Nézzük reálisan a 2025-ös évet!

Azonban azt is reálisan látnunk kell, hogy jelen pillanatban jelentős akadályok tornyosulnak még a békekötés előtt.

Az egyik legfontosabb, hogy Joe Biden az elnöksége utolsó pillanatáig óriási pénzekkel, fegyverrel és más eszközökkel támogatta Ukrajna háborúját, a túlélését. December 30-án jelentették be, hogy mintegy 5,9 milliárd dollárral támogatják Ukrajnát, amely egyfelől katonai (2,5 milliárd), másfelől közvetlen költségvetési támogatást jelent.

S teszi mindezt azzal a céllal – ami immáron a nevetség tárgyát képezi –, hogy Ukrajna még megnyerheti ezt a háborút, de legalábbis olyan harci helyzetbe kerülhet, amely alapján neki nagyon előnyös békekötésre kerülhet sor. A kormányzása utolsó napjaiban is óriási felajánlást tettek Ukrajnának, egészen 2027-ig szólót…

Dimitrij Peszkov orosz szóvivő még december 30-án kijelentette, hogy ilyen körülmények között nincs esély a háború befejezésére. Nem szabad elfelejteni – mondta –, hogy az ukrán elnök még 2022 őszén rendeletet írt alá, amely megtiltotta az ukrán kormánynak, hogy bármilyen tárgyalásokat folytasson az orosz vezetéssel a békéről. Ez a rendelet a mai napig érvényben van. Igaz, most már Ukrajna is hajlik arra, hogy valamilyen szinten béketárgyalások kezdődjenek, de az elvárásaik az oroszok számára teljesen irreálisak.

Egyfelől kulcskérdés az oroszoknak, hogy Ukrajna nem lehet soha NATO-tag, miközben ez az ukránok számára mintegy alapfeltétel – az uniós tagság elérése mellett. Másfelől Ukrajna azt szeretné, hogy Oroszország vonuljon ki mind a Krímből – ez a legirreálisabb elvárás –, továbbá Donyeckből, Luganszkból, Herszonból és Zaporizzsjából is. Tehát az ukránok abból indulnak ki, mintha nem is történt volna semmi a frontokon az elmúlt három évben, miközben az oroszok nyilvánvalóan ragaszkodnak az orosz többségű területekhez. Lássuk be tárgyilagosan: ha béketárgyalásokra kerül sor, akkor egyszerűen lehetetlen nem figyelembe venni a frontokon kialakult erőállapotokat és pozíciókat.

Viszont mégis felmerülnek alapvető kérdések: vajon Trump milyen feltételeket tud felkínálni az oroszoknak, úgy, hogy közben az megfeleljen az ukránoknak is? Azt hiszem, hogy csak egyetlen esetben van reális tárgyalási esély: ha Trump képes Zelenszkij megregulázására, egy sokkal józanabb politikai és tárgyalási pozíció felvételére és rávenni az ukrán elnököt a NATO-tagságról való lemondásra. Ez kulcskérdés, de mivel Zelenszkij sok tekintetben csak egy bábfigura az amerikaiak kezében, ezért van rá esély.

Ugyanakkor az is igaz, hogy már a tűzszünet is problémába ütközik: mindkét fél – oroszok és ukránok – attól tartanak, hogy egy többhetes tűzszünet csak arról szól, hogy addig a másik fél újra fel tudja magát készíteni a következő, esetleg döntő összecsapásokra. Ennek feltételezésére mindkét félnek lehet oka, de különösen az oroszoknak, hiszen a 2014–2015-ös minszki megállapodásokkal kapcsolatban Angela Merkel és Francois Hollande akkori francia elnök is beismerték, hogy tulajdonképpen ezzel az volt az igazi céljuk, hogy a már tervbe vett – főként az amerikaiak által tervbe vett – háborúra legyen idejük felkészíteni az ukrán felet. Ez ma már tényként kezelendő, érthető tehát, ha az oroszok némileg szkeptikusak ebben az ügyben. Persze az ukránoknak is joguk van hasonló szkepszis megfogalmazásához.

Nem árt nem megfeledkeznünk arról sem, hogy Donald Trump is amerikai, aki az amerikai fölény hirdetője, akárcsak elődei. Ez az amerikai politikai kultúra sarokköve, ettől még Trump sem tágíthat, szerintem nem is akar. Mire célzok? Arra, hogy egy, az oroszok túlzott területi, harcászati és geopolitikai sikereivel véget érő békekötést már csak azért sem fogadhat el, mert az azt jelentené, hogy az „ősellenség” oroszoknak engedett a béke érdekében. Ebből a történelmileg determinált zsákutcából Trump csak úgy jöhet ki, ha előtérbe tolja az európaiakat, az uniót, a brüsszeli elitet, és azt mondja, hogy ez nem a mi, hanem a ti háborútok, tehát nektek kell dönteni arról, folytatjátok-e a harcot az oroszokkal vagy pedig valamilyen békét próbáltok kötni velük. Minderre – és ezt jól tudja Trump – óriási szüksége van, lenne Európának és az uniónak, mert a gazdasági hanyatlás állapotában van, s ha utóbbi folytatja a háborút Oroszországgal, Putyinnal, akkor geopolitikai és világpolitikai szempontból végül teljesen jelentéktelen tényezővé válik.