Hirtelen milyen érzékenyek lettetek!

Hirtelen milyen érzékenyek lettek. Mármint a libsik meg a komcsik. Mármint a nemzeti érdekekre, a szuverenitásra, a határok sérthetetlenségére.

Magára a nagybetűs NEMZETRE.

És ami a legérdekesebb: Trianonra!

Mármint ha Ukrajnáról van szó.

Kukkantsunk bele a Népszava múlt szombati cikkébe. Már a címe is fölöttébb érdekes és árulkodó – Az új Versailles. A szerző, bizonyos Telkes András pedig ilyesféle dolgokat fogalmaz meg benne: „A XXI. század Washingtonban írott, Moszkvában fogalmazott versailles-i békeszerződése.”

Elég komoly és félreérthetetlen felütés, de lássuk a részleteket!

„A nemzetközi jog két alapelve hozzávetőlegesen 95 éven keresztül két amerikaihoz kötődött. Az 1928-as Kellogg–Briand-paktumhoz (a háború nem legitim eszköz a nemzetközi érdekérvényesítéshez) és az 1932-es Stimson-doktrínához (nem ismerhetők el az agresszióval kikényszerített határváltozások). Amerika egészen Trumpig – többé-kevésbé – tartotta magát ehhez az elvhez. Trump azonnal felrúgta Kanada, Grönland és Panama magának követelésével. A trumpi felfogás azért is olyan megértő Putyin irányában, mert legitimnek tekinti a – különösen a nagyhatalmak által gyakorolt – erőszakot a nemzetközi kapcsolatokban.

Ami eddig amerikai alapelv volt, az Trump által semmissé vált. Mint ahogyan a szerződéstervezet pontjai alapjaiban semmisítik meg a helsinki záróokmányt és annak olyan alapelveit, mint a szuverén egyenlőség, a tartózkodás az erőszaktól, a határok sérthetetlensége, a részes államok területi épsége. Ukrajna ellen Oroszország követett el agressziót, a gyakorlatban megtéve ugyanazt a helsinki záróokmánnyal, amit Trump most jogilag akar elfogadtatni az áldozattal és az öreg kontinenssel. Egy ilyen szerződés aláírása egy új versailles-i szerződés lenne. A tollat Trump és csapata fogja, de a szöveget Moszkvából diktálják.”

Világos beszéd, valóban az. Kár, hogy farizeus és hazug. Ilyet csak az írhat le, aki eddigi életét a Plútón töltötte, vagy aki tudatosan, gátlástalanul, politikai okokból, előre megfontolt szándékkal hazudik. A Népszava szerzője – mint az összes ballibsi médium összes többi szerzője – az utóbbi csoportba tartozik.

A háború nem legitim eszköz a nemzetközi érdekérvényesítéshez? Nem ismerhetők el az az agresszióval kikényszerített határváltozások? Tartózkodás az erőszaktól, sérthetetlenek a határok, az államok területi épsége szent és sérthetetlen?