A kémüggyel lehelnének életet a besült atombombába

Ismét azt hiszik, hogy igen jól kifundálták ezt a kémügyet. Ezért aztán turbófokozatba kapcsolták az átkeretező és félremagyarázó gépezetet annak érdekében, hogy a lilába hajló lepkefing végre gombafelhő alakot öltsön, netán pukkanjon is valamivel nagyobbat a kezdeti megmosolyogtató erőlködésnél. Magyar Péter és a mögötte álló háborúpárti erők a már nagyon jól ismert bolsevik módszert vették elő legújabb magyarellenes akciójukhoz: vádold azzal ellenfeledet, amit te magad követsz el.

A Temuról rendelt zsebmessiás egész politikai tevékenységét áthatja ez a testtartás. Mást sem csinál színrelépése óta, mint gyűlöletet kelt irántunk, miközben gyűlöletkeltéssel vádolja a kormányoldalt. Kollár Kinga beismerő vallomást tesz arról, hogy Brüsszellel paktumot kötöttek Magyarország tönkretételéről a kormányváltás reményében, de a kormányt hibáztatják, amiért a nekünk járó uniós források nem érkeznek meg.

Manfred Weber utasítását fegyelmezetten betartva gátlástalanul részt vesznek a háborús uszításban, cserébe még azt is megengedik nekik, hogy a slim fit próféta ne értsen egyet Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsított tempójával, mert már elő van készítve a legújabb akció, aminek keretében a nemzeti kormányt vádolják meg háborús készülődéssel.

Az ember esze megáll. Ezeknek tényleg semmi nem drága. A pénzért és a hatalomért a legundorítóbb árulástól sem riadnak vissza, és minden jel arra utal, hogy képesek még az ukrán titkosszolgálattal is együttműködni a magyar választópolgárok gondolkodásának összezavarása érdekében.

Ne feledjük, hogy a nyilvánosság előtt már elhangzott miniszteri fejtegetés az ütőképes haderő szükségességéről olyan háborús időszakban, amiben jelenleg élünk, teljességgel alkalmatlan a kormány békepártiságának megkérdőjelezésére, nem lehet ugyanis a hivatalos kormányprogrammal lejáratni sem a minisztert, sem a kormányfőt. Ellenben, ha atombombaként lengetjük be a szélfútta titkos hanganyagot a nyilvánosság előtt, az évezred leleplezésének nevezzük, ami miatt még aznap magánrepülőre ül a fél ország, hogy kirepüljön szégyenében a végtelenbe, akkor még nagyobb hülyét tud magából csinálni az, aki ezt jó ötletnek tartotta.

Nem véletlen, hogy még a leginkább Tisza-párti lakájmédia propagandistái és az elemzőzsoldosok is fanyalogtak, mert eleinte a füstje sem volt akkora a besült pukkancsnak, mint egy rendőrök elé ejtett momentumos gránáté, lángja meg egyáltalán nem volt.

Ekkor lépett színre Török Gábor tudálékos léhűtő, aki jólértesültségének a következő módon adott hangott: a hangfelvétel messze nem annyira védhetetlen, mint a hazudtunk reggel, éjjel meg este (őszödi beszéd), az utókezelés befolyásolja, hogy a honvédelmi miniszter beszéde hova jut a botrányskálán.

És el is kezdődött nyomban az utókezelés a szokásos médiaturnéval, szövegértésből minden vizsgán megbukott influenszerek megkérdőjelezhetetlen kijelentésein át, amelyekből megtudtuk, hogy gyakorlásképpen már hadat is üzentünk Boszniának, egészen a slusszpoénig, amikor is az ukrán biztonsági szolgálat arról számolt be, amiről egyébként soha nem szoktak beszámolni. Vagyis arról, hogy elfogtak két embert, akik állítólag a magyaroknak kémkedtek Kárpátalján.