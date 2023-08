A pesti vagány, aki megmutatta a világnak a háború borzalmait

Állítólag a Capa név, Frank Capra amerikai filmrendező nevéből származik, akinek az 1934-ben készült Ez történt egy éjszaka (It Happened One Night) című klasszikus mozija az öt fő kategóriában Oscar-díjat nyert. Így természetesen a két főszereplő, Clark Gable és Claudette Colbert is megkapta a legrangosabb színészeknek járó díjat.