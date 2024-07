Joe Biden Majakovszkij útján

Valahogy kissé furcsa, mi több, érthetetlen, hogy ezek a spéci jogállami demokratikus kritériumok nem kerítik hatalmukba a főként baloldali média letéteményeseit, amikor az Amerikai Egyesült Államok baloldali – PC-re eufemizált nevén: demokrata – elnökjelöltjéről van szó. Bezzeg ha Joe ­Biden, az Amerikai Egyesült Államok jelen állás szerinti elnöke közzétesz a közösségi oldalán – Karácsony Gergelytől leste el a technikát? Vagy fordítva? – egy könnyekig megható visszalépő kommünikét, szerintük merőben más a helyzet.

A máskor, illetve konzervatív politikusok esetében végletekig, patologikusan gyanakvó balos média úgy benyeli egy árva kétkedő torokköszörülés nélkül a textust, mint kacsa a galuskát.

Aztán jött egy meglepő fordulat: megszólalt maga a magasságos president, Joe Biden. A híradások szerint Kamala Harris egyik kampányrendezvényén telefonon kapcsolták az elnököt, aki szépen el is mondta a leckét arról, hogy támogatja alelnökét, személyesen részt is vesz majd a kampányában, meg hogy januárig kitölti az idejét, hivatalban fog maradni. Le is gördült a nagy kő a demokrata párti diktatúrát szomjúhozó keblekről, hisz íme a bizonyság: Uncle Joe jól van, mondhatni, kutya baja, s ha nem is látják testi valójában, mondjuk egy videón, nincs nagy gond vele kapcsolatban.