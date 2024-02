Európa semmit nem tanult Trianonból

Ez nem is igazán arról szólt, hogy mit ért és mit nem ért el a magyar miniszterelnök. Ez az egész mesterséges vita csak egyetlen célt szolgált, mégpedig azt, hogy elfedje a legszembeötlőbb tanulságot az Ukrajnának kierőszakolt milliárdok kapcsán: ma az uniót domináló szélsőbaloldali elit egyszerűen azt csinál, amit akar. Amióta a tagállamok többségének vezetősége behódolt ennek az ellentmondást nem tűrő, önkényes bürokráciának, nem létezik többé az a tagállami fékrendszer, amely ennek ellenállhatott volna.

És amióta a visegrádi négyek is kettő plusz kettővé váltak, már tényleg nem áll semmi útjukban, hogy egy versailles-i szellemű, nemzetellenes játékot folytassanak Európa lakosságával, amely szinte garantáltan egy újabb világégéshez fog vezetni.

Győri Enikő EP-képviselő a napokban megosztotta a nálunk fogva tartott turistaverő antifa hősnőről szóló brüsszeli vitában szót kapók listáját, amely során egyetlen magyar képviselő sem védhette hazánkat a vádaskodásoktól. Fortyoghatott a magyaréheztető Katarina Barley több más baloldali bűntársával, de akár védelmünkre kelhetett egy-egy francia és olasz képviselő is. Mi pedig a kulisszák mögül, sámlin állva leskelődhettünk, míg a nagyok eldöntik, igazunk van-e vagy sem. Ilyen ez az európai szolidaritás, ki sem kell nyitnunk a szánkat, csak összezavarnánk a bölcsek tanácsát. Rólunk, nélkülünk, az európai egység nevében.

Európában a XX. században mindenki megtanulhatta, hogy a szó szoros értelmében vett történelmi győztesek és vesztesek csak a kis nemzetek közül kerülnek ki. A nagyok csakis a háborút veszítik el, a békét pedig mindig kölcsönös hasznukra elosztják maguk között. Senkinek ne legyenek kétségei afelől, hogy a mai európai mindenhatók is habozás nélkül szétosztanák hazánkból mindazt, ami maradt, mert Európa abszolúte semmit nem tanult Trianonból.

Abban is biztosak lehetünk, hogy az amerikaiak most is csak megrántanák a vállukat, ha a magyarok vagy más kis nemzetek kárára épülne ki egy új euró­pai béke. És afelől se legyenek kétségei senkinek, hogy a magyarországi nemzetgyalázó baloldal ehhez a szükséges minimumon messze túlmenően önkénteskedne. Végtére is ők européerek. Megszokták, hogy a pénz úgyis külföldről jön, magyarul meg lehet beszélni más ország polgáraként is, nemde Ungváry Krisztián?