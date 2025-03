A fekete március felelősei

Precízebben aligha lehet megfogalmazni a lényeget. Az idézett passzus arra is rávilágít, hogy az egyébként is teljességgel komolyanvehetetlen, s a minap az Erdélyi Napló hasábjain Hegedűs Tamás közgazdász által adatokkal cáfolt „bezzegromániázás” első, a rendszerváltást rögvest követő megfogalmazása, miszerint „bezzeg Romániában véres forradalom volt s így mélyrehatóbb rendszerváltozás”, mekkora valóságtartalommal bír. Semmilyennel.

Bukarestben ugyanis nem volt forradalom. Puccs volt, önmagukat a későbbiekben valódi ellenállókkal hitelesítő második vonalbeli kommunisták hatalomátvétele történt meg december 21-ről 22-re virradó éjjel, akik minden bizonnyal a KGB és a CIA jóváhagyásával vagy akár aktív segítségével a maguk oldalára állították az állami erőszakszervezeteket, beleértve a hírhedt titkosszolgálatot, a Securitatét. Másrészt a régi elit itt is átmentette magát, az új gazdasági és politikai vezető réteg tagjainak nagy része a korábbi rendszer kedvezményezettjei közül került ki.

Véresnek véres volt az átmenet, vér folyt december 22. előtt Temesváron, a spontán népfelkelés vérbe fojtásának kísérletekor, vér folyt az erdélyi nagyvárosokban és Bukarestben december 21-én. És vér folyt december 22. után is egy megrendezett, Tőkés László által érzékletesen leírt tragikus színjáték keretében, mely az Iliescu vezette puccsisták forradalmi legitimációját szolgálta.

1996-ig, amikor első ízben győztek a bukott rendszer elitjétől többé-kevésbé független, a Demokratikus Konvencióban tömörülő erők, joggal lehetett attól tartani, hogy a december 22-e utáni öldöklés felelősei büntetlenségük érdekében inkább megszüntetik a demokrácia színfalait, mintsem hogy átadják a hatalmat. Hogy kötöttek-e bármiféle háttéralkut az új hatalom képviselőivel, vagy egyszerűen csak erőtlen volt az új vezetés ahhoz, hogy mozgásba hozza az igazságszolgáltatás átmentett struktúráit és tiszta vizet öntsön a pohárba, azt talán soha nem fogjuk megtudni.

Az viszont látható, hogy a Tőkés László által említett három dosszié ügyében hiába várjuk a felelősök megbüntetését. Ion Iliescu, a december 22-e utáni vérengzés s a „bányászjárások” első számú vádlottja, akkori államelnök néhány hete töltötte be 95. életévét. Már emeltek vádat ellene az utóbbi években mind a 862 ember halálát és 2150 sebesülését eredményező decemberi katonai diverzió, mind a pedig négy halálos áldozattal és 1300 sérülttel járó bányászjárás ügyé­ben, de az eljárás majdnem oly lassan zajlik, mint a vádemelés.

Iliescu nyelvi leleménye volt a román „eredeti demokrácia”, amiből most néhány hete ismét ízelítőt kaphattunk. Miután minden érdemi indok nélkül az Alkotmánybíróság eltörölte a tavalyi elnökválasztás eredményét, annak győztesét, a Donald Trumpot és Vlagyimir Putyint egyaránt tisztelő, szuverenista Calin Georgescut indulni sem engedik már. Igen, fel lehetne sorolni a ráolvasott, jellemzően nem alaptalan vádakat, a legionárius mozgalom és Antonescu méltatásától mélyen fekvő nacionalizmusáig, de elég világos, hogy itt a globalista-brüsszelita lobbi győzelméről van szó.

Aminek végeredménye tragikus is lehet, ha végül a Georgescu helyett a jelenlegi felmérések élén látható George Simion kerül az elnöki székbe, akitől aztán tényleg semmi jó nem várható, s akiről mindent elmond az úzvölgyi magyar katonai temető meggyalázásának ügyében elfoglalt támogató álláspontja. Ő egyenes ági szellemi örököse a marosvásárhelyi pogrom megszervezőinek.

De bármi is lesz az elnökválasztás eredménye, az borítékolható, hogy a „fekete március” felelőseit nemhogy bíróság elé nem állítják, be sem fogják azonosítani s meg sem fogják nevezni. A magyarellenes pogromkísérlet pedig megmarad a két nemzetet mindig is elválasztó történelmi események között.