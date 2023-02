A hazáért dobbanó szív

Ebben a szövegkörnyezetben érthető meg a magyar álláspont a szomszédunkban dúló háborúval kapcsolatban is.

Már épp elég magyar vér folyt ebben az öldöklésben.

Egyetlen módon lehet elérni, hogy több gyermek ne maradjon árván, több özvegy ne boruljon zokogva a férje sírjára, több anya ne temesse el a fiát. Azonnali tűzszünetet követelünk, és a béketárgyalások megkezdését. Hány ukrán életet akarnak még feláldozni annak a teljesen értelmetlen célnak az oltárán, hogy megleckéztessék az agresszort? Mennyivel különb morálisan ez a politika Putyinénál, amelyik ukrán véráldozat árán akarja meggyengíteni, szétzúzni Oroszországot? Ki hiszi még el azt a rablómesét, hogy az orosz hadsereg nem áll meg Ukrajna határainál, hanem sorra leigázza majd Európa országait? Közben észre sem vettük, és az Egyesült Államok telerakta a fegyvereivel Ukrajnán kívül Romániát, Lengyelországot, Németországból pedig soha ki sem vonult.

Tényleg az az egyetlen erkölcsös út, ha kirobbantják a harmadik világháborút? Azt vajon érti-e a fegyverszállítások pártján álló lelkes nyugatimádó, hogy a szankciók felszámolták ugyan Európa java részén az orosz energiafüggőséget, de az ezzel elszabadított infláció és energiaválság mellett sikerült azt is elérni, hogy a főleg amerikai érdekeltségű nagy energiacégek milliárdokat kaszáltak az orosz konkurencia kizárásával. De említhetnénk Norvégiát is, ami azért érdekes, mert nem először norvég a NATO főtitkára, aki szintén nagy lelkesedéssel buzdítja a tagállamokat, hogy ha már az alapvetően védelmi céllal létrejött szövetség nem avatkozhat be közvetlenül a háborúba, azért mindenki önálló döntése alapján küldje Ukrajnába fegyverarzenálját. Csak nem érdekelt abban, hogy Oroszország soha ne tudjon többé olcsó energiát szállítani Európába? Különbek ezek az emberek bármiben is Putyinnál?

Arra buzdítom tehát újra és újra mindazokat, akiknek elege van a háború borzalmaiból, hogy álljunk ki bátran a békepárti álláspont mellett. Magyarország nem szállít fegyvert, nem enged át területén ilyen szállítmányokat, és nem küld katonákat akkor sem, amikor a háborús uszítók eljutnak odáig, hogy bevessék és békefenntartónak becézzék az Oroszországot támadó egységeiket. De mindenekelőtt követeljük, hogy azonnal hagyják abba az öldöklést. Ez Magyarország, de Európa érdeke is.

