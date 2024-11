Konzultáció az új magyar gazdaságpolitikáért

Most a 2020-as koronavírus-járvány és a 2022-ben kirobbant háború változtatta meg alapjaiban a világot körülöttünk, ehhez a megváltozott környezethez pedig ismét új gazdaságpolitika is kell. Ennek megfelelően a kormányfő az akkori időszakhoz hasonlóan most is új gazdaságpolitikát hirdetett, amelynek a neve a semleges magyar gazdaságpolitika.