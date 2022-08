Erre készülhetett Gyurcsány

Most jön azonban a meglepetés: mindezen cikkeket úgy törölték a portálról, mintha ott sem lettek volna. Valamiért úgy érezhették a jeles szélsőbaloldali szerkesztők, hogy ezek a cikkek nem váltak a dicsőségükre. És ebben igazuk is volt. A Hírkereső.hu-n azonban megmaradtak átverhetőségük bizonyítékai, a címek, még ha az is olvasható, ha ráklikkelünk az írások megőrzött helyére, hogy „A keresett oldal nem található”. Ezzel párhuzamosan – minő véletlen egybeesés! – a DK-s nemzetmegvezető sem írja már le újabban minduntalan közösségi oldalán sokat sejtetően, hogy készül. A logika szabályai szerint ez is arra utal, hogy a gazdátlan tüntető- és embermentes vicctüntetés volt hatalmas készülődésének a tárgya.

Meggondolásra ajánljuk: vajon mennyivel volt nagyobb ez a gazdatüntetéses átverés, mint a többi baloldali, tüntetésnek nevezett kiscsoportos foglalkozás? Egy veszély viszont tényleg reálisnak tűnik: várható, hogy a történésektől rendszerint független CNN és a The New York Times mint elsöprő erejű tömegdemonstrációt emlegeti utólag a Szabó Bálint-féle szuper szűk körű összejövetelt. Honnan szedik majd össze hozzá a fotókat, felvételeket? Semmi gond. Legfeljebb valamelyik több százezres tömeget vonzó békemenet képeit mellékelik, nyúlják le hozzá illusztrációképpen, mint arra volt már eset egy német lapban. A független, hiteles tájékoztatás nevében. Ahogy szokták.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Bama/Mediaworks/Löffler Péter)