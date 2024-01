A Donald Tuskok köztünk élnek

Donald Tusk egy gazember. Sokan állítják Lengyelországban, hogy ezenfelül még német ügynök is, de én ezt nem hiszem. Nem azért, mert nem nézném ki belőle, ugyanis a jelleméből (jellemtelenségéből) következően éppen akármilyen ügynök is lehetne, pusztán azért nem hiszem a németügynökségét, mert ma Németország nincs abban az állapotban, hogy bármilyen rendű-rangú ügynököket foglalkoztasson, azon egyszerű okból, mivel ma a német vezetés nem ismer olyat, hogy német érdek.

S ha nincs érdek, akkor nincs érdekérvényesítés, s akkor ügynök sincs. Így aztán Donald Tusk egy szimpla gazember. S ha mégis ügynök, akkor Brüsszel ügynöke inkább. Így vagy úgy – mindenképpen hazaáruló.

Ennek a Brüsszelnek pedig pontosan ilyen alakokra van szüksége. Hazaárulókra és gazemberekre. Brüsszel ugyanis fel akarja számolni a nemzetállamokat, a „hazát”, hogy létrehozzon egy agyaglábakon imbolygó birodalmat, az európai egyesült államokat, Washington függelékét, az üres, nagy semmit. Ehhez a tervhez pedig hazaárulók szükségeltetnek, másképpen nem fog menni.

Donald Tusk egy senki.

A hazaárulók mindig senkik, másképpen hazaárulást nem is lehet elkövetni. Ugyanis ha van lelked, vannak gyökereid, van hazád, akkor vagy valaki, még akkor is, ha amúgy nincstelen vagy és lecsúszott és tanulatlan. És akkor tartozol valahová, amit képtelen vagy megtagadni és elárulni. A senkik ezzel szemben lehetnek gazdagok, hatalmasok, befolyásosak, tanultak, még választékosak és okosak is lehetnek, de mert gyökértelenek és hazátlanok, ezért lelketlenek is, s ebből következően senkik.

A senkiket onnan lehet a legjobban megismerni, hogy ők ordibálják a leghangosabban, hogy valakik. A brüsszeli senkik pedig ezt az ordibálást összekötik annak hangoztatásával, miszerint ők a jog, a törvény, a demokrácia őrzői és letéteményesei; kitartottjaik, a Tusk-félék pedig ugyanezt harsogják. Mindebből pedig az is következik, hogy a senkik ítélete szerint aki nem senki, az „autoriter”, az „diktátor”, az a „demokrácia felszámolója”, az „anti”.

Antiminden és antibármi.

Aki nincs velük, az ellenük van.