Nemzetközi baloldali sajtó: áldozathibáztatásból ötös

A Donald Trump ellen múlt hét végén elkövetett merényletkísérlet a hazai és nemzetközi baloldali sajtó legsötétebb oldalát hozta felszínre. Számos lap ugyanis arra használta fel a republikánus párti elnökjelölt életére törő fegyveres támadást, hogy ismételten belerúgjanak a hivatalban lévő Joe Biden kihívójába, de a liberális oldalon

kőkemény tabunak számító áldozathibáztatásra is volt példa.

A leggusztustalanabb módon a Soros György szócsöveként is működő The New York Times járt el, amely a merényletkísérletet követő napon a következő feliratú címlappal jelent meg: „Megbukott vezetésből és elárulta Amerikát. A szavazóknak el kell őt küldeniük”.

Tehát a globális liberálmédia zászlóshajója szerint azért bukott meg Trump és azért árulta el a hazáját, mert kis híján szétloccsantották az agyát egy puskagolyóval. Még véletlenül sem a biztonsági szolgálat szerepelt le, akik nem hatástalanították a merénylet előtt egy fél órával már a fegyverrel a kezében egy háztetőn dekkoló gyilkost.

Nem meglepő, hogy Elon Musk, az X és a Tesla tulajdonosa is erős szavakkal ítélte el a The New York Timest, igazán érzéketlen, alávaló emberi lényeknek nevezve a botrányos címlap felelőseit. Az olvasók haragját is kiváltotta a szebb napokat látott lap, hiszen több helyen is felbőszült olvasók rohanták meg az újságosstandokat és tépték miszlikre a szóban forgó lapszámot.

A The New York Times egy másik cikkében a szerző Donald Trump sérülését is kétségbe vonta, bár valamivel finomabb eszközökkel: „A korábbi elnök éppen egy fórumot tartott, amikor állítása szerint fülön lőtték.” Mintha feltétlenül szükséges lett volna az írás alcímébe illeszteni az „állítása szerint” fordulatot, s mintha a merényletkísérlet után néhány perccel ne járták volna be a világot a vérző fülű elnökjelöltről készült képek.

A Washington Post szintén kitett magáért. A „Trump halálközeli élménye Isten tervének része?” című cikkükben azt boncolgatják, hogy a túlélt támadás után megváltozhat-e az egykori elnök szerintük „jobb” irányba, ám a kérdést azonnal rövidre zárták a következő fordulattal: „Trumpnak a múltban tanúsított pitiánersége, demagógiája, színtiszta nárcizmusa olyan bőséges és kizárólagos, hogy hiú ábrándnak tűnik, hogy valaha is az ország érdekeit helyezné a saját vágyai elé. De legalább képzeletben játsszunk el ezzel a lehetőséggel.”

Cinizmusban és érzéketlenségen bizonyára dobogós lenne az ABC.net is, amely „Sokkoló, ám nem meglepő a Trump elleni merényletkísérlet” címmel közölt egy cikket. Az írás záró sora a felütést is jócskán alulmúlta: „Ebben a hangsúlyosan amerikai pillanatban egy elítélt bűnöző (Donald Trumpra hivatkoztak így – a szerk.), aki korábban elnökként zendülést gerjesztett, az amerikai történelem egyik legfontosabb választásának esélyese.”

A Financial Times pedig a woke univerziumban megszokott módon egy teljesen mellékes szálat ragadott meg a merényletkísérlet kapcsán. A gazdasági lap egy teljes cikkben lamentált azon, hogy a „jobboldali” megmondóemberek a Trump védelmét ellátni hivatott stábot bírálták, amiért annak több női tagja láthatóan alkalmatlan volt ellátni ezt a feladatot. A Financial Times a „diverzitás- és feminizmusellenes” mentalitásnak tudta be a bírálatokat, holott tény, hogy a republikánus jelöltet a testével védeni hivatott egyik hölgy történetesen alig nőtt magasabbra az egykori elnök derekánál. Utóbbi szempontot egyébként Elon Musk is szóvá tette egy bejegyzésében, az X-en.

A hazai balos média is követte a nemzetközi trendeket. A Munk Veronika által jegyzett, Hvg.hu-n megjelent cikk szinte

hisztérikusan bizonygatta, hogy a jobboldal a baloldali sajtót hibáztatja a merényletkísérlet megtörténésért: „A libsi média miatt történt! A balos média miatt! A globalista média miatt! Az uszító média miatt! Az utálommédia miatt!”

Emellett a szerző azt sem mulasztotta el, hogy odaszúrjon Robert Fico szlovák kormányfőnek is, aki súlyosan megsebesült, kis híján az életét vesztette egy őt ért fegyveres merényletben néhány hete: „Az ellene két hónapja elkövetett merényletkísérletből lábadozó Robert Fico monomániásan sejt újra és újra konkrét lapokat a borzalmas, jó érzésű emberek által csak elítélhető, őt magát is kis híján végzetesen érintő cselekmények mögött.”

Egy másik Hvg-s cikknek már a körmönfont szójáték formájában megfogalmazott címe (Nagy a füstje, perzsel a lángja) is a Trump elleni támadást igyekezett bagatellizálni, ahogyan az olyan megfogalmazások is, mint „a titkosszolgálat emberei védőgyűrűbe fogták a volt elnököt, akinek csak (!) a jobb füle sérült meg”.

Meglepő lett volna, ha épp ebben a témában nem ragadott volna tollat Parászka Boróka. A Hvg.hu szélsőséges, megosztó nézeteiről ismert publicistája „75 másodperc a lövéstől Trump ökölbe lendülő kezéig” címmel közölt írást, amelyben – nem kifejtett módon – kevesellte ezt az időintervallumot.