder János az elnöki munkássága mércéjéül választott jelmondatához – „A haza minden előtt” – való meggyőződéses ragaszkodásával tudta a mindennapi politikai ad hoc mozgások felett tartani az államfői intézményt és tudja úgy átadni azt utódjának, hogy a munkája első pillanatától tud majd annak tekintélyére építeni.

Ha bárki Áder János elnökségét értékeli, elsők között emeli ki a teremtett világ védelmével kapcsolatos elkötelezettségét. Ezen a területen végzett munkáját, erőfeszítéseit talán még a kritikusai is elismerik – sőt, a teremtésvédelem hangsúlyozásával az államfő igyekezett visszacsatornázni a „környezet ügyét” abba a kontextusba, ami annak igazi értelme: hiszen azért teremtette az Úr az embert a Földre, hogy „mívelje és őrizze azt” (1Móz 2,15).

Itt azonban egy másik aspektusát emelnénk még ki a két államfői ciklusnak. A rendszerváltoztatás szimbolikus pillanata volt, amikor Antall József lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének nevezte magát. Szimbolikus, egyben „botrányos” is volt ez a kijelentés – már persze azok számára, akik negyven éven keresztül szolgáltak ki egy idegen elnyomó hatalmat, önmagukban meg se fogalmazva azt az alapvető kérdést, hogy mi is a nemzet érdeke. Antall mondata három évtizeddel később vált közjogi valósággá az egyszerűsített honosítás feltételeinek megteremtésével, amely a szétszakított magyar nemzet közjogi egyesítését is jelentette. A több mint egymillió új magyar állampolgárból több mint nyolcszázezren Áder János aláírásával váltak, jogilag is, ismételten a magyar nemzet részévé. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a leköszönő államfő úgy vonulhat be a történelemkönyvekbe, mint a nemzetegyesítés szimbolikus köztársasági elnöke.

Tíz év a történelemben, különösen egy ezeréves nemzet számára, nem tűnik számottevőnek. Azonban nekünk, kortársaknak már annál inkább, az emberéletet tekintve pedig számvetésért kiállt, hogy elvégeztük-e azt a munkát, amit lehetőségeink szerint elvégezhettünk. Áder János itt, a Magyar Nemzet hasábjain megjelent nagyinterjújában pár napja úgy fogalmazott: „Minden szakmának, a politikusinak is megvannak a maga nehézségei. Ha ezt valaki nem szokja meg, akkor valószínűleg elmenekül a pályáról. Egy politikusnak csak arra kell figyelnie, hogy az a döntés, amit meghozott, emberileg, erkölcsileg és jogilag is helyes-e.” Ha látjuk és tudjuk, hogy egy döntés mindig a kívánatos és a reálisan lehetséges közötti különbség áthidalója, kiváltképp méltánylandó az a megközelítés, mely egyszerre törekszik figyelembe venni a morális és a formálpolitikai-formáljogi szempontokat is. Ezek párhuzamos, egyidejű érvényesítése a politikusi hivatás talán valóban legnagyobb nehéz­sége, de Áder János elmúlt tízéves tevékenysége a bizonyíték rá, hogy egyáltalán nem lehetetlen – nem lehetetlen a közösség és a jog által ránk rótt kötelességet felelősségteljesen ellátni. Sőt, ez az államfői idea lényege.

A két elnöki mandátum időszakát szemlélve tehát nincs kétség afelől, hogy a leköszönő köztársasági elnök nyugodt lelkiismerettel adhatja át a stafétát utódjának, Novák Katalinnak, Anjou Mária és Mária Terézia után Magyarország harmadik női államfőjének. Áder János a beiktatásakor olyan magyar emberként jellemezte magát, aki hálás szívvel áll nemzete előtt. A legmagasabb közjogi méltóság felelősségével eltöltött különösen embert próbáló tíz év végén, egy évtizednyi államfői szolgálat után most a nemzet gondolhat hálás szívvel az elnökre.

A szerzők jogászok, az Alapjogokért Központ munkatársai