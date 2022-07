Ukrán fekete hattyú

A Chicagói Egyetemen tanító John Mearsheimer professzor június 16-án Firenzében, a Robert Schuman Centre and the Department of History rendezvényén egyértelműsítette álláspontját: „A lényeg az, hogy az Egyesült Államok olyan politikát terjesztett elő Ukrajnával szemben, amelyet Putyin és kollégái egzisztenciális fenyegetésnek tekintenek országukra nézve […]. Konkrétan Amerika megszállottságáról beszélek Ukrajnának a ­NATO-ba való felvétele és az orosz határ nyugati védőbástyájává tétele iránt.”

Putyin talán azt gondolhatta, Oroszország van olyan erős, hogy egy általa bűnözőnek tekintett vezetőt, Zelenszkij elnököt olyan könnyedén el fog tudni távolítani, mint ahogy ezt az Egyesült Államok tette az 1980-as években Grenada (1983) vagy Panama (1989) esetében, amikor inváziós csapataival napok alatt megszállta a közelében lévő, bár nem szomszédos, ám az érdekszférájának tekintett közép-amerikai országokat, megdöntve az ottani, baloldalinak tartott és a szovjetek által is támogatott kormányzatokat.

Ehelyett azonban Ukrajna, már csak mérete miatt is, Oroszország Vietnamjává válhat, formálisan ugyan jelentős harctéri fölénnyel, ám rengeteg áldozattal és értelmetlen pusztítással, miközben Ukrajnának kevesebb mint körülbelül tíz százalékát tudja (akarja?) ellenőrizni.

Mindeközben az energia ára az egekben, és gyökeresen átrendeződik az energiapiac és vele együtt az olcsó(bb) rezsihez szokott európai középosztály helyzete is, vélhetően tartósan magasabb árakat hozva Európában.

Talán elkerülte sok ember figyelmét, és némileg Huntingtonra is rácáfolva, de a Föld népességének a nagyobb részét kitevő országokat képviselő, legalább hat civilizáción (ortodox szláv, iszlám, hindu, afrikai és kínai, latin-amerikai keresztény) átívelő gazdasági csoportosulásba (BRICS) felvételét kérte nemrég Irán, Indonézia, Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom.

A BRICS egy olyan gazdasági szuperkoalíció, amely Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és Dél-Afrikát foglalja magában, és hárommilliárdnál is több embert képviselő gazdasági együttműködés.

Azt még kevesebben tudják: a BRICS 2006-ban alakult meg Szentpéterváron, ami, mily meglepő: Oroszországban van. Ráadásul bár most a Nyugat részeként veszünk részt ebben a konfliktusban, az eddigi világháborúkban mindig a rövidebbet húztuk.

Vajon mi lehet majd az újabb következő stratégiai hibája az EU-nak az orosz gáz és energiapiac szankcionálása után? Talán az elektromobilitás erőltetése, de az már egy másik történet.

A történelem mindig jó tanítómester – akár tetszik, akár nem.

A szerző az NKE Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék tudományos főmunkatársa, ENSZ-szakértő

Borítókép: Ukrán katona a kelet-ukrajnai Luhanszk közelében lévő frontvonalnál, Zolote falu közelében 2022. február 9-én (Fotó: MTI/EPA/Sztanyiszlav Kozliuk)