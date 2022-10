Nem magánügy a gyermekvállalás!

Húsz év elteltétével ma már ott tartanak, hogy atomizált világukban semminek nincs jelentősége, csak az egyén önző vágyainak és szükségleteinek.

Egészen észbontó megnyilvánulásaikat tudományként állítják be, miközben lehülyézik a józan eszüket még őrzőket. Ez történt a Republikon Intézet Magvető Caféban tartott minapi konferenciáján is. Az eseményen egyedüli jobboldali meghívottként résztvevő Halkó Petra, a Századvég vezető elemzője azt találta mondani a magyarországi viszonyokról folytatott vita egy pontján: én magyar nemzetben szoktam gondolkodni. A nemzet szó megemlítése a közönségben egyre erőteljesebbé váló morajlást váltott ki, röpködtek a „Jézus Mária”, illetve a „baromság” kezdetű sóhajok, emellett akadt, aki hazameneteli szándékát fejezte ki, míg más az elemző okosságát vonta kétségbe – adta hírül a Pesti Srácok tudósítója.

Vagyis az a közeg, amelyik még kíváncsi olyan levitézlett figurák véleményére, mint Závecz Tibor, a Závecz Research ügyvezetője, Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója és Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, no meg Horn Gábor, bukott SZDSZ-es pártkatona, aki botcsinálta moderátorként adta a lovat a többiek alá, hallani sem bírja azt, akinek még jelentéssel bír a nemzet szavunk. Nyilván a baromság kategóriájába tartozik számukra a haza, a szülőföld és az anyanyelv kifejezés is. Utóbbi triplán, hiszen az apától is tanulunk beszélni, és egyébként is, mi az, hogy anya! A gendersemlegesség és a politikai korrektség jegyében szülésre alkalmas személytől tanult nyelvnek kellene inkább nevezni, de szerintük akkor sem lenne semmi értelme, hiszen a kevert népességen alapuló multikulturális nyitott társadalomban úgyis hamar megtanulja majd mindenki a közösen használt angolt.

És ne gondolják olvasóim, hogy én keverek mindent össze mindenfóbiás hajlamaimból fakadóan! Inkább az a helyzet, hogy minden mindennel összefügg. A Századvég vezető elemzője azt is elmondta, hogy szerinte minden gyermek születése egy újabb védőbástya Magyarország számára.

A közösség megmaradása fölött őrködő gyermekek gyönyörű képe mélyen beleivódott a keresztény, nemzeti oldal gondolkodásába.

A nemzet összetartó ereje a család, ami férfi apából, nő anyából és a megszülető gyerekekből áll, megannyi védőbástyaként a közösség elpusztítására szerveződő bármiféle gonoszsággal és kihívással szemben. Így aztán nem csoda, ha egy frusztrált libernyák teljesen kiakad a gyermekek említésétől ilyen szövegösszefüggésben.

Horn Gábor egyenesen arra a kijelentésre ragadtatta magát, nem tartja jónak az Orbán-kormány demográfiai folyamatokat megváltoztatni kívánó politikáját, mivel a gyermekvállalás szerinte magánügy. Ahogy fogalmazott: a gyermekeimet nem a magyar társadalomnak, hanem magamnak szültem. Először hajlottam rá magam is, de arra kérek mindenkit, ne intézzük el hangos röhögéssel ezt az eszmefuttatást. Gondoljunk csak bele, milyen jó, hogy nem vagyunk liberálisok, így aztán nem kell állandóan megfelelnünk a globális elmebaj elvárásainak, ami miatt Horn Gábor szülni volt kénytelen! Eddig azt tudtuk, az Euró­pai Parlament balliberális többsége megszavazta, hogy a ­férfiak is szülhetnek. Immár azt is kapisgáljuk, hogy a férfi nem a társadalomnak, hanem önmagának szül.

Bár én egy kicsit bizonytalan vagyok abban, hogy amennyiben nem vonul el remetének, és nem mindentől és mindenkitől elzárva hozza világra gyermekét, hogyan valósul meg a társadalmat kizáró önszülés, de ez legyen a Horn Gáborhoz hasonlók baja. Érdekesebb, miért zavarja a progresszív mindentudókat, ha egy kormány segítséget nyújt egy olyan csodálatos, szerintük magán-, szerintünk legalább annyira közügyben, mint a gyermekvállalás.

Az vajon zavarja-e Horn Gábort, ha egy önmagát tudósnak tartó idióta arról értekezik, hogy felelősen gondolkodó ember nem vállal gyermeket a klímakatasztrófa hajnalán, mert a kis jövevénynek irgalmatlan nagy az ökológiai lábnyoma, és élete során rengeteg szén-dioxidot termel majd?

És ahhoz mit szólnak a libernyákok, ha mi azt tartjuk a demográfiai folyamatokba való rendkívül káros beavatkozásnak, amit a transzgender ideológia erőltet a társadalmakra? A magyar kormány népesedéspolitikájának azok a globalista törekvések az ellentétei, amelyek a világ népességének erőszakos csökkentésére irányulnak. Ja, hogy ez Horn Gábor szerint hülyeség? Nem nagyobb, mint amit ő beszél.