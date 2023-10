Valaki más élete

De nem kérdés, hogy az angolok nyertek. A globalizáció hatására mindannyian elkezdtük élni az angolok életét, átvenni az ő kultúrájukat, szokásaikat, ruházkodásukat, viselkedésüket.

Persze a globalizáció első számú motorja az Egyesült Államok, de észre kell venni, hogy ők is az angolok. Amikor a britek rájöttek, hogy milyen szépen körbe lehet hajózni a világot, és azokon a hajókon odafelé telepeseket és katonákat vittek, visszafelé meg mindenféle nyersanyagot és egzotikus gyarmatárut, a globalizáció elkezdődött. Ők ugyanis nem csupán azt tették, amit a gyarmattartók általában – miszerint lemészárolják a helyi lakosság zömét, majd elkülönülve élnek, szenvedve az éghajlattól –, hanem a mészárlást követően saját szokásaikat elterjesztették, s elvárták a gyarmatosoktól, hogy félig-meddig angolok legyenek. Így aztán viselkedést tekintve Amerika is egy gigászi Anglia.

Az Oktoberfestnél bajorabb dolog nincs, még a Bayern München is Hollywood hozzá képest. Az önfeledten söröző bajorok lelkesen danolásznak, mert tetőfokára hág a jókedv. De mit énekelnek? John Denver Take me home, country roads című slágerét. Mert mindenki ismeri Nyugat-Virginiát, ahonnan származik, legalábbis a szöveg szerint. A haza hívása nagyon erős tud lenni, a honvágy előbb-utóbb mindenkit elkap. A bajorok pedig tört angolsággal hitet tesznek a hazájuk, Nyugat-Virginia mellett. Természetesen a többség valamennyire ért angolul, még ha nem is feltétlenül jól, és feltehetően alig-alig van közöttük olyan, aki tudná, mit is énekel. De mégis bizarr az egész, ahogy átvedlenek bőrnadrágos-kockás inges bajorokból appalachiai hegyi parasztokká.

Mondhatjuk, hogy ugyan, ez csak egy dal, és a sör hozza ki a buli hevében a közös éneklést, nincs mögötte semmi. Igazunk is lenne, de nem teljesen. Ugyanis John Denver dala kiüti a bajor merengős énekeket Frankföld lankáiról, a zordan gyönyörű Harz-hegységről, a fenséges Rajnáról. Azok már nem divatosak, csak az öregek éneklik, márpedig ők az idő előrehaladtával elhallgatnak. A fiatalok pedig idegen szokásokat vesznek fel, és már Nyugat-Virginiáról danolásznak, ahol soha nem jártak, és valószínűleg nem is fognak. Meg hogyan horgásztunk az apánkkal Michiganben.