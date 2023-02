Rejtőn felnőni

Horn kalandjai az első rész végén váratlanul abbamaradnak, és új sztori kezdődik. A regény második fele nem a szaharai sivatagban, hanem London belvárosában játszódik mintegy tizenöt évvel később, s már a kezdetektől sejteni lehet, hogy az angliai történések azért csak visszanyúlnak a regény első feléhez. Az író itt megcsinálta azt a bravúrt, hogy miközben Horn látszólag gonosszá is válik, az olvasó mégis kétszer "szeret bele" a főhősbe, hiszen Connor, a zseniális londoni rendőr, valójában maga Horn, az egykori német diák, aki végül kibogozza a szálakat. És ahogy kedves kollégám felhívta rá a figyelmemet, a világirodalomban meglehetősen ritka, hogy nemcsak a gyilkost, hanem a detektívet sem tudjuk, hogy kicsoda, csak legvégén. A Happy end megtörténik, a jók elnyerik jutalmukat, a rosszak a büntetésüket.

Semmi sem vonzott jobban már gyerekként, kamaszként, mint az ilyen történetekben elmerülni. Hogy egy férfi a maga erejéből, minden rútság és cselszövés ellen is, tervezéssel, kitartással, eltökéltséggel jóra fordítsa a sorsát.

Ezért csodáltam Rejtő hőseit, és közülük is a legjobban Franz Hornt, még akkor is, ha a róla szóló regényt nem szövi át az az utánozhatatlan rejtői humor, amely a magyar irodalom legnépszerűbb írói közé emelte őt. Olyannyira csodáltam a német diákot, katonaszökevényt, rabot, titkosszolgálati tisztet és rendőrfelügyelőt, hogy az ő történetét is elolvastam rengetegszer, több tucat alkalommal. Mind a mai napig, és ugyanúgy elvarázsol Rejtő világa, humora, mint tizenkét évesen. Ezért ő az egyik legnagyobb kedvencem, és hiszem, hogy mindig lesz helye a magyar irodalom legfelső polcán.

Borítókép: Rejtő Jenő (Fotó: Petőfi Irodalmi Múzeum)