Gyurcsány háborúja a baloldal ellen

Mondják sokan: Gyurcsány régi elévülhetetlen bűneit, piszkos cselekedeteit azért kell emlegetni újból és újból, hogy a mai felnövő nemzedékek nehogy sötétségben maradjanak a 2006-os nemzetverető felől. Ez kétségtelenül igaz, ám ezen úrinak egyáltalán nem nevezhető ember a jelenben is bőségesen tesz arról, hogy a fiatalok – bármennyire is felszínesen is tájékozódik jelentős hányaduk politikai kérdésekben – a lehető legrosszabb véleménnyel legyenek róla. Az a fajta gyűlöletturbózás, amit művel, minden jóérzésű embert taszít még akkor is, ha akár életkori okok miatt csak hallomásból ismeri bűnös múltját.