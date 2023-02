Titkok a mélyben

Irodalmi tudatunk egyik közismert toposza, hogy Magyarország a költészet hazája, a magyar tradicionálisan költőnemzet. Zseniális alkotók hegyláncolatával, amelynek legmagasabb csúcsait olyan nevek fémjelzik, mint például Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady, Babits, Kosztolányi, József Attila, Radnóti, Illyés, Weöres, Nagy László, Kányádi és még hosszan sorolhatnánk. De velük párhuzamosan ott állnak olyan hegycsúcsok, mint mondjuk Eötvös, Kemény, Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Krúdy, Molnár Ferenc, Móricz, Szabó Dezső, Németh László, (ismét) Kosztolányi, Karinthy, Tamási, Sütő, Szabó Magda és így tovább. Ha jobban belegondolunk, a magyar próza van olyan értékes és érdekes, sokszínű és rejtélyes, lenyűgöző és felemelő, mint költészetünk.

Az emberiség előbb tudott versben beszélni, mint prózában, írta majd száz éve Kosztolányi (Ábécé a versről és költőről). A próza szó a latinban egyenest, közvetlent jelentett, ami a mai közbeszédben azt jelöli, ami lapos, száraz, lelketlen – pedig minden prózának lelke van. A vers és a próza között az a különbség, hogy az előbbi az érzelmi élet zenéje, az utóbbi pedig az értelmi életé (Ábécé a prózáról és regényről). Szerinte nincs fontossági sorrend a két műnem között, amivel magam is egyetértek, már csak azért is, mert a Számadás verseskötet és az Esti Kornél szerzője a magyar irodalom azon kevés zsenije közé tartozik, aki egyenértékű életművet alkotott költőként és prózaíróként. (S ehhez még hozzá vehetjük kiváló újságírói, esszéista, nyelvművelő és műfordító munkásságát is.)