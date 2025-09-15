A Fidesz győzelme az ország érdeke

Lázár Jánossal értek egyet: a két nagy párt, a Fidesz és a Tisza között a politikai verseny állása jelenleg fifti-fifti, azaz ötven-ötven százalék esélye van az egyiknek és a másiknak is a választási győzelemre. Ez a realitás, aki ehhez képest túlzottan optimista képet fest az esélyeinkről, az inkább árt a szuverenisták és nemzetiek ügyének, mint használ. És ez új helyzet, kétségtelen.

Hogyan alakult ez ki 15 év után? Két válasz van.

Az első, hogy

egyszerűen eltűnt a Gyurcsány-jelenség, vagy másképpen a Gyurcsány-korlát, ami a balliberális ellenzéket megbéklyózta. Az ellenzék számára Gyurcsány Ferenc jelenléte a politikában, de leginkább az, hogy egészen 2022-ig irányította, koordinálta, vezényelte az ellenzéket, ellehetetlenítette, hogy bármikor is eséllyel induljanak a választásokon.

Miért? Mindenki tudja: Gyurcsányra ráégett, méghozzá véglegesen és végletesen az, amit 2006-ban művelt: elcsalta a választásokat, majd az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése utáni jogos tüntetéssorozat során, főként október 23-án (nem csak akkor) szétverette az erőszakszervezetével a békés, ártatlan tömegeket. A Fidesz a parlamentben 2011-ben vizsgálóbizottságot állított fel az október 23-ai brutális és szörnyűséges rendőrattak kapcsán, és a boldogult Balsai István vezette bizottság egyértelműen megállapította Gyurcsány bűnösségét. Ő mégis szabadlábon maradt, új pártot alakított abban az évben, és átvette az ellenzék vezetését, mert messze tehetségesebb volt bármelyiküknél.

Azonban tény: a 2022-es, sorrendben negyedik vereségük után lassacskán foszladozni kezdett Gyurcsány nimbusza, s ekkor jött 2024 tavasza, amikor a semmiből felbukkant Magyar Péter. Ekkor alapjaiban változott meg a helyzet, következménye is volt: Gyurcsány belátta, hogy már nem mögötte áll a globális liberális hálózat, hanem M. P. mögé helyezkedik, mert benne látják az új lehetőséget. Gyurcsány idén le is mondott és távozott a politikai életből.

A másik ok pedig az, hogy

bár M. P. karakterében, személyiségében elviselhetetlen alak, agresszivitása és narcisztikus modora iszonyatos, az azonban nem tagadható, hogy több politikai tehetség van benne, mint az elődeiben, Gyurcsányt most leszámítva.

De valójában van egy harmadik, kicsit általános magyarázat is a most kialakult döntetlen körüli helyzetre. Itt egy példával világítanám meg, hogy mire is gondolok.