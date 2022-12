Állandósult a baloldal nemzetietlensége

Jogos a kérdés, hogy a sikeres nemzetpolitikai fordulat után tizenkét esztendővel érdemes-e még mindig megemlékezni a gyalázatos december 5-ről. A válasz azért egyértelműen igen, mert az akkori főszereplő ma is itt van közöttünk. Ugyanazt mondja, ugyanazt teszi. A legutóbbi választási kampányban Gyurcsány neje, a DK régi-új miniszterelnök-jelöltje azzal nyugtatta meg híveit, hogy a külhoni magyarok szavazati jogával kapcsolatban a DK-álláspont nem változott. „Csak az szavazzon Magyarországon, aki itt él” – szólt a kampányjelszó, amelyhez a közösségi oldalakon azonnal érkeztek a határon túliakat lerománozó, leszlovákozó gyalázkodások.

A DK egy másik politikusa, Vadai Ágnes a járványkezeléssel összefüggésben a 2004-es minta szerint támadta a külhoniakat: „Jönnek! Felvenni a nyugdíjat, vásárolni, és a hírek szerint oltakozni is.” Változott-e bármi is a baloldalon? Miben különbözik tőlük a szélsőjobbról balra húzó Jobbik, amelyiknek nem tetszik a határon túliak szavazati jogának jelenlegi szabályozása? Vagy a romániai, szlovákiai választásokon a hozzá ideológiailag közel álló román, illetve szlovák pártoknak kampányoló Momentum?

Nem lehet elég sokszor leírni, elmondani, hogy Romániában – de Szlovákiában, Szerbiában is – még feltételezni is abszurd azt a politikai képletet, amit a magyar baloldal nyíltan képvisel. Keleti szomszédunknál elképzelhetetlen egy olyan választási hadjárat, melynek során egy párt a Moldovai Köztársaságban élő, román állampolgársággal is rendelkező moldovai románok szavazati jogának megvonásával kampányol.

Nem létezik olyan kisebb vagy nagyobb román jobboldali, baloldali, liberális formáció, amely a Moldovában élő románság állampolgársággal járó jogainak megnyirbálását tervezi. Irreális helyzet az is, hogy valamelyik romániai formáció egy túlnyomó többségében orosz nemzetiségű politikusokat tömörítő moldovai párt támogatására szólítsa a Prut folyó keleti oldalán élő románokat. A Moldovai Köztársaságban élő románok ellen kampányolni, velük riogatni, heccelni Romániában megbocsáthatatlan bűn.

Nálunk sincs ez másként: a külhoni magyarok ellen politizálni erkölcsi mélypontot jelent. A különbség az, hogy a magyarországi baloldalt ez nem zavarja.