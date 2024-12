A hasznos idióta politikai karrierje

Ebben az instrumentalizált felhasználásban ők a „hasznos idióták”, ahogy a jelenség névadója és első felhasználója, a bolsevik pártvezér, Vlagyimir Iljics Lenin elnevezte valaha őket. Ám a dolog strukturális állandósága miatt azóta is folyamatosan felbukkannak, sőt az iskolázottság és az egyetemi végzettség ugrásszerű bővülése miatt a felhasználható rajongó értelmiségiek – közöttük elsősorban az amúgy is problémás munkapiaci státussal rendelkező, és ezért bármikor lázongó bölcsésztömegek – száma radikálisan meg is növekedett.