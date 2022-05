Soha nem látott szavazatszám hagyta jóvá Magyarország legintegratívabb politikai közösségének eddigi kormányzását és adott felhatalmazást a folytatásra. Történelmi célokat érhetnek el a hazai konzervatív erők.

· Ma Magyarországon jobboldali konjunktúra van.

· Április 3-át a Fidesz-KDNP az elmúlt 12 év politikájával nyerte meg, melyet a választók történelmi többséggel hagytak jóvá.

· A magyar jobboldal nem mintamásoló, hanem mintaadó: a nemzeti érdekből történik a politikai cselekvés levezetése.

· A Fidesz-KDNP kínálja az azonosulásra leginkább alkalmas, legintegratívabb politikai vonzáskörzetet.

· Ez a posztkommunista struktúrák megtörésének is köszönhető.

· Az elitvezérelt baloldalt saját kulturális holdudvara formálta valóságidegenné.

· Két történelmi feladat adódik: a habituálisan baloldali szavazók integrálása – és nem kevesebb, mint Európa megmentése.

„Önmagunk dicsérete valóban annyira fontos, hogy azt nem hagyhatjuk másra”. Most tehát azon van a sor, hogy megértsük április 3. eredményét, és el is mondjuk ezt a „megértést” a jobboldal szemszögéből. Mert hogy valóban történelmi győzelemről van szó, mely felülírt minden elemzői konszenzust, választásföldrajzi tipológiát és szociológiai okoskodást. És pláne a baloldal vágyvezérelt gondolkodását. De akkor rögzítsük legelőször a számokat: soha korábban nem szavaztak még annyian egy politikai blokkra Magyarországon, mint most a Fidesz-KDNP listájára - 3 060 706-an, azaz hárommillió-hatvanezer-hétszázhatan. Azért fontos a „blokkjelleg” hangsúlyozása, mert itt történeti horizonton nem pusztán egy-egy pártlistára leadott szavazatok összehasonlításáról van szó, hanem későbbi koalíciós partnerek összeredményének túlszárnyalásáról is – leginkább az akkoriban minden szempontból domináns pozícióban lévő MSZP és az SZDSZ által 1994-ben begyűjtött 2 847 393 szavazatról. Sőt, arányaiban sem voksoltak még ennyien egy erőre Magyarországon: a kormánypártok által most elért 54% meghaladja a 2010-es, de az 1994-es győztes eredményeket (53%) is.

Együtt erő vagyunk

Tovább is van, mondom még – mindjárt. De először tűnődjünk el magán az összképen: az ugyanis azt mutatja, hogy egy soha nem látott egység, választói koncentráció jött létre nemzeti egyetértési pontok mentén április 3-án. Mi ez a soha nem látott egység és mik ezek az egyetértési pontok? Baloldali nadrágos emberek – tudják, azok a „mi ott sem voltunk” értelmiségiek, akik belehajszolták pártjaikat az összefogósdiba, most pedig álkomoly elemzői fejbiccentések mellett szakértik meg, miért is volt ez butaság, már persze a pártok részéről – azzal kennék el a dolgot, hogy „valójában több mint 5 millióan nem a Fideszre szavaztak”, akik meg mégis, azok vidékiek, agymosottak, kiszolgáltatottak (és hogy persze a budapesti Fidesz-szavazók is parasztok). De ha mélyebbre nézünk, azért erősen mást látunk. Mindenekelőtt például tendenciát: április 3-ával bezárólag a jobboldal valamennyi országos szavazást megnyert 2006 ősze óta – a gyermekvédelmi népszavazással együtt tizennégyet, zsinórban. A másik a győzelem mértéke az ellenfélhez képest: a 20 százalékpontos különbség arra mutat, hogy a polgári-keresztyéndemokrata szövetségen kívül kormányzásra bejelentkező egyéb politikai alternatívát óriási mértékben utasították el az emberek – és tartják az azt képviselőket kormányzásra alkalmatlannak. Hozzáteszem, ezen a páratlan sikerszérián belül kiemelkedik a négy, kétharmados többséggel megnyert országgyűlési választás. A választástörténeti adatok, a 3 héttel ezelőtti eredmények – ideértve az országgyűlési voksolást és a referendumot is – és a választók önbevalláson alapuló identifikációja alapján tehát kijelenthető: Magyarországon ma jobboldali konjunktúra van, miközben a baloldali pártpolitizálás szubkultúrává zsugorodott.

Mindez dinamikájában azt is jelenti, hogy a választók – nem először, de most történelmi nagyságrendben – jóváhagyták nem csak az elmúlt 4, de az elmúlt 12 év politikáját is, annak összes vitájával, céltételezésével, konfliktusával és eredményével együtt. Az igazság az, hogy az emberek korábban soha nem látott mértékben csattanós választ adtak a baloldal hosszú-hosszú évek óta folytatott rendszeres és szervezett ármánykodására, mely – a gazdasági válságkezeléstől és közmunkaprogramtól kezdve a rezsicsökkentésen és a migrációs válság kezelésén át az ukrajnai konfliktushoz való viszonyulásig – lényegében letagadva a valóságot országpusztulást, kulturális, társadalmi és politikai hanyatlást vizionált. A Fidesz-KDNP-re leadott voksokkal a választók (újra) elmondták, a jogállamiságra oly sokat hivatkozó balliberális nómenklatúrának is, hogy jóváhagyják az Alaptörvényt, a médiatörvényt, a választási rendszert, a közigazgatás és igazságszolgáltatás átalakítását, a stratégiai piaci szektorok nemzeti kézbe vételét, a rendvédelmi-, pedagógus- és kormánytisztviselői életpályamodellt, az önkormányzati struktúraváltást, az Uniót mint szuverén államok közösségét felfogó álláspontot és például a keleti nyitást is. 2014, 2018 után harmadjára is megerősítést kapott mindaz, amit a nemzetközi balliberális elitek és hazai nyúlványaik folyamatosan delegitimálni igyekeztek. Sőt, a választók értékelték ezt a sajátosan, önerőből megvalósított magyar politikát. Azt állíthatjuk tehát, hogy nem pusztán a választási kampánnyal, esetleg a háborús helyzet során tanúsított stratégiai józansággal, hanem éppen az elmúlt 12 év teljesítményével nyerte meg április 3-át a jobboldal. Egyszerre érett be, ért egybe a gazdasági, szociális, politikai és legfőképpen kulturális építkezés, mely további munkával – Békés Márton fordulatával élve – a rendszerből valóban korszakot formálhat.