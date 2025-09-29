idezojelek
Vélemény

Trumpról – kicsit másképp

A FELSZÍN ALATT – Az amerikai elnök sokáig a globális elit karmaiban volt, aztán szakított velük.

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
Cikk kép: undefined
2025. 09. 29.
Fotó: YASIN OZTURK

Donald Trump Orbán Viktort a barátjának nevezi. És ezt bizonyította is: elfogadta miniszterelnökünk érvelését, s tudomásul vette, hogy mint tengeri kijárattal nem rendelkező ország, nem mondhatunk le az Oroszországból érkező gázról és olajról. Az amerikai elnök tehát számunkra kedvező politikát folytat – viszont messziről indult. Trump „hozott” kapcsolatrendszere ugyanis komplikált, s nem is minden szempontból megnyugtató. De az ő tevékenysége arra iskolapélda, hogy hogyan lehet megváltozni – jó irányba.

Következzék tehát a tanmese Trumpról és az ő kedvező irányú változásáról. Benne bízni lehet és kell, igaz, közben azért mindig szárazon kell tartani azt a bizonyos puskaport. ­Miért mondom ezt? Egyszerűen Trump múltja, kapcsolatrendszere miatt, amit nem nevezhetünk igazán és minden szempontból szuverenistának és konzervatívnak. Ma már viszont kétségtelenül szuverenista és konzervatív, és ez biztató nekünk, magyaroknak.

Ráadásul eddigi, 

nyolc hónapos elnöki tevékenységében vannak nagyon is biztató jelek: ilyen főleg a mostani béketárgyalásai az orosz–ukrán háború befejezése érdekében, nagyon határozottan fellép az illegális migráció ellen, kilépett a párizsi klímaegyezményből és nevet a sötétzöld ideológián, valamint fellépett Robert Kennedy Jr.-ral együtt az mRNS nevű, kétséges eredményességű vakcinák ellen, a digitális valuta (CBDC) bevezetése ellen

és még folytathatnánk. Ezzel együtt nem tartom lényegtelennek, hogy tisztában legyünk a Donald Trumpot korábban és ma is körülvevő emberek hátterével. Különösen annak fényé­ben, hogy Trump fő célja „a mocsár lecsapolása”, vagyis a mélyállam szétverése.

Vannak-e e céljait veszélyeztető figurák a közelében? Voltak és ma is vannak. De ismétlem: ettől még lehet, hogy mindez nem számít, és sikerül elérni a céljait. Teljes erővel szurkolok neki. De a „meccs”, bár jól áll, még nincs lefutva.
Nézzük a tényeket! 

Donald Trump jó kapcsolatot ápolt Henry Kissingerrel, aki a mélyállam, illetve a globális elit egyik meghatározó figurája volt szinte mindig is. Utóbbi alapítója és vezéregyénisége volt többek között a Bilderberg-csoportnak, a Trilaterális Bizottságnak, támogatta Klaus Schwabot, a WEF (Világgazdasági Fórum) volt vezetőjét – többek között.

A háttérhatalom vagy deep state, az általam leginkább globális elitnek nevezett hálózat egyik meghatározó szervezete még ma is a Council on Foreign Relations, a Külkapcsolatok Tanácsa (CFR), amely 1921-ben alakult, és óriá­si befolyása van mind a demokrata, mind a republikánus kormányzatok működésére, embereik általában ott ülnek a kormányokban vagy erőteljesen formálják a kormányzati tevékenységet. Nos, 

Trump jó kapcsolatokat ápolt vagy még ápol David M. Rubinsteinnel, a CFR elnökével, továbbá Larry Finkkel, aki amellett, hogy a BlackRock, a világ legnagyobb vagyonkezelőjének az elnöke, egyben a CFR tagja is. Ő egy nemzetek feletti hatalom képviselője, ha tetszik, a világ egyik formálója.

 A „pénzügyesek” – akik az „ügyesek” – tudják, hogy miről beszélek. Persze más is. Fink közben, ­Klaus ­Schwab távozása után, a Világgazdasági Fórum társelnöke is lett – ezzel még nagyobb hatalom összpontosul a kezében…

Fontos globalista, mélyállami ember még Trump életében Stephen Schwarzman is, aki a Blackstone nevű pénzintézet vezetője, s az egyik legfontosabb adományozója volt – talán ma is az – Trumpnak. Ez az úriember tagja a Skull and Bons (Koponya és Csontok) titkos társaságnak, amelynek több magas rangú család a tagja, többek között a Bush és a Kerry család is. („Aranyos” történet, hogy 2004-ben a fiatal Bush és John Kerry vetélkedett az elnöki címért, akik mindketten együttműködnek a Koponya és Csontok társaságában. Nagy szembenállás volt…)

Trump egyébként a jezsuita Fordham Egyetemen végzett, jezsuita nevelést kapott, mint gyermekei is, Eric, Ivanka és Tiffany. A jezsui­ták a nemzetközi szabadkőműves enciklopédia szerint a legnagyobb szerzetesrend, amely a legjelentősebb befolyással bírt a szabadkőműves titkos társaságok és fokozatok létrehozásában. Donald Trump Norman Vincent Peale atyát mint egyfajta mentorát többször dicsérte, életét meghatározó személyiségként hivatkozott rá. (Talán érdekes információ, hogy Peale atya 33-as fokozatú szabadkőműves.) Trump veje, Jared Kushner 2009-ben vette el Ivankát, azóta a főtanácsadója, egyben tagja a Bilderberg-csoportnak (2019-ben vett részt a titkos ülésükön). Trumpról elmondható általánosságban is, hogy a Bilderberg vezetőségének támogatását élvezi.

Itt kell megemlíteni másik fontos kapcsolatát, 

Peter Thielt, a PayPal társalapítóját (társa Elon Musk volt), aki dúsgazdag befektető és magas rangú szabadkőműves. A 2016-os kampányban egymillió dollárral támogatta Trumpot, azóta a tanácsadójaként dolgozik. Fontos az is, hogy ő támogatta – nem csekély pénzzel – Trump alelnökét, J. D. Vance-t is, aki Thielnek köszönheti tőkebefektetői és politikai karrierjét is.

(Thiel 15 millió dollárral járult hozzá szenátorjelölti kampányához, ami csúcstámogatásnak számít.)

Peter Thiel a Palantir társalapítója is: ez egy hírszerző eszköz, hatalmas adatplatform, amely által Thiel számos szerződést kötött a hadsereggel és a titkosszolgálatokkal, a hírszerző ügynökségekkel. Ma már kicsit a CIA helyébe kezd lépni. Thiel emellett a Bilderberg irányítóinak egyike, s új hír, hogy a tripartit bizottságra is alapozva többekkel létrehozta a Dialóg Csoportot, amely egy új típusú globalista társaság, ahol ezek a nagyfiúk nagy célokat tervezgetnek a világ átalakítása kapcsán.

Másik érdekesség: Trumptól egy 2024-es CNN-interjúban megkérdezték, hogy nyilvánosságra hozza-e a 9/11-es merénylettel kapcsolatos aktákat. Trump határozott igennel válaszolt, majd megkérdezték tőle, hogy így tesz-e az Epstein-aktákkal is. Erre a válasza kitérő volt, azt mondta: – Ezt talán kevésbé, mert ugye… stb. Tény, hogy már fél éve hatalmon van, de az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala késik…

Trump minden szavával a béke mellett áll ki, és talán véget is tud vetni az orosz–ukrán háborúnak. Jó okkal feltételezzük, hogy második elnöksége alatt minden erővel a békére törekszik, s valóban elsősorban gazdasági és kereskedelmi előnyöket kíván szerezni a világ különböző régióiban, nem vérrel, hanem ügyes üzleti tárgyalásokkal.

Ezzel együtt felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért ápol ilyen szoros kapcsolatokat egyszerre a Külkapcsolatok Tanácsának tagjaival, illetve ismert szabadkőművesekkel – s gyakran az általa preferált személyeknél ez a két kötődés egyaránt jelen van.

Itt vége a tanmesének.

Mindezt nem azért mondtam el, hogy innentől kezdve ne higgyünk Trumpnak, illetve ne higgyünk senkinek, aki politikus, és többször, de legalább egyszer egy nagyot váltott vagy egyszerre többféle irányba is kapcsolatokat tart, beleértve ebbe a globális elitet is.

Nem a politikusosztályt akartam ezzel lehúzni, és elvenni mindenki kedvét attól, hogy higgyen bárkinek is, aki elnök, miniszterelnök vagy jelölt. Nem azt akarom sugallni, hogy olyan kiábrándultan nézzük a politikát, amelyet Hegel német filozófus imigyen jellemzett: „Sötétben minden tehén fekete…”

Egyszóval nem ezzel a világból kiábrándult képpel szeretnék mindenkit depresszióba nyomni. Ellenkezőleg! 

Trump éppen arra lehet példa, hogy valaki esetleg sokáig a globális elit karmaiban volt, aztán mégis szakított velük, hogy a szuverenista és nemzeti gondolatot erősítse. S ahhoz, hogy ezt jól csinálja, még azt is megteszi, hogy látszólag kapcsolatot tart az ellenféllel, a globális elit egyes köreivel, mert egyébként képtelen lenne a nemessé vált céljait elérni

(itt komolyan beszélek). Szüksége van kapcsolatokra a globalisták és liberálisok körében, különben eltapossák. Igaz?

Tehát egyfelől némi fanyar iróniára, realista, józan valóságlátásra, másfelől mégis a hit, remény és szeretet megtartására ösztönzök mindenkit, aki a politikát és a világ működését érteni akarja. Jó reggelt, világ! Jó reggelt, Magyarország!

