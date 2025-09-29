Trumpról – kicsit másképp

Donald Trump Orbán Viktort a barátjának nevezi. És ezt bizonyította is: elfogadta miniszterelnökünk érvelését, s tudomásul vette, hogy mint tengeri kijárattal nem rendelkező ország, nem mondhatunk le az Oroszországból érkező gázról és olajról. Az amerikai elnök tehát számunkra kedvező politikát folytat – viszont messziről indult. Trump „hozott” kapcsolatrendszere ugyanis komplikált, s nem is minden szempontból megnyugtató. De az ő tevékenysége arra iskolapélda, hogy hogyan lehet megváltozni – jó irányba.

Következzék tehát a tanmese Trumpról és az ő kedvező irányú változásáról. Benne bízni lehet és kell, igaz, közben azért mindig szárazon kell tartani azt a bizonyos puskaport. ­Miért mondom ezt? Egyszerűen Trump múltja, kapcsolatrendszere miatt, amit nem nevezhetünk igazán és minden szempontból szuverenistának és konzervatívnak. Ma már viszont kétségtelenül szuverenista és konzervatív, és ez biztató nekünk, magyaroknak.

Ráadásul eddigi,

nyolc hónapos elnöki tevékenységében vannak nagyon is biztató jelek: ilyen főleg a mostani béketárgyalásai az orosz–ukrán háború befejezése érdekében, nagyon határozottan fellép az illegális migráció ellen, kilépett a párizsi klímaegyezményből és nevet a sötétzöld ideológián, valamint fellépett Robert Kennedy Jr.-ral együtt az mRNS nevű, kétséges eredményességű vakcinák ellen, a digitális valuta (CBDC) bevezetése ellen

és még folytathatnánk. Ezzel együtt nem tartom lényegtelennek, hogy tisztában legyünk a Donald Trumpot korábban és ma is körülvevő emberek hátterével. Különösen annak fényé­ben, hogy Trump fő célja „a mocsár lecsapolása”, vagyis a mélyállam szétverése.

Vannak-e e céljait veszélyeztető figurák a közelében? Voltak és ma is vannak. De ismétlem: ettől még lehet, hogy mindez nem számít, és sikerül elérni a céljait. Teljes erővel szurkolok neki. De a „meccs”, bár jól áll, még nincs lefutva.

Nézzük a tényeket!

Donald Trump jó kapcsolatot ápolt Henry Kissingerrel, aki a mélyállam, illetve a globális elit egyik meghatározó figurája volt szinte mindig is. Utóbbi alapítója és vezéregyénisége volt többek között a Bilderberg-csoportnak, a Trilaterális Bizottságnak, támogatta Klaus Schwabot, a WEF (Világgazdasági Fórum) volt vezetőjét – többek között.

A háttérhatalom vagy deep state, az általam leginkább globális elitnek nevezett hálózat egyik meghatározó szervezete még ma is a Council on Foreign Relations, a Külkapcsolatok Tanácsa (CFR), amely 1921-ben alakult, és óriá­si befolyása van mind a demokrata, mind a republikánus kormányzatok működésére, embereik általában ott ülnek a kormányokban vagy erőteljesen formálják a kormányzati tevékenységet. Nos,

Trump jó kapcsolatokat ápolt vagy még ápol David M. Rubinsteinnel, a CFR elnökével, továbbá Larry Finkkel, aki amellett, hogy a BlackRock, a világ legnagyobb vagyonkezelőjének az elnöke, egyben a CFR tagja is. Ő egy nemzetek feletti hatalom képviselője, ha tetszik, a világ egyik formálója.

A „pénzügyesek” – akik az „ügyesek” – tudják, hogy miről beszélek. Persze más is. Fink közben, ­Klaus ­Schwab távozása után, a Világgazdasági Fórum társelnöke is lett – ezzel még nagyobb hatalom összpontosul a kezében…