Az időskor határán innen és túl

Számos fejlett és gyorsan fejlődő országban ma már meghaladja a hetven évet. A várható élettartam növekedésének a tudós szerzők szerint az a meglepő következménye, hogy – az előretekintő időskori függőségi ráta forgatókönyveinek lefuttatása alapján – lelassul a népesség öregedése, sőt Európában és az észak-amerikai régióban a század közepétől meg is áll.

Ez merőben ellentétes az ENSZ (és más nemzetközi intézmények) szemléletével, amely

a 65 éves konstans öregségi küszöb alapján azt jósolja, hogy a világ – és különösen Európa – népességének öregedése megállíthatatlan. Ami érthető, hiszen a demográfiai előrejelzések szerint a 65 éves korban várható (átlagos) élettartam a jelenlegi 17-ről századunk közepéig 19, a század végéig pedig majdnem 22 évre nő. Ezzel azzal is jár, hogy az időskorban leélt felnőtt személyévek aránya is jelentősen növekszik:

a fejlett európai országokban 2000-ben tapasztalt 0,26-0,28-ról 2050-re 0,35-0,36-ra, vagyis az emberek felnőttkoruk már több mint egyharmadát időskorban fogják tölteni. Igaz, ahogy a mai (átlagos) 60–65 évesek – egészségi állapotuk, életmódjuk, táplálkozásuk, a jobb egészségügyi ellátás, a biztonságosabb életkörülmények stb. következtében – hasonló hátralévő élettartamra számíthatnak, mint négy-öt évtizede az ­50–55 évesek, úgy a jövő 65 évesei sem hasonlítanak majd napjaink 65 éveseire, sokkal inkább az akkori 75 évesek.

De bármilyen szemüveggel nézzük, a népesség öregedése továbbra is komoly kihívást jelent, az idősek helyzete, a fiatalok és az öregek viszonya minden társadalomban, nálunk is egyre fontosabb kérdéssé válik. Az ENSZ Közgyűlése 1990-ben október 1-jét az idősek nemzetközi napjává nyilvánította. Ez is jó alkalom, hogy elgondolkozzunk azon, a népesség öregedése visszafordíthatatlan globális trend, és a hosszabb élet nemcsak az idősek és családjaik, hanem a társadalom egésze számára is új lehetőségeket, egyben új kockázatokat és problémákat rejt magában.

