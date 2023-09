Nálunk biztonságban vannak az ukrán menekültek

Az ukrajnai háború egyre nagyobb emberáldozatokat követel, s ezek mértékéről ijesztő adatokat hallunk. Ismerve Zelenszkij elnök megszállottságát, az ukrán győzelembe vetett hitét, amelynek a realitása – mérvadó katonai megfigyelők szerint – közelít a nullához, lehetnek még ennél durvább követelései is. Most csak a tavaly február óta eltávozott katonakötelesek visszaküldését akarja. Ha tovább romlik a helyzet, igényt tarthat más, külföldön tartózkodó ukránokra is, de ne fessük falra az ördögöt.