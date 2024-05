Ügynökök, spiclik, egyéb hazaárulók

„Ma Magyarországon többségben vannak az európai magyarok, akik Európában akarnak élni, és nem akarják, hogy ez a kormány kirángasson minket az Európai Unióból. Ha meg tudjuk mutatni az erőnket, akkor el fogjuk érni, hogy ez a rendszer hamarabb megbukjon, mert nincs időnk 2026-ig várni” – ripacskodott és fenyegetőzött Dobrev Klára a Soros–Pressman-féle utazócirkusz, azaz a Partizán ellenzéki EP-listavezetői vitáján a múlt héten. A csapatból hiányzott Magyar Péter, pedig nyugodtan elmehetett volna, Gulyás Márton ugyanis kínosan ügyelt rá, hogy kényes kérdésekkel ne kelljen foglalkoznia a jelölteknek, így például a közös európai haderő tervezett ukrajnai bevetése nem volt releváns téma, csupán annyi jutott rá, hogy Dobrev lassan és tagoltan elmondhatta azt a képtelenséget, hogy Európa vezetői békepártiak. Ellenben jót diskuráltak a felek olyan világmegváltó témákról, hogy mikor kezdődött a klímaváltozás és a dinoszauruszok idejében melegebb volt-e, mint most vagy sem. A dínók a háború súlyos témaköre mellett kiszorították a Robert Fico elleni merénylet ügyét is, így az ellenzéki listavezetőknek a merénylő háborúpárti hátországáról sem kellett véleményt mondaniuk.

Dobrev ellenben arról hosszasan elmélkedhetett, hogy az igazi szuverenitásvédelmet Brüsszel gyakorolja, mert a „több Európa” több szuverenitást hoz, és a nemzetek csak erősebbek lesznek Brüsszel által, ezért is kívánatos az Európai Egyesült Államok mihamarabbi megteremtése.

Itt érdemes egy pillanatra lecövekelni: Gyurcsányné és a szuverenitás! Mint a kapros fagyi vagy a népi demokrácia, úgy illik egymáshoz a két kifejezés! Már látom a Nyugati Fény főcímét: „Az Apró família: egy tisztes baloldali család generációkon átívelő harca a nemzeti szuverenitásért!” Mivel – olvasóinkkal egyetemben – nem vagyunk közéleti újszülöttek, azért foglaljuk össze, milyen is a szuverenitásvédelem bolsevista módra!

Múlt heti hír, hogy nemzetbiztonsági kockázat miatt érkezett feljelentés az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz, miután a 444-hez kiszivárogtatták a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának, Szabó Hedvig altábornagynak a levelét. A feljelentő, azaz Tényi István úgy fogalmaz, érdemes megfontolni vizsgálat lefolytatását, hogy kiderüljön, milyen módon került a sajtóhoz az altábornagy levele. A jelentés tartalmának nyilvánosságra hozása magyar nemzeti érdekeket, valamint nemzetbiztonsági érdekeket sérthet – húzta alá. – Felmerülhet, hogy az üggyel kapcsolatban ismeretlen személy tiltott tevékenységet folytatott, jogosulatlanul férhetett hozzá adatokhoz, illetve minősített adatokkal élhetett vissza – utalt Tényi az esetleges ügynökökre, s nem alaptalanul.

A témát a titkosszolgálati ügyekben meglepően jól értesült, vitathatatlanul amerikai orientációjú Panyi Szabolcs a guruló dollárokkal etetett médiahálózat oknyomozó blogján, a Direkt36-on teregette ki még 2022-ben, azt állítva, hogy egy, a birtokukba került belső irat szerint még 2022 januárjában is célzott támadások érték a külügyminisztériumot. Ezek a hekkerek egyrészt a korábban Putyin által is irányított Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak, az FSZB-nek, másrészt az orosz katonai titkosszolgálatnak, a GRU-nak dolgoznak. „A források elmondása szerint a magyar állami szervek régóta és jól ismerik őket, mivel már legalább egy évtizede folyamatosan támadják a kormányzati hálózatokat” – írta az ország­gyűlési választások kampányhajrájában Panyi.

Most újra kampány van, hát hogy, hogy nem, a téma ismét terítékre került, ezúttal a testvérlap, a 444.hu újságírója állt Szijjártó Péter elé a kérdéssel, immár kezében lobogtatva a bizonyos belső iratot. A külgazdasági és külügyminiszter tanítani való rutinnal iskolázta le a kollégát, arra kérve, hogy ne folytassa a bűncselekményt, és dugja vissza a zsebébe a nemzetbiztonsági érdekeinket sértő iratot. Elmondta a riporternek, hogy a behatolási kísérleteket feltárták és ellenlépéseket tettek. Egyúttal óvatosságra intette a sajtót, mondván, vannak olyan, az országon kívüli erők, amelyek abban érdekeltek, hogy magyar nemzeti érdekeket, valamint nemzetbiztonsági érdekeket sértsenek. „Nem javaslom, hogy ennek eszközeivé váljanak” – hangsúlyozta visszafogottan Szijjártó Péter, bár alighanem pontosan tudja, hogy a Direkt36 és a 444 esetében a feltételes jövő idő helyett a befejezett múlt volna a helyes forma, ha az eszközzé válásról beszélünk…

Ez az ügy azonban nem abból a szemszögből érdekes, ahogyan azt a dollármédia bizonygatja, bár lesz majd parlamenti vitanap meg mindenféle erőlködés a baloldal részéről. Hiszen a külügyi levelezés – éppen a világot behálózó mivolta miatt – hagyományosan a legsérülékenyebb. Másfelől semmi kiszivárgott információ nem utal rá, hogy az oroszok valóban kényes információkhoz juthattak volna. Azt a logikai bukfencet meg hagyjuk, hogy ha itt mindenki Putyin pincsije a kormányoldalon, akkor miért is akarnák feltörni ők a rendszereinket? (Valójában persze azért, mert a kormány nem Oroszország vazallusa, és Moszkvát is érdekli, hogy milyen irányba megy a magyar külpolitika.)

A helyes kérdés azonban az, hogy „nicsak, ki beszél?” Azok beszélnek ugyanis, akik teljes legitimációjukat és egzisztenciájukat hazaárulással szerezték, akik hosszú évtizedek vagy inkább évszázadok óta a Magyarország körül csaholó erősebb kutya hasa alá kucorodva babrálnak a magyar közéletben. Filléres spiclik, fizetett ügynökök és fekete öves nemzetárulók, kart karba öltve.

E téren sincs új a nap alatt, hiszen a legújabb messiás, Magyar Péter is ebből a merítésből kapott szárnysegédeket: EP-listájának második helyére a szuverenista-patrióta politika egyik legfőbb globalista elnyomója, a Facebook-Meta ültethette be a londoni jogtanácsosát, de még két másik, egyértelműen a Soros-hálózathoz köthető név, Weisz Viktor és Bujdosó Anna is felkerült a jelöltek sorába. Magyar csapatát erősíti az ügynökmúlttal vádolt Deák Boldizsár kétes hírű üzletember is, s a sor hosszan folytatható.

Az egész baloldali piramis tetején pedig továbbra is a Gyurcsány család áll, s az a Dobrev vádolja rikácsolva a kormányt azzal, hogy kirángatná Magyarországot az Európai Unió­ból, akinek regnálása alatt nem néhány külügyes levélbe kukkantottak bele az oroszok, hanem a 2006 utáni, számukra is nehéz idők alatt egyenesen ők helyettesítették a magyar nemzetbiztonsági szolgálatot. Ne feledjük el, hogy a Gyurcsány család legközelebbi barátja, a régi harcostárs Szilvásy György felügyelte akkoriban a titkosszolgálatokat, s a vezető posztokon is KGB-s időkben kiképzett régi motorosok ültek. Habár az emlékezetes kémperbotrányos bírósági eljárásában másodfokon felmentették az első fokon még börtönre ítélt Szilvásyékat, az azóta a titkosítás alól feloldott kormányzati és ügyészségi dokumentumokból feketén-fehéren kiderült, hogy valóban kiszolgáltatták a nemzeti érdekeket Putyin köreinek. Mint emlékezetes, Gyurcsány emberei attól tartva, hogy a jobboldal felé szivárogtatnak a Nemzetbiztonsági Hivatal emberei, elfogadták az orosz titkosszolgálat (FSZB) helyettes vezetőjének felajánlását, hogy azok saját ügynökökkel átvilágítják és megbízhatósági szempontból megvizsgálják a Nemzetbiztonsági Hivatal 16 vezető munkatársát, többek között poligráfos eljárást is végezve rajtuk.

Na ezek beszélnek most az unió útján gyakorolt nemzeti szuverenitásvédelemről, s ezek próbálják a magyar érdekek elárulásával hírbe hozni a kormányzatot!