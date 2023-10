Migránsbandák kereszttüzében

Meg kell tehát védeni a külső határokat, és a menedékkérelmeket ezeken a határokon kívül kell elbírálni. Magyarországon nem lesznek migránsgettók, és nem fogadunk semmilyen kvótamigránst. Nem a problémát kell ide hozni, hanem a segítséget kell oda vinni, ahonnan ezek az emberek elvágyódnak.

Az Európai Unió egyébként még a pontos megnevezésekkel is adós. Mindenkit menekültnek igyekszik beállítani, pedig lényeges különbség van a háború borzalmai elől menekülő nincstelenné vált emberek és a több ezer eurót embercsempészekre költeni tudó szerencselovagok között, akik egy jobb élet reményében indultak útnak. Nem állítja senki, hogy minden ilyen gazdasági bevándorló egyben gazember is. Lehet új hazát választani legális úton, papírokkal, a szándék világos megfogalmazásával. Ez és ez vagyok, innen jöttem, itt akarok letelepedni, ehhez értek, ezt fogom itt csinálni, fogadjatok be. Világos, tiszta beszéd, ami alapján el lehet dönteni, befogadjuk-e vagy sem. De amikor jönnek az Alik ezrével, mind ugyanott, ugyanakkor született, nincs okmány náluk, csak az NGO-k utasításai a méregdrága mobiljaikon, no, ettől múlik el minden szolidaritás a hazája szuverenitásának megóvását fontosnak tartó emberekből. Az említett szuverenitás fundamentuma pedig a határok megvédése.

Milyen furcsa tudathasadás az Európa elitjében, hogy számolatlanul önti a pénzt és a fegyvert Ukrajnába, hogy a megtámadott ország meg tudja védeni határait és ezzel szuverenitását! Ugyanakkor nevetséges mértékben járult eddig hozzá, hogy meg tudjuk védeni az Európai Uniót a balkáni útvonalon ide özönlő migránsok hadától. Pedig a határsértés, egy ország szuverenitásának megsértése azáltal, hogy engedély nélkül lépi át valaki a határait, bűncselekmény.

Sokak szerint így is kellene bánni ezekkel az emberekkel, és nagyon súlyos pénzbüntetést kiszabni rájuk minden próbálkozáskor, hogy ne jusson több az embercsempészeknek, és egyszer s mindenkorra elmenjen a kedvük az ilyen viselkedéstől. A felfegyverzett bandákat pedig sürgősen le kell szerelni, amíg tragédia nem történik. Eddig csak egymásnak okoztak halálos sebeket, de a jelek szerint nincs messze az a pillanat, hogy vagy egy civil, vagy egy kötelességét teljesítő rendőr esik áldozatául az egyre eszkalálódó, már-már háborús helyzetnek határainkon. Erre kellene koncentrálni az unió döntéshozóinak, nem a bevándorlás hatékonyabb megszervezésére és a migránsok elosztására. Ha nem a káoszban érdekeltek, hanem valóban fontos nekik az európai értékek védelme, akkor sürgősen adjanak pénzt Európa határainak hatékonyabb védelmére, mert különben már késő lesz. Minden eddigi és leendő áldozat vére azok lelkén szárad, akik nem vették komolyan ezeket a figyelmeztetéseket, és felelőtlen politikájukkal idáig rontották a helyzetet.