Hányszor kell elmondani?

A harmadik, hogy egyáltalán nem elégszünk meg a törvény megalkotásával, hanem követeljük a betartását és a betartatását is. Ki az oktatási intézményekből mindenkivel, aki megszegi a gyermekvédelmi törvény rendelkezéseit, ellene agitál, netán kifejezetten a megsértésére buzdít! Azonnal váltsanak le minden igazgatót, aki annyira alkalmatlan, hogy nem veszi észre a pedofilok, az erőszakosan agitáló vagy a sunyi LMBTQ- és genderpropagandisták benyomulását az általa vezetett intézménybe, azokról nem is beszélve, akik szándékosan meghívják őket. Ellenállásra és hatékony védekezésre van szükség, ugyanis a baj óriási, már a közeljövő is rendkívül fenyegető. Vegyük észre, hogy épp a minap csatlakozott többek között Belgium és Luxemburg az Európai Bizottság oldalán az Európai Unió Bíróságához benyújtott keresethez, amelyben kötelezettségszegést akarnak megállapítani a gyermekvédelmi törvény miatt. Az ítéletet is borítékolni lehet abban az unióban, amelynek parlamentje arról hozott határozatot, hogy a férfiak is szülhetnek. Mivel azonban ezt a törvényt Magyarország nem törli el a kedvükért akkor sem, ha a fejük tetejére állnak, Brüsszelben újabb lehetőséget kreál­nak maguknak a zsarolásunkra, a vegzálásunkra, a tönkretételünkre.

Nyugaton már a szülőt büntetik, ha bele mer szólni kiskorú gyermeke nemváltó szándékaiba,

és hamarosan eljön a pillanat, amikor kivonják a pedofíliát a büntethető tevékenységek köréből, hogy az önzés korának gyökértelen aberráltjai minél szabadabbnak érezhessék magukat, miközben egy életre tönkreteszik kiskorú áldozataikat.